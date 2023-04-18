https://crimea.ria.ru/20230418/v-evpatorii-budet-gromko--chto-proiskhodit-1128231846.html

В Евпатории будет громко – что происходит

В Евпатории будет громко – что происходит - РИА Новости Крым, 18.04.2023

В Евпатории будет громко – что происходит

Громкие звуки, которые могут услышать жители и гости Евпатории во вторник, связаны с плановыми учениями. Об этом сообщила глава администрации города Елена... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T10:33

2023-04-18T10:33

2023-04-18T10:33

евпатория

елена демидова

учения

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безопасность республики крым и севастополя

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые могут услышать жители и гости Евпатории во вторник, связаны с плановыми учениями. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Она обратилась к жителям и гостям города и с просьбой сохранять спокойствие.Ранее в Евпатории проходили плановые учения военнослужащих и силовых структур, которые сопровождались громкими звуками и работой военной техники. В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствиеЗвуки взрывов в Евпатории – власти назвали причинуОбъекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны Украины

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2023

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евпатория, елена демидова, учения, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости