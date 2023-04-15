https://crimea.ria.ru/20230415/zelenskiy-na-50-let-vvel-sanktsii-protiv-rossiyskikh-sportsmenov-1128198969.html
Зеленский на 50 лет ввел санкции против российских спортсменов
Зеленский на 50 лет ввел санкции против российских спортсменов - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Зеленский на 50 лет ввел санкции против российских спортсменов
Президент Украины ввел санкции против почти семисот предприятий и граждан России, в список попали и спортсмены. Соответствующей указ, утверждающий решение СНБО... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T17:01
2023-04-15T17:01
2023-04-15T17:06
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Президент Украины ввел санкции против почти семисот предприятий и граждан России, в список попали и спортсмены. Соответствующей указ, утверждающий решение СНБО Украины о применении персональных специальных санкций, подписал Владимир Зеленский."Ввести в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 15 апреля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.Санкции в отношении 692 российских организаций и граждан. Это 254 предприятия, связанных с обеспечением безопасности и обороны России, и 438 физлиц, в числе которых 87 российских спортсменов.Ограничения начинают действовать со дня опубликования указа Зеленского, 15 апреля.Сроки их действия – 50 лет.Илья Авербух неоднократно бывал в Крыму. В 2020 году он открыл в Симферополе школу зимних видов спорта "Наследие". В ней крымские дети могут бесплатно обучаться фигурному катанию, хоккею и керлингу. Проект реализован в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера олимпийских игр Ильи Авербуха. В начале 2022 года стало известно о намерении знаменитого спортсмена открыть филиал школы в Сакском районе.А в марте, во время своего очередного визита в Крым, Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания возле Евпатории. Читайте также на РИА Новости Крым:Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в КрымуСША ввели санкции против вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРоссия ввела санкции против Канады: кто попал в "список 333"
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украина, владимир зеленский (президент украины), санкции против россии, россия, спорт, илья авербух, новости, в мире, общество, экономика
Зеленский на 50 лет ввел санкции против российских спортсменов
Зеленский ввел санкции против 692 российских организаций и физлиц – в списке спортсмены
17:01 15.04.2023 (обновлено: 17:06 15.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Президент Украины ввел санкции против почти семисот предприятий и граждан России, в список попали и спортсмены. Соответствующей указ, утверждающий решение СНБО Украины о применении персональных специальных санкций, подписал Владимир Зеленский.
"Ввести в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 15 апреля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.
Санкции в отношении 692 российских организаций и граждан. Это 254 предприятия, связанных с обеспечением безопасности и обороны России, и 438 физлиц, в числе которых 87 российских спортсменов.
В частности, в список попали серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, фигурист и тренер Илья Авербух и его молодые коллеги – Елизавета Туктамышева и Марк Кондратюк, футболисты Игорь Акинфеев и Динияр Билялетдинов, бывший вратарь и тренер Сергей Овчинников, теннисистка Александра Поспелова.
Ограничения начинают действовать со дня опубликования указа Зеленского, 15 апреля.
Сроки их действия – 50 лет.
Илья Авербух неоднократно бывал в Крыму. В 2020 году он открыл в Симферополе школу зимних видов спорта "Наследие". В ней крымские дети могут бесплатно обучаться фигурному катанию, хоккею и керлингу. Проект реализован в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера олимпийских игр Ильи Авербуха.
В начале 2022 года стало известно о намерении знаменитого спортсмена открыть филиал школы в Сакском районе
.
А в марте, во время своего очередного визита в Крым, Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания возле Евпатории
.
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