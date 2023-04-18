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В Евпатории будет громко – что происходит - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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В Евпатории будет громко – что происходит
В Евпатории будет громко – что происходит - РИА Новости Крым, 18.04.2023
В Евпатории будет громко – что происходит
Громкие звуки, которые могут услышать жители и гости Евпатории во вторник, связаны с плановыми учениями. Об этом сообщила глава администрации города Елена... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T10:33
2023-04-18T10:33
евпатория
елена демидова
учения
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут услышать жители и гости Евпатории во вторник, связаны с плановыми учениями. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Она обратилась к жителям и гостям города и с просьбой сохранять спокойствие.Ранее в Евпатории проходили плановые учения военнослужащих и силовых структур, которые сопровождались громкими звуками и работой военной техники. В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствиеЗвуки взрывов в Евпатории – власти назвали причинуОбъекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны Украины
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евпатория, елена демидова, учения, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости
В Евпатории будет громко – что происходит

Глава Евпатории предупредила об учениях силовиков во вторник

10:33 18.04.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд проезжает мимо стелы Евпатория
Поезд проезжает мимо стелы Евпатория
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут услышать жители и гости Евпатории во вторник, связаны с плановыми учениями. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
"Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки", - написала евпаторийский мэр в своем Telegram-канале.
Она обратилась к жителям и гостям города и с просьбой сохранять спокойствие.
Ранее в Евпатории проходили плановые учения военнослужащих и силовых структур, которые сопровождались громкими звуками и работой военной техники.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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ЕвпаторияЕлена ДемидоваУченияБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости
 
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