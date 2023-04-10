https://crimea.ria.ru/20230410/strelba-na-vostoke-kryma--v-leninskom-rayone-proydut-ucheniya-rosgvardii-1128087547.html

Стрельба на востоке Крыма – в Ленинском районе пройдут учения Росгвардии

Стрельба на востоке Крыма – в Ленинском районе пройдут учения Росгвардии - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Стрельба на востоке Крыма – в Ленинском районе пройдут учения Росгвардии

На этой неделе в Ленинском районе и Керчи будут проходить учения бойцов Росгвардии, предупреждает пресс-служба керченской городской администрации. РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T11:43

2023-04-10T11:43

2023-04-10T11:43

керчь

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армия и флот

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. На этой неделе в Ленинском районе и Керчи будут проходить учения бойцов Росгвардии, предупреждает пресс-служба керченской городской администрации.В этой связи жителей Ленинского района и Керченского муниципалитета простят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В Севастополе учения флота на Северном молу стартовали в апреле. В понедельник военные отработали стрельбу из стрелкового оружия, а во вторник в районе Карантинной бухты провели профилактическую работу в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения. Кроме того, 7 апреля в Евпатории прошли плановые учения силовиков.Как и других граничащих с Украиной регионах России на территории полуострова действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – идут учения флотаГромкие звуки в Евпатории – что происходитРоссия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК

https://crimea.ria.ru/20230409/ukrainskaya-raketa-nad-krymom-i-kontrnastuplenie-vsu-top-nedeli-1128073838.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, армия и флот, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, ленинский район, общество