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В Севастополе идут учения по обороне рейда
В Севастополе идут учения по обороне рейда - РИА Новости Крым, 19.04.2023
В Севастополе идут учения по обороне рейда
В Севастополе Черноморский флот проводит учения по обороне рейда. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T18:09
2023-04-19T18:09
2023-04-19T18:09
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения по обороне рейда. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В начале апреля подразделения Черноморского флота в Севастополе проводили тренировки по учебной стрельбе на Северном молу, а в бухте военные проводили профилактическую противоподводно-диверсионную работу.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в Евпатории – что происходитВ акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбыБорьба за живучесть: морской тральщик ЧФ выполнил задачи в Черном море
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, севастополь
В Севастополе идут учения по обороне рейда
Губернатор Севастополя Развожаев объяснил причину громких звуков в центре города