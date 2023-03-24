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Громкие звуки в Севастополе: Развожаев объяснил причину
Громкие звуки в Севастополе: Развожаев объяснил причину - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Громкие звуки в Севастополе: Развожаев объяснил причину
Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе - в бухте работают военные. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T07:15
2023-03-24T07:15
2023-03-24T08:12
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михаил развожаев
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе - в бухте работают военные.Ранее губернатор предупреждал, что в сети все чаще можно увидеть фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников, и призвал получать информацию из официального источника – своего аккаунта в Telegram.Утром 22 марта в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку морских дронов, которые пытались проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали, однако зафиксированы повреждения зданий.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городеМассированная атака беспилотников на Крым отбита – МинобороныОбъекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
Громкие звуки в Севастополе: Развожаев объяснил причину
Губернатор Севастополя назвал причину громких звуков в центре города
07:15 24.03.2023 (обновлено: 08:12 24.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе - в бухте работают военные.
"Громкие звуки в центре города - это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.). В городе все спокойно", - написал Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале.
Ранее губернатор предупреждал, что в сети все чаще можно увидеть фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников, и призвал получать информацию из официального источника – своего аккаунта в Telegram.
Утром 22 марта в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку морских дронов,
которые пытались проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали, однако зафиксированы повреждения зданий.
В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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