https://crimea.ria.ru/20230324/gromkie-zvuki-v-sevastopole-razvozhaev-obyasnil-prichinu-1127741476.html

Громкие звуки в Севастополе: Развожаев объяснил причину

Громкие звуки в Севастополе: Развожаев объяснил причину - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Громкие звуки в Севастополе: Развожаев объяснил причину

Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе - в бухте работают военные. РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T07:15

2023-03-24T07:15

2023-03-24T08:12

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

крым

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе - в бухте работают военные.Ранее губернатор предупреждал, что в сети все чаще можно увидеть фейковые сообщения о ситуации в Севастополе, в том числе о последствиях атак беспилотников, и призвал получать информацию из официального источника – своего аккаунта в Telegram.Утром 22 марта в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку морских дронов, которые пытались проникнуть в бухту. Люди и военные корабли не пострадали, однако зафиксированы повреждения зданий.В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городеМассированная атака беспилотников на Крым отбита – МинобороныОбъекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны Украины

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма