https://crimea.ria.ru/20230324/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-24-marta--1127759871.html

Главные события и заявления дня: 24 марта

Главные события и заявления дня: 24 марта - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Главные события и заявления дня: 24 марта

Авиация США ударила по иранскому военному корпусу в Сирии. В Румынии предложили присоединить часть Украины. В Минобороны РФ заявили о рисках от снарядов с... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T22:32

2023-03-24T22:32

2023-03-24T22:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Авиация США ударила по иранскому военному корпусу в Сирии. В Румынии предложили присоединить часть Украины. В Минобороны РФ заявили о рисках от снарядов с обедненным ураном для Украины. Сбитые дроны в Крыму: Шойгу наградил военнослужащих орденом Мужества. Потери ВСУ в зоне спецоперации. Порты ДНР вошли в реестр морских портов России. Медведчук сделал заявление о зерновой сделке.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Авиация США ударила по иранскому военному корпусу в СирииСША нанесли авиаудары по формированиям иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Об этом сообщил главы Пентагона Ллойд Остина."По указанию президента Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР)", – цитируют главу Пентагона на сайте штаб-квартиры Минобороны США. В Румынии предложили присоединить часть УкраиныРумынский парламентарий Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, которым предлагается присоединить к Румынии Северную Буковину (Черновицкую область Украины), Герцу, Буджак (юго-западную часть Одесской области с Болградом и Измаилом), остров Змеиный.На это эмоционально отреагировал спикер украинского МИД Олег Николенко, заявивший, что ведомство инициирует наложение санкций против румынского сенатора.В комментарии РИА Новости Крым руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества, политолог Наталья Киселева напомнила, что сама Румыния как государство когда-то появилась на политической карте благодаря Российской империи. Непоправимый вред ВСУ и УкраинеПрименение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли. Об этом заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он подчеркнул, что Западу, в том числе Великобритании и США, хорошо известно о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном. Несмотря на то, что применение таких снарядов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности, Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму.Сбитые дроны в Крыму: Шойгу наградил военнослужащихМинистр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь. Об этом сообщили в Минобороны.Потери ВСУ в зоне спецоперацииВСУ за сутки потеряли свыше 600 человек, об этом сообщили в Минобороны РФ. Только на Донецком направлении противник потерял более 380 военнослужащих. Еще порядка 125 были уничтожены на Красно-Лиманском направлении. Порты ДНР вошли в реестр морских портов России"Порты Мариуполя и Бердянска включены в реестр морских портов России. Сейчас проходит этап согласования нормативных документов", – сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что и морские, и внутренние водные порты ДНР и других присоединенных субъектов находятся под пристальным вниманием Росморречфлота. Медведчук высказался о зерновой сделкеЗапад под маской друга и партнера Киева, помогающего оружием и гуманитаркой, окончательно разоряет Украину, наживаясь на зерновой сделке – происходит "невиданный грабеж страны". Такое заявление сделал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.По словам Медведчука, все, что зарабатывает сейчас Украина, находится под контролем Запада, "в первую очередь, господ из Вашингтона", которые помогают стране разоряться, делая вид, что спасают ее.

https://crimea.ria.ru/20230324/snaryady-s-uranom-uzhe-nakhodyatsya-na-ukraine--mnenie-eksperta-1127753425.html

https://crimea.ria.ru/20230324/angar-s-bespilotnikami-vsu-razgromili-pod-odessoy-1127751468.html

https://crimea.ria.ru/20230324/planirovanie-novogo-goroda-na-arabatskoy-strelke-zaversheno-1127745252.html

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сша

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главное за день, украина, миа "россия сегодня", виктор медведчук, сво, зерновая сделка, сергей шойгу, сша, в мире, новые регионы россии