https://crimea.ria.ru/20230403/glavnye-novosti-kryma-3-aprelya-1127957728.html

Главные новости Крыма: 3 апреля

Главные новости Крыма: 3 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Главные новости Крыма: 3 апреля

Власти Крыма ответили на угрозы президента Украины Владимира Зеленского захватить полуостров. Аксенов раскритиковал глав 19 муниципалитетов Крыма. В Севастополе РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T21:46

2023-04-03T21:46

2023-04-03T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Власти Крыма ответили на угрозы президента Украины Владимира Зеленского захватить полуостров. Аксенов раскритиковал глав 19 муниципалитетов Крыма. В Севастополе чиновник пойдет под суд за растрату миллионов рублей. Более половины детских лагерей планируют работать летом 2023 года.О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Лаконичный ответ властей Крыма на угрозы ЗеленскогоГлава Республики Крым Сергей Аксенов ответил на очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о прорыве украинской армии к Азовскому морю и "деоккупации" полуострова лаконичным "Ждем. Встретим. Похороним".В свою очередь спикер Госсовета Владимир Константинов заявил, что очередной "план деоккупации" Крыма не содержит ничего нового и является больной фантазией киевского режима, которая никогда не будет реализована.Не справились с работой: в Крыму накажут глав 19 муниципалитетовГлавы 19 администраций Крыма получили выговор и дисциплинарные взыскания за срыв работы по уборке и озеленению населенных пунктов."Местная власть так и не выполнила своих обязательств. Нет достаточного количества дворников и озеленителей, до сих пор за ними не закреплены территории", – написал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. На устранение допущенных нарушений глава республики дал еще 30 дней. Проигнорировавших ждут новые взыскания, которые могут стать "третьим и последним выговором".Благоустройство на бумаге: в Севастополе осудят чиновникаНачальник отдела "Парки и скверы" в Севастополе предстанет перед судом за выполненное только на бумаге благоустройства сквера имени Бузина. По данным следствия, сумма нанесенного городскому бюджету ущерба превысила 2,1 млн рублей.Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Экс-чиновнику грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, лишение права занимать руководящие должности, исправительные работы на срок до двух лет либо арест – до шести месяцев.В "заброшке" под Евпаторией погию подросток15-летний подросток погиб в заброшенном здании в поселке Мирный под Евпаторией.Как уточнили в крымском главке СК РФ, 31 марта группа девятиклассников после школы пришла на территорию заброшенного строения. Один из школьников взял с собой молоток, чтобы товарищи сняли на видео, как он рушит кирпичную стену. В результате мальчик оказался под обломками с травмами головы и тела. Он умер по дороге в больницу.В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд сбил мужчинуВ Бахчисарайском районе Крыма 57-летний мужчина попал под электричку. Инцидент произошел ранним утром на перегоне Сирень – Бахчисарай. По предварительным данным, машинист увидел мужчину на рельсах и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте.Детский отдых в Крыму: сколько откроется лагерейВ летний сезон 2023 года планируют работать 64% детских оздоровительных организаций Крыма. Такое количество лагерей подали заявки на получение санитарно-эпидемиологического заключения. Документ подтверждает соответствие зданий, сооружений, оборудования и иного имущества детского лагеря или санатория нормам по организации отдыха детей, сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора в Крыму Елена Лысенко.

https://crimea.ria.ru/20230403/novye-boepripasy-dlya-ukrainskikh-boevykh-dronov--ekspert-otsenil-opasnost-1127934647.html

https://crimea.ria.ru/20230403/v-sevastopole-pensionerka-ispisala-rayon-ukrainskoy-simvolikoy-1127954840.html

https://crimea.ria.ru/20230403/ukrainskie-sledy-v-rossiyskom-krymu-beregut-i-sokhranyayut-1127948754.html

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