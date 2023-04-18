Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 18 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230418/glavnye-novosti-kryma-18-aprelya-1128250853.html
Главные новости Крыма: 18 апреля
Главные новости Крыма: 18 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Главные новости Крыма: 18 апреля
РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T21:21
2023-04-18T21:21
главное за день
новости
новости крыма
общество
крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125334299_0:84:1623:997_1920x0_80_0_0_f0b2051967deb7f32c04271a50fde0c0.jpg
В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо" для сохранения памятников. На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию. В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей – Аксенов. В Крыму завершается отопительный сезон. Аксенов: все задачи по подготовке обороны Крыма решаются. Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата. Развожаев: в Севастополе отремонтируют 115 дорог в 2023 году. Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Охранять памятники будут системноВ Крыму при поддержке Министерства культуры республики реализуется проект "Мониторинговый центр "ОКНо" ("охрана культурного наследия" - ред.) для организации системной работы по выявлению и включению в Реестр памятников истории и культуры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель Совета Крымского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина.Запустили насосную станциюВ Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года.По словам Захарова, за зиму было подготовлено оборудование на насосных станциях, гидротехнических сооружениях, отдельных участках канала, чтобы выполнить ремонтные и уходные работы.Пляжи на полуостровеВ Крыму принято решение о продлении действия прошлогодних паспортов пляжей и сохранении прежних условий для благоустроителей, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов."Принято решение о продлении действия паспортов пляжей 2022 года на 2023 год. Кроме того, для добросовестных предпринимателей будут сохранены прежние условия работы по договорам благоустройства", - написал глава республики в своем Tekegram-канале.Сил и средств для обороны хватаетКрым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает, заявил во вторник глава республики Сергей Акснов."Все задачи по подготовке обороны Крыма решаются. Мы готовы к любому развитию ситуации, сил и средств хватает", - написал он в своем Telegram-канале.Завершается отопительный сезонВ ряде городов Крыма с 18 апреля завершается отопительный сезон в связи с установлением среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла, сообщили РИА Новости Крым в администрациях муниципалитетов.10 лет тюрьмы за поджог военкоматаЖитель Крыма приговорен к длительному заключению в колонии за пожог военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в одном из районов республики, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ России.В Севастополе отремонтируют дорогиВ Севастополе 115 дорог приведут в нормативное состояние за 2023 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" уже завершен ремонт 35 объектов, в работе находятся еще 37. Из них на половине выполнено уже более 50% работ, уточнил губернатор.Поезд между Волгоградом и СимферополемПоезд "Таврия" с 21 апреля начнет курсировать между Волгоградом и Симферополем. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."Поезд №395/396 "Таврия" в этом году будет курсировать по маршруту Волгоград – Симферополь. В первый рейс поезд отправится из Симферополя уже 21 апреля, а из Волгограда – 23 апреля. Это почти на месяц раньше, чем в 2022 году", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125334299_92:0:1532:1080_1920x0_80_0_0_59f885d42cf519c3b1e3edde77ade041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, новости крыма, общество, крым, симферополь
Главные новости Крыма: 18 апреля

Главные новости Крыма во вторник, 18 апреля

21:21 18.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо" для сохранения памятников. На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию. В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей – Аксенов. В Крыму завершается отопительный сезон. Аксенов: все задачи по подготовке обороны Крыма решаются. Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата. Развожаев: в Севастополе отремонтируют 115 дорог в 2023 году. Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Охранять памятники будут системно

В Крыму при поддержке Министерства культуры республики реализуется проект "Мониторинговый центр "ОКНо" ("охрана культурного наследия" - ред.) для организации системной работы по выявлению и включению в Реестр памятников истории и культуры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель Совета Крымского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина.
"Встал вопрос о том, что эта работа должна проводиться системно. Поэтому был создан мониторинговый центр "ОКНо", который объединит всех неравнодушных к делу сохранения культурного наследия. Не только общественные организации, но и любой активный гражданин может предоставлять документы по выявлению на рассмотрение в профильное ведомство", - проинформировала Наталья Кармазина.

Запустили насосную станцию

В Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года.
По словам Захарова, за зиму было подготовлено оборудование на насосных станциях, гидротехнических сооружениях, отдельных участках канала, чтобы выполнить ремонтные и уходные работы.
"Проведены обследования и ремонты по руслу и боковым ответвлениям Северо-Крымского канала. Через три дня планируется запуск воды в Красногвардейскую ветку. Площадь орошения, непосредственно подвязанная к насосной станции №1, составляет больше 12 тыс. гектаров, 88 основных водопотребителей. Все готово", - рассказал представитель Госкомводхоза Роман Захаров.

Пляжи на полуострове

В Крыму принято решение о продлении действия прошлогодних паспортов пляжей и сохранении прежних условий для благоустроителей, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
"Принято решение о продлении действия паспортов пляжей 2022 года на 2023 год. Кроме того, для добросовестных предпринимателей будут сохранены прежние условия работы по договорам благоустройства", - написал глава республики в своем Tekegram-канале.

Сил и средств для обороны хватает

Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает, заявил во вторник глава республики Сергей Акснов.
"Все задачи по подготовке обороны Крыма решаются. Мы готовы к любому развитию ситуации, сил и средств хватает", - написал он в своем Telegram-канале.

Завершается отопительный сезон

В ряде городов Крыма с 18 апреля завершается отопительный сезон в связи с установлением среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла, сообщили РИА Новости Крым в администрациях муниципалитетов.

10 лет тюрьмы за поджог военкомата

Житель Крыма приговорен к длительному заключению в колонии за пожог военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в одном из районов республики, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ России.
"За совершение поджога здания военного комиссариата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в Советском районе Республики Крым гражданин России приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении Центра.

В Севастополе отремонтируют дороги

В Севастополе 115 дорог приведут в нормативное состояние за 2023 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" уже завершен ремонт 35 объектов, в работе находятся еще 37. Из них на половине выполнено уже более 50% работ, уточнил губернатор.

Поезд между Волгоградом и Симферополем

Поезд "Таврия" с 21 апреля начнет курсировать между Волгоградом и Симферополем. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд №395/396 "Таврия" в этом году будет курсировать по маршруту Волгоград – Симферополь. В первый рейс поезд отправится из Симферополя уже 21 апреля, а из Волгограда – 23 апреля. Это почти на месяц раньше, чем в 2022 году", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаОбществоКрымСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину
21:55Главные события и заявления дня: 18 апреля
21:21Главные новости Крыма: 18 апреля
20:51В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы
20:45Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВО 3:09
20:33Надо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - Мишустин
20:20Под обстрел ВСУ попал жилой дом в Брянской области – Богомаз
20:03Курортный обман: как не стать жертвой аферистов, собираясь в отпуск
19:09Малыш упал с качелей: в Евпатории прокуратура проверяет детскую площадку
18:52В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо"
17:58Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позиции
17:40Военные академии России и Китая подписали меморандум о побратимстве
16:36За сутки армии России уничтожила почти полтысячи украинских боевиков
15:49Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства
15:38Трое на одного: в Алуште компании вынесли приговор за убийство
15:21Путин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума
15:13На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию 1:40
15:03Потомок Екатерины II в Крыму: горжусь тем, что я русский и православный
14:42Бразилия обсуждает в БРИКС передачу Крыма России
14:28В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей - Аксенов
Лента новостейМолния