https://crimea.ria.ru/20230418/v-krymu-sozdali-monitoringovyy-tsentr-okno-1128248309.html
В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо"
В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо" - РИА Новости Крым, 18.04.2023
В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо"
В Крыму при поддержке Министерства культуры республики реализуется проект "Мониторинговый центр "ОКНо" ("охрана культурного наследия" - ред.) для организации... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T18:52
2023-04-18T18:52
2023-04-18T18:52
александр жаворонков
наталья кармазина
минкульт крыма
воопик
мониторинговый центр "окно"
ксения шульман
история
культура
охрана культурного наследия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Крыму при поддержке Министерства культуры республики реализуется проект "Мониторинговый центр "ОКНо" ("охрана культурного наследия" - ред.) для организации системной работы по выявлению и включению в Реестр памятников истории и культуры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель Совета Крымского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина."Встал вопрос о том, что эта работа должна проводиться системно. Поэтому был создан мониторинговый центр "ОКНо", который объединит всех неравнодушных к делу сохранения культурного наследия. Не только общественные организации, но и любой активный гражданин может предоставлять документы по выявлению на рассмотрение в профильное ведомство", - проинформировала Наталья Кармазина.По ее словам, такие заявления рассматриваются постоянно научно-методическим советом Министерства культуры Республики Крым. Много таких документов подают археологи, очень активно сотрудничают с профильными органами общественные организации. И очень важно донести до людей, считает Наталья Кармазина, что каждый гражданин тоже может внести свою лепту в сохранение культурного наследия через выявление объектов, обладающих историко-культурной ценностью.Этой работой активно занимаются участники всероссийского проекта "Культурный патруль", объединяющего студентов историков Крымского федерального университета."Выходя из дома, любой гражданин, любящий красоту, может найти либо в социальных сетях, либо в интернете на сайте ВООПИК ("Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры") форму, в которой можно заполнить информацию об этом здании. Если ему кажется, что это здание достойно сохранения, он передает информацию в "ОКНо", и дальше уже ее рассматривают сотрудники или координаторы центра", - рассказала аспирант исторического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, координатор общественного движения "Культурный патруль" в г. Симферополь Ксения Шульман.Ребята выезжают на место, осматривают объект, готовят историческую справку, иногда работают в архивах, чтобы затем передать данные экспертам."Вот, например, памятник, который находится возле храма Всех Святых в Симферополе, мы его условно называем "памятник Анатра". На самом деле это памятник сотрудникам Симферопольского авиационного завода, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Мы много раз мимо него проходили, потом узнали, что его нет в Реестре. Собрали данные и подали заявление, сейчас оно рассматривается", - привела пример Ксения.Как сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Республики Крым Александр Жаворонков, в крымском Реестре памятников истории и культуры находится 260 объектов федерального значения.По словам Жаворонкова, список вновь выявленных объектов регулярно пополняется. Подведомственные минкульту Крыма учреждения в течение года должны дать им экспертную оценку, после чего принимается решение, включать объект в Реестр или нет. Эта работа ведется постоянно.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что археологи нашли на Херсонесе фрагмент статуи римского императора. Это самая крупная скульптура, найденная за 200 лет исследований.Реклама18+Рекламодатель КРО ВОО "ВООПИИК", ОГРН 1159102052702erid: 4CQwVszH9pSaKxe6CAh
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александр жаворонков, наталья кармазина, минкульт крыма, воопик, мониторинговый центр "окно", ксения шульман, история, культура, охрана культурного наследия
В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо"
В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо" для сохранения памятников
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым.
В Крыму при поддержке Министерства культуры республики реализуется проект "Мониторинговый центр "ОКНо" ("охрана культурного наследия" - ред.) для организации системной работы по выявлению и включению в Реестр памятников истории и культуры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщила председатель Совета Крымского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина.
"Встал вопрос о том, что эта работа должна проводиться системно. Поэтому был создан мониторинговый центр "ОКНо", который объединит всех неравнодушных к делу сохранения культурного наследия. Не только общественные организации, но и любой активный гражданин может предоставлять документы по выявлению на рассмотрение в профильное ведомство", - проинформировала Наталья Кармазина.
По ее словам, такие заявления рассматриваются постоянно научно-методическим советом Министерства культуры Республики Крым. Много таких документов подают археологи, очень активно сотрудничают с профильными органами общественные организации. И очень важно донести до людей, считает Наталья Кармазина, что каждый гражданин тоже может внести свою лепту в сохранение культурного наследия через выявление объектов, обладающих историко-культурной ценностью.
"Чтобы дать четкий алгоритм, чтобы рассказать, какие нюансы, какие детали мы должны предусмотреть в деле выявления объектов, мы и проводим работу. Суть ее заключается не только в том, что ребята сами выезжают и обследуют объекты, но и в том, что мы проводим обучающие семинары, уже прошел такой семинар в Симферополе, планируем также мероприятия в Евпатории, Алуште, Ялте".
Этой работой активно занимаются участники всероссийского проекта "Культурный патруль", объединяющего студентов историков Крымского федерального университета.
"Выходя из дома, любой гражданин, любящий красоту, может найти либо в социальных сетях, либо в интернете на сайте ВООПИК
("Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры") форму, в которой можно заполнить информацию об этом здании. Если ему кажется, что это здание достойно сохранения, он передает информацию в "ОКНо", и дальше уже ее рассматривают сотрудники или координаторы центра", - рассказала аспирант исторического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, координатор общественного движения "Культурный патруль" в г. Симферополь Ксения Шульман.
Ребята выезжают на место, осматривают объект, готовят историческую справку, иногда работают в архивах, чтобы затем передать данные экспертам.
"Вот, например, памятник, который находится возле храма Всех Святых в Симферополе, мы его условно называем "памятник Анатра". На самом деле это памятник сотрудникам Симферопольского авиационного завода, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Мы много раз мимо него проходили, потом узнали, что его нет в Реестре. Собрали данные и подали заявление, сейчас оно рассматривается", - привела пример Ксения.
Как сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Республики Крым Александр Жаворонков, в крымском Реестре памятников истории и культуры находится 260 объектов федерального значения.
"У нас на территории Республики Крым находится 260 объектов федерального и порядка 1915 объектов регионального значения, которые внесены в Реестр, то есть уже находятся под охраной. Еще около трех тысяч выявленных объектов, это в основном археология, но есть и архитектура, с которой мы работаем", - уточнил он.
По словам Жаворонкова, список вновь выявленных объектов регулярно пополняется. Подведомственные минкульту Крыма учреждения в течение года должны дать им экспертную оценку, после чего принимается решение, включать объект в Реестр или нет. Эта работа ведется постоянно.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что археологи нашли на Херсонесе
фрагмент статуи римского императора. Это самая крупная скульптура, найденная за 200 лет исследований.
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