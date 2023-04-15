https://crimea.ria.ru/20230415/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-15-aprelya-1128201793.html

Главные события и заявления дня: 15 апреля

Главные события и заявления дня: 15 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Главные события и заявления дня: 15 апреля

Потери ВСУ и продвижение в Артемовске. Очередные удары по приграничью Курской области. В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Зеленский на полвека ввел санкции... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T19:53

2023-04-15T19:53

2023-04-15T19:53

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санкции против россии

обстрелы курской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Потери ВСУ и продвижение в Артемовске. Очередные удары по приграничью Курской области. В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Зеленский на полвека ввел санкции против спортсменов из России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Потери ВСУ и продвижение в АртемовскеБезвозвратные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили около 500 человек, следует из сводки Минобороны РФ. Самая масштабная ликвидация украинских военных – на Донецком направлении. Интенсивности бои на этом направлении ведут в Артемовске штурмовики ЧВК "Вагнер" при поддержке на флагах ВДВ России. За сутки от ВСУ очищены еще два квартала на южной и северной окраинах города.Также начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма сообщил об уничтожении батальона десантно-штурмовой бригады ВСУ на Марьинском направлении. Зеленский на полвека ввел санкции против спортсменов из России Владимир Зеленский ввел санкции против почти семисот предприятий и граждан России, в список попали и спортсмены. Соответствующей указ, утверждающий решение СНБО Украины о применении персональных специальных ограничений опубликован на официальном сайте украинского президента.Санкции введены отношении 692 российских организаций и граждан: 254 предприятий, связанных с обеспечением безопасности и обороны РФ, и 438 граждан, среди которых 87 спортсменов. Удары по Курской областиВ субботу ВСУ три раза нанесли удары по приграничным селам Курской области. В результате обесточенными оказались два села, а в Теткино сгорел частный дом и сарай."В результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино загорелся дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь владельцам", - указал губернатор Курской области Роман Старовойт.В Иерусалиме сошел Благодатный огоньВ храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь – его частицу в Россию доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.Благодатный огонь на пасхальное патриаршее богослужение доставят в храм Христа Спасителя в Москве в ночь с 15 на 16 апреля. Также его получат еще в 11 храмов столицы. А в московском аэропорте "Внуково 3" огонь ожидают представители епархий РПЦ, которые отвезут его в десятки городов по всей стране.

https://crimea.ria.ru/20230415/nastuplenie-v-artemovske-vagnerovtsy-ochistili-ot-vsu-esche-dva-kvartala-1128196372.html

https://crimea.ria.ru/20230415/blagodatnyy-ogon-soshel--kogda-svyatynyu-privezut-v-rossiyu-1128198207.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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