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Главные новости Крыма: 19 апреля - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Главные новости Крыма: 19 апреля
Главные новости Крыма: 19 апреля - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Главные новости Крыма: 19 апреля
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики. Крым отметил 240-летие присоединения к России. На Крымском мосту сократят время досмотра авто. В Крыму 60% РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T22:03
2023-04-19T22:05
крым
главное за день
происшествия
общество
жилье
жилье для репатриантов
жилье в крыму
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
екатерина ii
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики. Крым отметил 240-летие присоединения к России. На Крымском мосту сократят время досмотра авто. В Крыму 60% нуждающихся репатриантов получат жилье в ближайшие два года. Сколько заработала республика на экспорте товаров. Активист крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* отправился в колонию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подготовка диверсии в Керчи: задержан украинский агентВ Керчи предотвращена диверсия на объекте энергосистемы, задержан украинский агент, сообщает ФСБ РФ.Силовики изъяли по его месту жительства самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской с представителями украинских спецслужб. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии и незаконном приобретении, сбыте и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Как Крым стал частью РоссииКрым отметил 240-летие присоединения к России. 19 апреля 1783 года императрица России Екатерина II подписала манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Благодаря принятию в состав России началось хозяйственное развитие всего крымского региона. На полуострове была ликвидирована работорговля, была создана система управления с привлечением местного многонационального населения. После подписания манифеста о присоединении Крыма Россия стала полноценной черноморской державой, в основанном в 1783 году Севастополе началось строительство военно-морского флота.По словам доцента Крымского федерального университета, крымоведа Сергея Киселева, присоединение Крыма к Российской империи было продиктовано не только исторической необходимостью и восстановлением исторической справедливости, но и важным действием по обеспечению безопасности для государства с целью окончательно решить проблему южных границ и избавиться от угрозы угона местного населения в рабство. Кроме того, присоединение Крыма и Северного Причерноморья объяснялось экономической целесообразностью.По мнению эксперта, Крым можно считать самым успешным примером хозяйственной и культурной интеграции новых территорий в российское государство, если сравнивать, например, соответствующее освоение территорий Кавказа или Средней Азии.Киселев отметил, что после вхождения полуострова в состав России был создан тот огромный культурный пласт, который, как духовная пуповина, намертво привязал Крым к России.Время досмотра на Крымском мосту сократится до часаНа Крымском мосту к курортному сезону оборудуют 40 дополнительных досмотровых пунктов, что позволит сократить время досмотра и проезда по транспортному переходу до одного часа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Дополнительно сотрудников проинструктируют и обучат методам досмотра, регулированию движения, реагированию на вероятные внештатные ситуации. По расчетам специалистов, все эти меры позволят увеличить пропускную способность до 8,5 тысяч автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тысяч авто.Большую часть нуждающихся репатриантов обеспечат жильемОколо трех тысяч семей репатриантов в Крыму нуждаются в улучшении жилищных условий, эту потребность к 2025 году закроют на 60% за счет строительства новых домов и выкупа вторичного жилья для реабилитированных граждан. Об этом рассказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений региона Айдер Типпа.По его словам, в прошлом году в эксплуатацию введены новые многоквартирные дома для репатриантов в Керчи, Симферополе и Сакском районе. В ближайшее время планируют заселить еще два дома на 72 квартиры каждый в Симферополе и Красноперекопске.Сколько заработал Крым на экспортеПо итогам прошлого года объем прямого экспорта из Республики Крым составил около 30 миллионов долларов, или порядка 2,5 млрд рублей, сообщила директор Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая. Примерно треть из этой суммы – 8-9 млн долларов – приходится на продукцию малого и среднего бизнеса.Традиционно востребована на внешних рынках продукция крымской пищевой и химической промышленности. Эта тенденция остается неизменной, отметила эксперт. При этом постепенное развитие получают и другие направления.Активист "Хизб ут-Тахрира"* в Крыму получил четыре года тюрьмыСуд приговорил член крымской экстремистской ячейки "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* к четырем годам колонии строгого режима.По данным ФСБ, мужчина стал членом запрещенной в России организации в 2015 году. Он занимался пропагандистской работой, направленной на увеличение числа последователей преступной идеологии, а также вел скрытную антиконституционную деятельность для создания благоприятных условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.* Террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20230419/v-kerchi-predotvratili-diversiyu-na-obekte-energetiki-1128254453.html
https://crimea.ria.ru/20230419/vremya-dosmotra-avto-na-krymskom-mostu-sokratitsya-do-odnogo-chasa--aksenov-1128253893.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, главное за день, происшествия, общество, жилье, жилье для репатриантов, жилье в крыму, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), екатерина ii, крымский мост
Главные новости Крыма: 19 апреля

Главные новости Крыма в среду, 19 апреля

22:03 19.04.2023 (обновлено: 22:05 19.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики. Крым отметил 240-летие присоединения к России. На Крымском мосту сократят время досмотра авто. В Крыму 60% нуждающихся репатриантов получат жилье в ближайшие два года. Сколько заработала республика на экспорте товаров. Активист крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* отправился в колонию.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Подготовка диверсии в Керчи: задержан украинский агент
В Керчи предотвращена диверсия на объекте энергосистемы, задержан украинский агент, сообщает ФСБ РФ.
Силовики изъяли по его месту жительства самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской с представителями украинских спецслужб. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии и незаконном приобретении, сбыте и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
09:48
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики
Как Крым стал частью России
Крым отметил 240-летие присоединения к России. 19 апреля 1783 года императрица России Екатерина II подписала манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Благодаря принятию в состав России началось хозяйственное развитие всего крымского региона. На полуострове была ликвидирована работорговля, была создана система управления с привлечением местного многонационального населения. После подписания манифеста о присоединении Крыма Россия стала полноценной черноморской державой, в основанном в 1783 году Севастополе началось строительство военно-морского флота.
По словам доцента Крымского федерального университета, крымоведа Сергея Киселева, присоединение Крыма к Российской империи было продиктовано не только исторической необходимостью и восстановлением исторической справедливости, но и важным действием по обеспечению безопасности для государства с целью окончательно решить проблему южных границ и избавиться от угрозы угона местного населения в рабство. Кроме того, присоединение Крыма и Северного Причерноморья объяснялось экономической целесообразностью.
По мнению эксперта, Крым можно считать самым успешным примером хозяйственной и культурной интеграции новых территорий в российское государство, если сравнивать, например, соответствующее освоение территорий Кавказа или Средней Азии.
Киселев отметил, что после вхождения полуострова в состав России был создан тот огромный культурный пласт, который, как духовная пуповина, намертво привязал Крым к России.
Время досмотра на Крымском мосту сократится до часа
На Крымском мосту к курортному сезону оборудуют 40 дополнительных досмотровых пунктов, что позволит сократить время досмотра и проезда по транспортному переходу до одного часа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Дополнительно сотрудников проинструктируют и обучат методам досмотра, регулированию движения, реагированию на вероятные внештатные ситуации. По расчетам специалистов, все эти меры позволят увеличить пропускную способность до 8,5 тысяч автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тысяч авто.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
09:30
Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
Большую часть нуждающихся репатриантов обеспечат жильем
Около трех тысяч семей репатриантов в Крыму нуждаются в улучшении жилищных условий, эту потребность к 2025 году закроют на 60% за счет строительства новых домов и выкупа вторичного жилья для реабилитированных граждан. Об этом рассказал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений региона Айдер Типпа.
По его словам, в прошлом году в эксплуатацию введены новые многоквартирные дома для репатриантов в Керчи, Симферополе и Сакском районе. В ближайшее время планируют заселить еще два дома на 72 квартиры каждый в Симферополе и Красноперекопске.
Сколько заработал Крым на экспорте
По итогам прошлого года объем прямого экспорта из Республики Крым составил около 30 миллионов долларов, или порядка 2,5 млрд рублей, сообщила директор Южного регионального Центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая. Примерно треть из этой суммы – 8-9 млн долларов – приходится на продукцию малого и среднего бизнеса.
Традиционно востребована на внешних рынках продукция крымской пищевой и химической промышленности. Эта тенденция остается неизменной, отметила эксперт. При этом постепенное развитие получают и другие направления.
Активист "Хизб ут-Тахрира"* в Крыму получил четыре года тюрьмы
Суд приговорил член крымской экстремистской ячейки "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* к четырем годам колонии строгого режима.
По данным ФСБ, мужчина стал членом запрещенной в России организации в 2015 году. Он занимался пропагандистской работой, направленной на увеличение числа последователей преступной идеологии, а также вел скрытную антиконституционную деятельность для создания благоприятных условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
 
КрымГлавное за деньПроисшествияОбществоЖильеЖилье для репатриантовЖилье в КрымуФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Екатерина IIКрымский мост
 
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22:03Главные новости Крыма: 19 апреля
21:46В Крымском федеральном университете появится новый факультет
21:27Главные события и заявления дня: 19 апреля
21:18Управляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву США
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