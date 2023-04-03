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Главные новости Крыма: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Главные новости Крыма: 3 апреля
Главные новости Крыма: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Главные новости Крыма: 3 апреля
Власти Крыма ответили на угрозы президента Украины Владимира Зеленского захватить полуостров. Аксенов раскритиковал глав 19 муниципалитетов Крыма. В Севастополе РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T21:46
2023-04-03T21:46
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происшествия
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма ответили на угрозы президента Украины Владимира Зеленского захватить полуостров. Аксенов раскритиковал глав 19 муниципалитетов Крыма. В Севастополе чиновник пойдет под суд за растрату миллионов рублей. Более половины детских лагерей планируют работать летом 2023 года.О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Лаконичный ответ властей Крыма на угрозы ЗеленскогоГлава Республики Крым Сергей Аксенов ответил на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о прорыве украинской армии к Азовскому морю и "деоккупации" полуострова лаконичным "Ждем. Встретим. Похороним".В свою очередь спикер Госсовета Владимир Константинов заявил, что очередной "план деоккупации" Крыма не содержит ничего нового и является больной фантазией киевского режима, которая никогда не будет реализована.Не справились с работой: в Крыму накажут глав 19 муниципалитетовГлавы 19 администраций Крыма получили выговор и дисциплинарные взыскания за срыв работы по уборке и озеленению населенных пунктов."Местная власть так и не выполнила своих обязательств. Нет достаточного количества дворников и озеленителей, до сих пор за ними не закреплены территории", – написал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. На устранение допущенных нарушений глава республики дал еще 30 дней. Проигнорировавших ждут новые взыскания, которые могут стать "третьим и последним выговором".Благоустройство на бумаге: в Севастополе осудят чиновникаНачальник отдела "Парки и скверы" в Севастополе предстанет перед судом за выполненное только на бумаге благоустройства сквера имени Бузина. По данным следствия, сумма нанесенного городскому бюджету ущерба превысила 2,1 млн рублей.Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Экс-чиновнику грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, лишение права занимать руководящие должности, исправительные работы на срок до двух лет либо арест – до шести месяцев.В "заброшке" под Евпаторией погию подросток15-летний подросток погиб в заброшенном здании в поселке Мирный под Евпаторией.Как уточнили в крымском главке СК РФ, 31 марта группа девятиклассников после школы пришла на территорию заброшенного строения. Один из школьников взял с собой молоток, чтобы товарищи сняли на видео, как он рушит кирпичную стену. В результате мальчик оказался под обломками с травмами головы и тела. Он умер по дороге в больницу.В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил мужчинуВ Бахчисарайском районе Крыма 57-летний мужчина попал под электричку. Инцидент произошел ранним утром на перегоне Сирень – Бахчисарай. По предварительным данным, машинист увидел мужчину на рельсах и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте.Детский отдых в Крыму: сколько откроется лагерейВ летний сезон 2023 года планируют работать 64% детских оздоровительных организаций Крыма. Такое количество лагерей подали заявки на получение санитарно-эпидемиологического заключения. Документ подтверждает соответствие зданий, сооружений, оборудования и иного имущества детского лагеря или санатория нормам по организации отдыха детей, сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора в Крыму Елена Лысенко.
https://crimea.ria.ru/20230403/novye-boepripasy-dlya-ukrainskikh-boevykh-dronov--ekspert-otsenil-opasnost-1127934647.html
https://crimea.ria.ru/20230403/v-sevastopole-pensionerka-ispisala-rayon-ukrainskoy-simvolikoy-1127954840.html
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главное за день, крым, новости крыма, сергей аксенов, севастополь, происшествия, прокуратура республики крым, общество, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, благоустройство, евпатория
Главные новости Крыма: 3 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника

21:46 03.04.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма ответили на угрозы президента Украины Владимира Зеленского захватить полуостров. Аксенов раскритиковал глав 19 муниципалитетов Крыма. В Севастополе чиновник пойдет под суд за растрату миллионов рублей. Более половины детских лагерей планируют работать летом 2023 года.
О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Лаконичный ответ властей Крыма на угрозы Зеленского

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ответил на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о прорыве украинской армии к Азовскому морю и "деоккупации" полуострова лаконичным "Ждем. Встретим. Похороним".
В свою очередь спикер Госсовета Владимир Константинов заявил, что очередной "план деоккупации" Крыма не содержит ничего нового и является больной фантазией киевского режима, которая никогда не будет реализована.
"Нам следует опасаться только одного: что когда они попадут к нам в плен, то может на них на всех места в психиатрических клиниках не хватить. А ведь в силу нашей гуманности, мы будем их именно лечить", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
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Не справились с работой: в Крыму накажут глав 19 муниципалитетов

Главы 19 администраций Крыма получили выговор и дисциплинарные взыскания за срыв работы по уборке и озеленению населенных пунктов.
"Местная власть так и не выполнила своих обязательств. Нет достаточного количества дворников и озеленителей, до сих пор за ними не закреплены территории", – написал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
На устранение допущенных нарушений глава республики дал еще 30 дней. Проигнорировавших ждут новые взыскания, которые могут стать "третьим и последним выговором".

Благоустройство на бумаге: в Севастополе осудят чиновника

Начальник отдела "Парки и скверы" в Севастополе предстанет перед судом за выполненное только на бумаге благоустройства сквера имени Бузина. По данным следствия, сумма нанесенного городскому бюджету ущерба превысила 2,1 млн рублей.
Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Экс-чиновнику грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, лишение права занимать руководящие должности, исправительные работы на срок до двух лет либо арест – до шести месяцев.
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В Севастополе пенсионерка исписала район украинской символикой

В "заброшке" под Евпаторией погию подросток

15-летний подросток погиб в заброшенном здании в поселке Мирный под Евпаторией.
Как уточнили в крымском главке СК РФ, 31 марта группа девятиклассников после школы пришла на территорию заброшенного строения. Один из школьников взял с собой молоток, чтобы товарищи сняли на видео, как он рушит кирпичную стену. В результате мальчик оказался под обломками с травмами головы и тела. Он умер по дороге в больницу.

В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил мужчину

В Бахчисарайском районе Крыма 57-летний мужчина попал под электричку. Инцидент произошел ранним утром на перегоне Сирень – Бахчисарай. По предварительным данным, машинист увидел мужчину на рельсах и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте.

Детский отдых в Крыму: сколько откроется лагерей

В летний сезон 2023 года планируют работать 64% детских оздоровительных организаций Крыма. Такое количество лагерей подали заявки на получение санитарно-эпидемиологического заключения. Документ подтверждает соответствие зданий, сооружений, оборудования и иного имущества детского лагеря или санатория нормам по организации отдыха детей, сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора в Крыму Елена Лысенко.
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