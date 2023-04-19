https://crimea.ria.ru/20230419/v-sevastopole-idut-ucheniya-po-oborone-reyda-1128266929.html

В Севастополе идут учения по обороне рейда

В Севастополе идут учения по обороне рейда - РИА Новости Крым, 19.04.2023

В Севастополе идут учения по обороне рейда

В Севастополе Черноморский флот проводит учения по обороне рейда. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T18:09

2023-04-19T18:09

2023-04-19T18:09

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения по обороне рейда. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В начале апреля подразделения Черноморского флота в Севастополе проводили тренировки по учебной стрельбе на Северном молу, а в бухте военные проводили профилактическую противоподводно-диверсионную работу.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в Евпатории – что происходитВ акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбыБорьба за живучесть: морской тральщик ЧФ выполнил задачи в Черном море

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севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, севастополь