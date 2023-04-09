https://crimea.ria.ru/20230409/ukrainskaya-raketa-nad-krymom-i-kontrnastuplenie-vsu-top-nedeli-1128073838.html

Украинская ракета над Крымом и контрнаступление ВСУ: топ недели

Украинская ракета над Крымом и контрнаступление ВСУ: топ недели - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Украинская ракета над Крымом и контрнаступление ВСУ: топ недели

Ракетная атака на Крым, украинские угрозы полуострову и ответ властей республики. Контрнаступление ВСУ: заявления и прогнозы. Выступление Путина. Подробности... РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T17:57

2023-04-09T17:57

2023-04-09T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Ракетная атака на Крым, украинские угрозы полуострову и ответ властей республики. Контрнаступление ВСУ: заявления и прогнозы. Выступление Путина. Подробности расстрела ВСУ своих солдат. Уникальный фитопрепарат от крымских ученых.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Украинская ракета в небе над КрымомВ субботу над Феодосией сбили ракету. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, она была запущена с территории Украины.Позже советник главы республики Олег Крючков уточнил, что ракету успешно поразили системы российской противовоздушной обороны. Жертв и разрушений не зафиксировано. Новые заявления Киева о КрымеСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен "деоккупировать" Крым за 5-7 месяцев, зачистить все русское на полуострове и демонтировать Крымской мост. В Киеве считают, что у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию", отметил он. При этом военный конфликт, по словам Подоляка, будет якобы "не за Крым", а "за право существования демократического мира в рамках международного права".Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым "снова станет свободным и безопасным", а Киев "вернет все свои территории".Решится ли Украина на контрнаступлениеПо мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. По его мнению, контрнаступление может начаться сразу по двум-трем направлениям. Пока прогнозировать, куда противник направит свой основной резерв, сложно.Ответ Аксенова на планы КиеваГлава Республики Крым Сергей Аксенов кратко ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о прорыве украинской армии к Азовскому морю и "деоккупации" полуострова.Выступление Путина по вопросам внешней политики5 апреля президент России Владимир Путин выступил с объемным заявлением по внешнеполитической тематике на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов.Он, в частности, отметил, что Россия не имеет враждебных намерений в отношении каких бы то ни было стран и будет проводить взвешенную и многовекторную внешнюю политику. Также Путин констатировал, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис, и в его основе лежат разные подходы к формированию современного миропорядка.Президент подчеркнул, что именно "использование американцами в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка цветных революций и госпереворота в Киеве, привело к нынешнему украинскому кризису и внесло негативный вклад в деградацию российско-американских отношений".Подробности расстрела ВСУ своих солдатВ ночь на 6 апреля ВСУ расстреляли крупнокалиберными снарядами своих же бойцов за то, что они решили сдаться российским войскам. Подробности инцидента, произошедшего в районе Авдеевки в ДНР, рассказали в Минобороны.По данным ведомства, при захвате опорного пункта противника бойцы группировки "Южной" Вооруженных сил России получили сообщение от командира 53-й механизированной бригады ВСУ по открытому каналу радиосвязи о добровольном желании сдаться.Уникальный фитопрепарат, убивающий раковые клеткиУченые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки. Фитохимические исследования листьев и плодов маслины, собранных на опытно-производственной площадке в Форосе, показали наличие таких биологически активных веществ, которые в совокупности способны уничтожить раковые клетки в течение 1 часа, рассказал директор селекционно-питомниководческого центра субтропических культур КФУ Дмитрий Ермолин.Полученный фитопрепарат представляет собой капсулу с измельченными листьями маслины. Он является не лекарственным средством, а пищевым продуктом, потому его можно будет продавать без рецепта.

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