https://crimea.ria.ru/20230418/glavnye-novosti-kryma-18-aprelya-1128250853.html

Главные новости Крыма: 18 апреля

Главные новости Крыма: 18 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Главные новости Крыма: 18 апреля

РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T21:21

2023-04-18T21:21

2023-04-18T21:21

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В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо" для сохранения памятников. На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию. В Крыму продлят прошлогодние паспорта пляжей – Аксенов. В Крыму завершается отопительный сезон. Аксенов: все задачи по подготовке обороны Крыма решаются. Житель Крыма получил 10 лет "строгача" за поджог военкомата. Развожаев: в Севастополе отремонтируют 115 дорог в 2023 году. Поезд "Таврия" свяжет Волгоград и Симферополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Охранять памятники будут системноВ Крыму при поддержке Министерства культуры республики реализуется проект "Мониторинговый центр "ОКНо" ("охрана культурного наследия" - ред.) для организации системной работы по выявлению и включению в Реестр памятников истории и культуры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель Совета Крымского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина.Запустили насосную станциюВ Джанкойском районе Крыма запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала в рамках подготовки к началу поливной кампании 2023 года.По словам Захарова, за зиму было подготовлено оборудование на насосных станциях, гидротехнических сооружениях, отдельных участках канала, чтобы выполнить ремонтные и уходные работы.Пляжи на полуостровеВ Крыму принято решение о продлении действия прошлогодних паспортов пляжей и сохранении прежних условий для благоустроителей, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов."Принято решение о продлении действия паспортов пляжей 2022 года на 2023 год. Кроме того, для добросовестных предпринимателей будут сохранены прежние условия работы по договорам благоустройства", - написал глава республики в своем Tekegram-канале.Сил и средств для обороны хватаетКрым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает, заявил во вторник глава республики Сергей Акснов."Все задачи по подготовке обороны Крыма решаются. Мы готовы к любому развитию ситуации, сил и средств хватает", - написал он в своем Telegram-канале.Завершается отопительный сезонВ ряде городов Крыма с 18 апреля завершается отопительный сезон в связи с установлением среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла, сообщили РИА Новости Крым в администрациях муниципалитетов.10 лет тюрьмы за поджог военкоматаЖитель Крыма приговорен к длительному заключению в колонии за пожог военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в одном из районов республики, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ России.В Севастополе отремонтируют дорогиВ Севастополе 115 дорог приведут в нормативное состояние за 2023 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" уже завершен ремонт 35 объектов, в работе находятся еще 37. Из них на половине выполнено уже более 50% работ, уточнил губернатор.Поезд между Волгоградом и СимферополемПоезд "Таврия" с 21 апреля начнет курсировать между Волгоградом и Симферополем. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."Поезд №395/396 "Таврия" в этом году будет курсировать по маршруту Волгоград – Симферополь. В первый рейс поезд отправится из Симферополя уже 21 апреля, а из Волгограда – 23 апреля. Это почти на месяц раньше, чем в 2022 году", - говорится в Telegram-канале перевозчика.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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