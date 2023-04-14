https://crimea.ria.ru/20230414/glavnye-novosti-kryma-14-aprelya-1128186250.html

Главные новости Крыма: 14 апреля

Главные новости Крыма: 14 апреля - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Главные новости Крыма: 14 апреля

ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата. Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму. Жителя Крыма осудят за... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T22:05

2023-04-14T22:05

2023-04-14T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. ФСБ задержала в Крыму двоих украинских боевиков нацбата. Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму. Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту. Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма. В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морю. Весенний призыв в Крыму: куда отправят служить срочников.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Задержание украинских боевиков нацбатаСотрудники крымского управления ФСБ совместно с федеральным пограничным управлением ведомства задержали в Крыму двоих украинцев по подозрению в деятельности незаконного вооруженного формирования. Оба мужчины добровольно вступили в действующий на Украине "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"* в 2017-м году, принимали активное участие в его деятельности. В их отношении возбуждены уголовные дела, каждому грозит до 15 лет лишения свободы. Преступная деятельность сторонников АУЕ*В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении сторонников криминальной субкультуры "Арестантское уголовное единство"**. Ячейку в ноябре 2020 года организовал житель Бахчисарайского района. Он привлек других лиц, с которыми вымогал деньги у местных жителей, собирал "общак" для поддержки заключенных, пропагандировал криминальные традиции, агрессию и насилие в отношении стражей порядка и членов общества, не поддерживающих идеологию АУЕ**. Лидера и нескольких участников ячейки задержали, деятельность преступной группировки пресечена. Суд над жителем Крыма за подготовку к терактуЮжный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело жителя Алушты, ранее публиковавшего религиозно-экстремистские призывы в социальной сети и хранившего дома самодельные бомбы. В ходе следствия мужчина признал вину. Ранее, в 2019-м, Алуштинский городской суд уже приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тыс. рублей. Предварительное слушание по делу Круглова в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону назначено на 18 апреля. Оценка Лаврова новых украинских заявлений по КрымуГлава МИД России Сергей Лавров в пятницу прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о намерении Киева "захватить" Крым и "полностью уничтожить русское культурное пространство" на полуострове.По словам Лаврова, это заявление говорит о том, с какими целями украинское руководство продвигает так называемый "мирный план" Зеленского. Выход к Черному морю для Украины - взгляд из КрымаГлава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина вслед за Азовским морем должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории возвращены обратно в состав России. По словам Константинова, будущее территории Украины – "предмет больших политических торгов, решающими для которых станут итоги спецоперации". Глава крымского парламента также выразил мнение, что "Украины не должно быть в том виде, в котором она сегодня существует". Весенний призыв в КрымуВ Крыму этой весной на военную службу по призыву планируют направить около 2,5 тысяч призывников, они будут проходить службу на территории Крымского полуострова, а также еще в трех военных округах, заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков. Молодые люди, которые готовятся к военной службе в рамках весеннего призыва, не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. * террористическая организация, запрещенная в РФ** экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20230414/vyskochila-na-dorogu-v-sevastopole-voditel-sbil-rebenka-15-let-1128180463.html

https://crimea.ria.ru/20230414/vesenniy-prizyv-v-krymu-kuda-otpravyat-sluzhit-srochnikov-1128181528.html

https://crimea.ria.ru/20230414/v-simferopole-avtobus-vrezalsya-v-inomarku-kotoraya-vletela-v-zabor-1128185782.html

https://crimea.ria.ru/20230414/zhiteli-poluostrova-otvetili-ukrainskim-vozvraschatelyam-kryma-1128185325.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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