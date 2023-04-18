Главные новости Крыма: 18 апреля
Главные новости Крыма во вторник, 18 апреля
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо" для сохранения памятников. На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию. В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей – Аксенов. В Крыму завершается отопительный сезон. Аксенов: все задачи по подготовке обороны Крыма решаются. Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата. Развожаев: в Севастополе отремонтируют 115 дорог в 2023 году. Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Охранять памятники будут системно
В Крыму при поддержке Министерства культуры республики реализуется проект "Мониторинговый центр "ОКНо" ("охрана культурного наследия" - ред.) для организации системной работы по выявлению и включению в Реестр памятников истории и культуры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель Совета Крымского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина.
"Встал вопрос о том, что эта работа должна проводиться системно. Поэтому был создан мониторинговый центр "ОКНо", который объединит всех неравнодушных к делу сохранения культурного наследия. Не только общественные организации, но и любой активный гражданин может предоставлять документы по выявлению на рассмотрение в профильное ведомство", - проинформировала Наталья Кармазина.
Запустили насосную станцию
В Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года.
По словам Захарова, за зиму было подготовлено оборудование на насосных станциях, гидротехнических сооружениях, отдельных участках канала, чтобы выполнить ремонтные и уходные работы.
"Проведены обследования и ремонты по руслу и боковым ответвлениям Северо-Крымского канала. Через три дня планируется запуск воды в Красногвардейскую ветку. Площадь орошения, непосредственно подвязанная к насосной станции №1, составляет больше 12 тыс. гектаров, 88 основных водопотребителей. Все готово", - рассказал представитель Госкомводхоза Роман Захаров.
Пляжи на полуострове
В Крыму принято решение о продлении действия прошлогодних паспортов пляжей и сохранении прежних условий для благоустроителей, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение о продлении действия паспортов пляжей 2022 года на 2023 год. Кроме того, для добросовестных предпринимателей будут сохранены прежние условия работы по договорам благоустройства", - написал глава республики в своем Tekegram-канале.
Сил и средств для обороны хватает
Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает, заявил во вторник глава республики Сергей Акснов.
"Все задачи по подготовке обороны Крыма решаются. Мы готовы к любому развитию ситуации, сил и средств хватает", - написал он в своем Telegram-канале.
Завершается отопительный сезон
В ряде городов Крыма с 18 апреля завершается отопительный сезон в связи с установлением среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла, сообщили РИА Новости Крым в администрациях муниципалитетов.
10 лет тюрьмы за поджог военкомата
Житель Крыма приговорен к длительному заключению в колонии за пожог военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в одном из районов республики, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ России.
"За совершение поджога здания военного комиссариата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в Советском районе Республики Крым гражданин России приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении Центра.
В Севастополе отремонтируют дороги
В Севастополе 115 дорог приведут в нормативное состояние за 2023 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" уже завершен ремонт 35 объектов, в работе находятся еще 37. Из них на половине выполнено уже более 50% работ, уточнил губернатор.
Поезд между Волгоградом и Симферополем
Поезд "Таврия" с 21 апреля начнет курсировать между Волгоградом и Симферополем. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №395/396 "Таврия" в этом году будет курсировать по маршруту Волгоград – Симферополь. В первый рейс поезд отправится из Симферополя уже 21 апреля, а из Волгограда – 23 апреля. Это почти на месяц раньше, чем в 2022 году", - говорится в Telegram-канале перевозчика.