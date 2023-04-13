https://crimea.ria.ru/20230413/na-ukraine-arestovali-imuschestvo-biznesmena-novinskogo-na-95-mln-dollarov-1128155693.html

На Украине арестовали имущество бизнесмена Новинского на 95 млн долларов

На Украине арестовали имущество бизнесмена Новинского на 95 млн долларов - РИА Новости Крым, 13.04.2023

На Украине арестовали имущество бизнесмена Новинского на 95 млн долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество крупного бизнесмена Вадима Новинского, обвиняемого Киевом в "пособничестве" России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T13:25

2023-04-13T13:25

2023-04-13T13:25

сбу (служба безопасности украины)

украина

вадим новинский

православная церковь украины (пцу)

церковный раскол на украине

украинская православная церковь (упц)

новости

владимир зеленский (президент украины)

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110798/97/1107989734_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ba94161941f7bfc4bae62a56046efeb3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество крупного бизнесмена Вадима Новинского, обвиняемого Киевом в "пособничестве" России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.По данным ведомства, общая сумма заблокированных активов составляет более 3,5 миллиардов гривен (порядка 95 миллионов долларов). Под арест, в частности, попали корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.В рамках расследования возбужденного против Новинского уголовного дела по обвинению в "пособничестве государству-агрессору" сотрудники СБУ провели обыски в офисных помещениях принадлежащих бизнесмены предприятий.Вадим Новинский – крупный бизнесмен и меценат, бывший депутат Верховной рады Украины. По оценкам журнала Forbes, входит в топ-10 богатейших украинцев. Имеет чин дьякона канонической Украинской православной церкви.В конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, поручающий внести в Верховную раду законопроект о запрете "аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций" и обеспечить проведение экспертизы на наличие церковно-канонической связи УПЦ с Московским патриархатом. Тем же указом Зеленский ввел санкции в отношении 10 представителей УПЦ. Под ограничения попали Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ Петр Лебедь, Ростислав Швец (митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ), Александр Таранов (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви), Олег Иванов (митрополит Изюмский и Купянский УПЦ) и другие лица.В январе текущего года санкции были ужесточены. Ограничения введены на пять лет, они касаются блокирования активов, вывода капиталов за пределы Украины, ограничения торговых операций, аннулирования некоторых лицензий.Гонения на каноническое православие на УкраинеКиевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. Ситуация усугубилась в марте – апреле 2023. Храмы УПЦ захватывают сторонники ПЦУ при поддержке полиции. Одной из ярких иллюстрацией беззакония стали события, развернувшиеся вокруг Киево-Печерской лавры, где на улицу выгоняют монахов УПЦ: одноименный украинский национальный заповедник направил в обитель предписание освободить здания до 29 марта.Монахам и прихожанам УПЦ под предлогом проведения проверки состояния "культурных ценностей" запретили заходить в ближние и дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Там находятся мощи не менее сотни святых. В частности - могилы основателей лавры Антония и Феодосия Печерского и древнерусского писателя Нестора Летописца, которого считают автором "Повести временных лет", а также мощи иконописцев Илипия Печерского и Григория и эпического богатыря Ильи Муромца – реального богатыря, принявшего впоследствии монашеский постриг.1 апреля стало известно о задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Ему предъявили подозрения в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. Обыски прошли в доме священника и в самой лавре, у которой весь день было неспокойно: верующих провоцировали сторонники ПЦУ, дразнили и кидались в драку. В тот же день митрополит предстал перед судом.Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета.В МИД РФ потребовали от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры и предоставить ему медицинскую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦМИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церквиСальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), украина, вадим новинский, православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине, украинская православная церковь (упц), новости, владимир зеленский (президент украины), верховная рада украины