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Потери ВСУ превысили 600 человек за сутки

Потери ВСУ превысили 600 человек за сутки - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Потери ВСУ превысили 600 человек за сутки

ВСУ за сутки потеряли свыше 600 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T15:30

2023-03-24T15:30

2023-03-24T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли свыше 600 человек, сообщили в Минобороны РФ.Самые крупные потери украинская армия несет на Донецком направлении. За сутки здесь уничтожено более 380 военнослужащих противника. На данном направлении активно работает подразделение "Южной" группировки войск Вооруженных Сил России.На Красно-Лиманском под ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки сил "Центр" ВС РФ поражены подразделения противника в районе сел Невское в ЛНР, а также Ямполовка и Григоровка в ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих", – уточнили в оборонном ведомстве.Под натиском "Западной" группировки российских войск на Купянском направлении уничтожены порядка 60 человек. Людей и технику враг потерял в Харьковской области (Двуречная, Синьковка, Кисловка) и районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР.На Запорожском и Южно-Донецком направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в под Угледаром и Новомихайловкой (ДНР), а также в районе сел Луговское и Щербаки в Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки превысили 40 человек.А на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества Громкие звуки в Севастополе: Развожаев объяснил причину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости