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Потери ВСУ превысили 600 человек за сутки - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Потери ВСУ превысили 600 человек за сутки
Потери ВСУ превысили 600 человек за сутки - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Потери ВСУ превысили 600 человек за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 600 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T15:30
2023-03-24T15:30
сво
министерство обороны рф
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли свыше 600 человек, сообщили в Минобороны РФ.Самые крупные потери украинская армия несет на Донецком направлении. За сутки здесь уничтожено более 380 военнослужащих противника. На данном направлении активно работает подразделение "Южной" группировки войск Вооруженных Сил России.На Красно-Лиманском под ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки сил "Центр" ВС РФ поражены подразделения противника в районе сел Невское в ЛНР, а также Ямполовка и Григоровка в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих", – уточнили в оборонном ведомстве.Под натиском "Западной" группировки российских войск на Купянском направлении уничтожены порядка 60 человек. Людей и технику враг потерял в Харьковской области (Двуречная, Синьковка, Кисловка) и районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР.На Запорожском и Южно-Донецком направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в под Угледаром и Новомихайловкой (ДНР), а также в районе сел Луговское и Щербаки в Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки превысили 40 человек.А на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества Громкие звуки в Севастополе: Развожаев объяснил причину
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сво, министерство обороны рф, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Потери ВСУ превысили 600 человек за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих за сутки на разных направлениях

15:30 24.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота САУ 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли свыше 600 человек, сообщили в Минобороны РФ.
Самые крупные потери украинская армия несет на Донецком направлении. За сутки здесь уничтожено более 380 военнослужащих противника. На данном направлении активно работает подразделение "Южной" группировки войск Вооруженных Сил России.
На Красно-Лиманском под ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки сил "Центр" ВС РФ поражены подразделения противника в районе сел Невское в ЛНР, а также Ямполовка и Григоровка в ДНР.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих", – уточнили в оборонном ведомстве.
Под натиском "Западной" группировки российских войск на Купянском направлении уничтожены порядка 60 человек. Людей и технику враг потерял в Харьковской области (Двуречная, Синьковка, Кисловка) и районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР.
На Запорожском и Южно-Донецком направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в под Угледаром и Новомихайловкой (ДНР), а также в районе сел Луговское и Щербаки в Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки превысили 40 человек.
А на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих противника.
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