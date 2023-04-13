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Главные события и заявления дня: 13 апреля

Главные события и заявления дня: 13 апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Главные события и заявления дня: 13 апреля

Разгром украинских войск на Донецком направлении. В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению. Черному морю никогда не бывать "морем НАТО" —... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T21:59

2023-04-13T21:59

2023-04-13T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Разгром украинских войск на Донецком направлении. В России выросли штрафы за приобщение подростков к курению. Черному морю никогда не бывать "морем НАТО" — Песков. На Украине арестовали имущество бизнесмена Новинского на 95 млн долларов. Убийство Татарского организовано спецслужбами Украины – ФСБ. Массовое убийство в Казани: Ильназ Галявиев получил пожизненный срок. Ростех начал выпускать бронежилеты высокого класса защиты для нужд СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ несут большие потериУкраинские войска на Донецком направлении за сутки потеряли до 300 военнослужащих и военную технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.Штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска. Им поддержку оказывают ВДВ.Штрафы за курение увеличилиРоссийские парламентарии приняли закон об увеличении штрафов за приобщение несовершеннолетних к курению табака, вейпов, кальянов и других соответствующих устройств, сообщает пресс-служба Госдумы.По новому закону, штрафы увеличиваются с 1-2 тысяч рублей до 2-5 тысяч. Если речь идет о родителях или законных представителях несовершеннолетнего, штрафы будут выше - от 5 до 7 тыс. рублей, вместо прежних 2-3 тыс.Штрафы за продажу детям и подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для курения для граждан увеличиваются на 20 тысяч и теперь составят от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц возрастают до 150-300 тыс. (сейчас 40–70 тыс.), для юрлиц — 400- 600 тыс. (сейчас 150–300 тысяч).Черное море не будет "морем НАТО"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал "демилитаризовать" Черное море и превратить его во внутренне море НАТО. Такое заявление глава украинского внешнеполитического ведомства сделал на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте.Комментируя слова главы украинского МИД о необходимости "демилитаризировать" море, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет "морем НАТО", оно должно оставаться морем сотрудничества и там необходимо обеспечить неделимую безопасность.Бизнесмена Новинского назвали "пособником" МосквыСлужба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество крупного бизнесмена Вадима Новинского, обвиняемого Киевом в "пособничестве" России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.По данным ведомства, общая сумма заблокированных активов составляет более 3,5 миллиардов гривен (порядка 95 миллионов долларов). Под арест, в частности, попали корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.Теракт в Петербурге организовали спецслужбыТеракт в питерском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, организован украинскими спецслужбами и их агентами, в том числе из числа российских оппозиционеров, сообщила в четверг ФСБ.По данным ФСБ, взрыв в кафе вместе с исполнительницей Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который через посредника передал ей бомбу. Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через Латвию.Получил пожизненное за стрельбу в школеВерховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе в Казани, сообщает пресс-служба Следкома России."Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Приговором суда Галявиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в Telegram-канале ведомства.В России делают надежные бронежилетыТульский завод "Октава" (входит в госкорпорацию Ростех) запустил производство штурмовых бронежилетов "Оберег", обеспечивающих надежную защиту от осколочных снарядов и пуль и при этом не сковывающих движения. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха."Элементы "Оберега" изготавливаются из арамидной ткани, нагрудная часть оснащается керамической плитой класса Бр5, спину защищает плита с баллистическим пакетом класса Бр5. Кроме того, все секции, в том числе боковые, имеют противоосколочные и противорикошетные слои, помещенные во влагозащитные чехлы", - говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20230413/proigrysh-erdogana-na-vyborakh-usilit-napryazhennost-vokrug-kryma--ekspert-1128160433.html

https://crimea.ria.ru/20230413/vengriya-ne-izmenit-pozitsiyu-po-ukraine-vopreki-davleniyu-ssha--vlasti-1128157185.html

https://crimea.ria.ru/20230413/groza-s-gradom-i-shkvalistym-vetrom-na-kubani-obyavleno-shtormovoe-1128155423.html

https://crimea.ria.ru/20230413/zapret-na-vyezd-voennoobyazannykh-kak-eto-izmenit-situatsiyu-v-strane-1128141362.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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