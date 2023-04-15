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Главные события и заявления дня: 15 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Главные события и заявления дня: 15 апреля
Главные события и заявления дня: 15 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Главные события и заявления дня: 15 апреля
Потери ВСУ и продвижение в Артемовске. Очередные удары по приграничью Курской области. В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Зеленский на полвека ввел санкции... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T19:53
2023-04-15T19:53
главное за день
россия
украина
в мире
новости
сво
артемовск
владимир зеленский (президент украины)
санкции против россии
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Потери ВСУ и продвижение в Артемовске. Очередные удары по приграничью Курской области. В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Зеленский на полвека ввел санкции против спортсменов из России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Потери ВСУ и продвижение в АртемовскеБезвозвратные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили около 500 человек, следует из сводки Минобороны РФ. Самая масштабная ликвидация украинских военных – на Донецком направлении. Интенсивности бои на этом направлении ведут в Артемовске штурмовики ЧВК "Вагнер" при поддержке на флагах ВДВ России. За сутки от ВСУ очищены еще два квартала на южной и северной окраинах города.Также начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма сообщил об уничтожении батальона десантно-штурмовой бригады ВСУ на Марьинском направлении. Зеленский на полвека ввел санкции против спортсменов из России Владимир Зеленский ввел санкции против почти семисот предприятий и граждан России, в список попали и спортсмены. Соответствующей указ, утверждающий решение СНБО Украины о применении персональных специальных ограничений опубликован на официальном сайте украинского президента.Санкции введены отношении 692 российских организаций и граждан: 254 предприятий, связанных с обеспечением безопасности и обороны РФ, и 438 граждан, среди которых 87 спортсменов. Удары по Курской областиВ субботу ВСУ три раза нанесли удары по приграничным селам Курской области. В результате обесточенными оказались два села, а в Теткино сгорел частный дом и сарай."В результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино загорелся дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь владельцам", - указал губернатор Курской области Роман Старовойт.В Иерусалиме сошел Благодатный огоньВ храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь – его частицу в Россию доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.Благодатный огонь на пасхальное патриаршее богослужение доставят в храм Христа Спасителя в Москве в ночь с 15 на 16 апреля. Также его получат еще в 11 храмов столицы. А в московском аэропорте "Внуково 3" огонь ожидают представители епархий РПЦ, которые отвезут его в десятки городов по всей стране.
https://crimea.ria.ru/20230415/nastuplenie-v-artemovske-vagnerovtsy-ochistili-ot-vsu-esche-dva-kvartala-1128196372.html
https://crimea.ria.ru/20230415/blagodatnyy-ogon-soshel--kogda-svyatynyu-privezut-v-rossiyu-1128198207.html
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96
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главное за день, россия, украина, в мире, новости, сво, артемовск, владимир зеленский (президент украины), санкции против россии, обстрелы курской области, происшествия
Главные события и заявления дня: 15 апреля

Главные события и заявления субботы, 15 апреля

19:53 15.04.2023
 
© РИА Новости . Вячеслав Татарковский / Перейти в фотобанкВ храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости . Вячеслав Татарковский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Потери ВСУ и продвижение в Артемовске. Очередные удары по приграничью Курской области. В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Зеленский на полвека ввел санкции против спортсменов из России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Потери ВСУ и продвижение в Артемовске
Безвозвратные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили около 500 человек, следует из сводки Минобороны РФ.
Самая масштабная ликвидация украинских военных – на Донецком направлении. Интенсивности бои на этом направлении ведут в Артемовске штурмовики ЧВК "Вагнер" при поддержке на флагах ВДВ России. За сутки от ВСУ очищены еще два квартала на южной и северной окраинах города.
Также начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма сообщил об уничтожении батальона десантно-штурмовой бригады ВСУ на Марьинском направлении.
Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
14:21
Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
Зеленский на полвека ввел санкции против спортсменов из России
Владимир Зеленский ввел санкции против почти семисот предприятий и граждан России, в список попали и спортсмены. Соответствующей указ, утверждающий решение СНБО Украины о применении персональных специальных ограничений опубликован на официальном сайте украинского президента.
Санкции введены отношении 692 российских организаций и граждан: 254 предприятий, связанных с обеспечением безопасности и обороны РФ, и 438 граждан, среди которых 87 спортсменов.
Удары по Курской области
В субботу ВСУ три раза нанесли удары по приграничным селам Курской области. В результате обесточенными оказались два села, а в Теткино сгорел частный дом и сарай.
"В результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино загорелся дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь владельцам", - указал губернатор Курской области Роман Старовойт.
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь – его частицу в Россию доставит делегация Фонда Андрея Первозванного.
Благодатный огонь на пасхальное патриаршее богослужение доставят в храм Христа Спасителя в Москве в ночь с 15 на 16 апреля. Также его получат еще в 11 храмов столицы. А в московском аэропорте "Внуково 3" огонь ожидают представители епархий РПЦ, которые отвезут его в десятки городов по всей стране.
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
15:41
Благодатный огонь сошел – когда святыню привезут в Россию
 
Главное за деньРоссияУкраинаВ миреНовостиСВОАртемовскВладимир Зеленский (президент Украины)Санкции против РоссииОбстрелы Курской областиПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
19:53Главные события и заявления дня: 15 апреля
19:34Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели
19:11Главные новости Крыма: 15 апреля
18:59Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму
18:37ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушения
18:12"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь
17:41Почему Киев не получит замороженные резервы Банка России – эксперт
17:18Как в Севастополе изменят движение транспорта на Пасху
17:01Зеленский на 50 лет ввел санкции против российских спортсменов
16:36Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке
16:14В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ
15:59Как в пасхальную ночь в Симферополе будут работать троллейбусы
15:41Благодатный огонь сошел – когда святыню привезут в Россию
15:28Почему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатора
15:04В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества
14:53Еще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка Минобороны
14:39Давно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении
14:21Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
14:08Сколько человек заболели ковидом в Крыму и Севастополе за сутки
13:50В Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту 2:29
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