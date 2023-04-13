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На Украине арестовали имущество бизнесмена Новинского на 95 млн долларов - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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На Украине арестовали имущество бизнесмена Новинского на 95 млн долларов
На Украине арестовали имущество бизнесмена Новинского на 95 млн долларов - РИА Новости Крым, 13.04.2023
На Украине арестовали имущество бизнесмена Новинского на 95 млн долларов
Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество крупного бизнесмена Вадима Новинского, обвиняемого Киевом в "пособничестве" России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T13:25
2023-04-13T13:25
сбу (служба безопасности украины)
украина
вадим новинский
православная церковь украины (пцу)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество крупного бизнесмена Вадима Новинского, обвиняемого Киевом в "пособничестве" России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.По данным ведомства, общая сумма заблокированных активов составляет более 3,5 миллиардов гривен (порядка 95 миллионов долларов). Под арест, в частности, попали корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.В рамках расследования возбужденного против Новинского уголовного дела по обвинению в "пособничестве государству-агрессору" сотрудники СБУ провели обыски в офисных помещениях принадлежащих бизнесмены предприятий.Вадим Новинский – крупный бизнесмен и меценат, бывший депутат Верховной рады Украины. По оценкам журнала Forbes, входит в топ-10 богатейших украинцев. Имеет чин дьякона канонической Украинской православной церкви.В конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, поручающий внести в Верховную раду законопроект о запрете "аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций" и обеспечить проведение экспертизы на наличие церковно-канонической связи УПЦ с Московским патриархатом. Тем же указом Зеленский ввел санкции в отношении 10 представителей УПЦ. Под ограничения попали Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ Петр Лебедь, Ростислав Швец (митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ), Александр Таранов (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви), Олег Иванов (митрополит Изюмский и Купянский УПЦ) и другие лица.В январе текущего года санкции были ужесточены. Ограничения введены на пять лет, они касаются блокирования активов, вывода капиталов за пределы Украины, ограничения торговых операций, аннулирования некоторых лицензий.Гонения на каноническое православие на УкраинеКиевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. Ситуация усугубилась в марте – апреле 2023. Храмы УПЦ захватывают сторонники ПЦУ при поддержке полиции. Одной из ярких иллюстрацией беззакония стали события, развернувшиеся вокруг Киево-Печерской лавры, где на улицу выгоняют монахов УПЦ: одноименный украинский национальный заповедник направил в обитель предписание освободить здания до 29 марта.Монахам и прихожанам УПЦ под предлогом проведения проверки состояния "культурных ценностей" запретили заходить в ближние и дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Там находятся мощи не менее сотни святых. В частности - могилы основателей лавры Антония и Феодосия Печерского и древнерусского писателя Нестора Летописца, которого считают автором "Повести временных лет", а также мощи иконописцев Илипия Печерского и Григория и эпического богатыря Ильи Муромца – реального богатыря, принявшего впоследствии монашеский постриг.1 апреля стало известно о задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Ему предъявили подозрения в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. Обыски прошли в доме священника и в самой лавре, у которой весь день было неспокойно: верующих провоцировали сторонники ПЦУ, дразнили и кидались в драку. В тот же день митрополит предстал перед судом.Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета.В МИД РФ потребовали от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры и предоставить ему медицинскую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦМИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церквиСальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру
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сбу (служба безопасности украины), украина, вадим новинский, православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине, украинская православная церковь (упц), новости, владимир зеленский (президент украины), верховная рада украины
На Украине арестовали имущество бизнесмена Новинского на 95 млн долларов

СБУ арестовала активы бизнесмена Новинского на $95 млн по делу о "пособничестве" РФ

13:25 13.04.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала имущество крупного бизнесмена Вадима Новинского, обвиняемого Киевом в "пособничестве" России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, общая сумма заблокированных активов составляет более 3,5 миллиардов гривен (порядка 95 миллионов долларов). Под арест, в частности, попали корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.
"Установлено, что во избежание санкций СНБО (Совета нацбезопасности и обороны – ред.) Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", - заявили в СБУ.
В рамках расследования возбужденного против Новинского уголовного дела по обвинению в "пособничестве государству-агрессору" сотрудники СБУ провели обыски в офисных помещениях принадлежащих бизнесмены предприятий.
Вадим Новинский – крупный бизнесмен и меценат, бывший депутат Верховной рады Украины. По оценкам журнала Forbes, входит в топ-10 богатейших украинцев. Имеет чин дьякона канонической Украинской православной церкви.
В конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, поручающий внести в Верховную раду законопроект о запрете "аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций" и обеспечить проведение экспертизы на наличие церковно-канонической связи УПЦ с Московским патриархатом. Тем же указом Зеленский ввел санкции в отношении 10 представителей УПЦ. Под ограничения попали Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ Петр Лебедь, Ростислав Швец (митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ), Александр Таранов (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви), Олег Иванов (митрополит Изюмский и Купянский УПЦ) и другие лица.
В январе текущего года санкции были ужесточены. Ограничения введены на пять лет, они касаются блокирования активов, вывода капиталов за пределы Украины, ограничения торговых операций, аннулирования некоторых лицензий.

Гонения на каноническое православие на Украине

Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. Ситуация усугубилась в марте – апреле 2023. Храмы УПЦ захватывают сторонники ПЦУ при поддержке полиции. Одной из ярких иллюстрацией беззакония стали события, развернувшиеся вокруг Киево-Печерской лавры, где на улицу выгоняют монахов УПЦ: одноименный украинский национальный заповедник направил в обитель предписание освободить здания до 29 марта.
Монахам и прихожанам УПЦ под предлогом проведения проверки состояния "культурных ценностей" запретили заходить в ближние и дальние пещеры Киево-Печерской лавры. Там находятся мощи не менее сотни святых. В частности - могилы основателей лавры Антония и Феодосия Печерского и древнерусского писателя Нестора Летописца, которого считают автором "Повести временных лет", а также мощи иконописцев Илипия Печерского и Григория и эпического богатыря Ильи Муромца – реального богатыря, принявшего впоследствии монашеский постриг.
1 апреля стало известно о задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Ему предъявили подозрения в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. Обыски прошли в доме священника и в самой лавре, у которой весь день было неспокойно: верующих провоцировали сторонники ПЦУ, дразнили и кидались в драку. В тот же день митрополит предстал перед судом.
Шевченковский районный суд Киева удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета.
В МИД РФ потребовали от украинских властей немедленно освободить настоятеля Киево-Печерской лавры и предоставить ему медицинскую помощь.
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СБУ (Служба безопасности Украины)УкраинаВадим НовинскийПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Церковный раскол на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)НовостиВладимир Зеленский (президент Украины)Верховная Рада Украины
 
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