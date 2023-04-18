https://crimea.ria.ru/20230418/v-krymu-sozdali-monitoringovyy-tsentr-okno-1128248309.html

В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо"

В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо" - РИА Новости Крым, 18.04.2023

В Крыму создали мониторинговый центр "ОКНо"

В Крыму при поддержке Министерства культуры республики реализуется проект "Мониторинговый центр "ОКНо" ("охрана культурного наследия" - ред.) для организации... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T18:52

2023-04-18T18:52

2023-04-18T18:52

александр жаворонков

наталья кармазина

минкульт крыма

воопик

мониторинговый центр "окно"

ксения шульман

история

культура

охрана культурного наследия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Крыму при поддержке Министерства культуры республики реализуется проект "Мониторинговый центр "ОКНо" ("охрана культурного наследия" - ред.) для организации системной работы по выявлению и включению в Реестр памятников истории и культуры. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель Совета Крымского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина."Встал вопрос о том, что эта работа должна проводиться системно. Поэтому был создан мониторинговый центр "ОКНо", который объединит всех неравнодушных к делу сохранения культурного наследия. Не только общественные организации, но и любой активный гражданин может предоставлять документы по выявлению на рассмотрение в профильное ведомство", - проинформировала Наталья Кармазина.По ее словам, такие заявления рассматриваются постоянно научно-методическим советом Министерства культуры Республики Крым. Много таких документов подают археологи, очень активно сотрудничают с профильными органами общественные организации. И очень важно донести до людей, считает Наталья Кармазина, что каждый гражданин тоже может внести свою лепту в сохранение культурного наследия через выявление объектов, обладающих историко-культурной ценностью.Этой работой активно занимаются участники всероссийского проекта "Культурный патруль", объединяющего студентов историков Крымского федерального университета."Выходя из дома, любой гражданин, любящий красоту, может найти либо в социальных сетях, либо в интернете на сайте ВООПИК ("Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры") форму, в которой можно заполнить информацию об этом здании. Если ему кажется, что это здание достойно сохранения, он передает информацию в "ОКНо", и дальше уже ее рассматривают сотрудники или координаторы центра", - рассказала аспирант исторического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, координатор общественного движения "Культурный патруль" в г. Симферополь Ксения Шульман.Ребята выезжают на место, осматривают объект, готовят историческую справку, иногда работают в архивах, чтобы затем передать данные экспертам."Вот, например, памятник, который находится возле храма Всех Святых в Симферополе, мы его условно называем "памятник Анатра". На самом деле это памятник сотрудникам Симферопольского авиационного завода, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Мы много раз мимо него проходили, потом узнали, что его нет в Реестре. Собрали данные и подали заявление, сейчас оно рассматривается", - привела пример Ксения.Как сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Республики Крым Александр Жаворонков, в крымском Реестре памятников истории и культуры находится 260 объектов федерального значения.По словам Жаворонкова, список вновь выявленных объектов регулярно пополняется. Подведомственные минкульту Крыма учреждения в течение года должны дать им экспертную оценку, после чего принимается решение, включать объект в Реестр или нет. Эта работа ведется постоянно.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что археологи нашли на Херсонесе фрагмент статуи римского императора. Это самая крупная скульптура, найденная за 200 лет исследований.Реклама18+Рекламодатель КРО ВОО "ВООПИИК", ОГРН 1159102052702erid: 4CQwVszH9pSaKxe6CAh

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александр жаворонков, наталья кармазина, минкульт крыма, воопик, мониторинговый центр "окно", ксения шульман, история, культура, охрана культурного наследия