https://crimea.ria.ru/20230322/glavnye-sobytiya-kryma-22-marta-1127711531.html
Главные события Крыма: 22 марта
Главные события Крыма: 22 марта - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Главные события Крыма: 22 марта
В Севастополе отбита атака надводных беспилотников. Хакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе. В Крыму назвали сроки окончания газификации... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T21:28
2023-03-22T21:28
2023-03-22T21:28
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крым
беспилотник (дрон)
севастополь
сергей аксенов
михаил развожаев
северо-крымский канал
атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе отбита атака надводных беспилотников. Хакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе. В Крыму назвали сроки окончания газификации населенных пунктов. В Джанкое увековечили память героя спецоперации. Стали известны строки окончания строительства трассы Краснодар – Крым. Крымские фермеры получат воду из Днепра по ценам ниже средних по ЮФО. Симферопольца осудили за госизмену в пользу Украины. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака украинских дронов на СевастопольВоенные моряки отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожено три беспилотника."Люди и военные корабли не пострадали. В зданиях на улице Ленина, 2 и в Доме Москвы повыбивало стекла", – сообщил губернатор Михаил Развожаев.Позже выяснилось, что два из трех аппаратов сбили девушки-военнослужащие. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил представить к государственным наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника старшего матроса контрактной службы Фалееву Марину Александровну и главного старшину Целуйко Татьяну Витальевну.Атака на радиостанции Крыма и СевастополяУтром хакеры атаковали эфир радиостанций полуострова. В результате жители Крыма и Севастополя услышали ложные сообщения об угрозе ракетного удара. Специалисты оперативно отключили передатчики и устранили причины взлома.В Крыму уточнили ущерб от атаки беспилотников в ДжанкоеВ результате падения беспилотников, сбитых в районе Джанкоя 20 марта, были повреждены два частных и два многоквартирных дома, магазин и склад кормов для животных, частично здания техникума. Осколками также посечен легковой автомобиль, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он заверил, что нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле органов власти и ответственных служб.Газификация Крыма: планы и срокиДо конца года в Крыму газифицируют еще в 446 населенных пунктов, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк."Уровень обеспечения газом населенных пунктов Республики Крым вырос с 67 процентов в 2014 году до 78,6 процента на начало 2023 года. За девять лет газифицировано 83 населенных пункта, в том числе в прошлом году - 17. До конца 2023 года предстоит догазифицировать 446 населенных пунктов", – написал Гоцанюк. К концу следующего уровень газом планируют обеспечить 83 процента крымчан.Днепровская вода для фермеров Крыма: объемы и цены"Крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу", – сообщил глава РК Сергей Аксенов. В настоящее время продолжается прием заявок от водопользователей, которые планируют полив в этом сезоне, добавил он.Суд над шпионом в СимферополеЖитель Симферополя признан виновным в совершении госизмены и приговорен к 12 годам колонии, приговор вступил в законную силу. Мужчина собирал информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова и передавал представителям украинской разведки.Памяти героя СВО Дмитрия КотоваВ Джанкое открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Дмитрия Котова. Памятный знак установили в школе-гимназии № 6. Здесь Дмитрий успешно учился и принимал активное участие во всех мероприятиях.
https://crimea.ria.ru/20230322/ekspert-nazval-tseli-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-i-sevastopol-1127706815.html
https://crimea.ria.ru/20230322/iz-krasnodara-v-krym-za-dva-chasa-kogda-dostroyat-novuyu-dorogu-1127694917.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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главное за день, новости крыма, крым, беспилотник (дрон), севастополь, сергей аксенов, михаил развожаев, северо-крымский канал, атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года, джанкой, газ, хакерские атаки
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе отбита атака надводных беспилотников. Хакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе. В Крыму назвали сроки окончания газификации населенных пунктов. В Джанкое увековечили память героя спецоперации. Стали известны строки окончания строительства трассы Краснодар – Крым. Крымские фермеры получат воду из Днепра по ценам ниже средних по ЮФО. Симферопольца осудили за госизмену в пользу Украины.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака украинских дронов на Севастополь
Военные моряки отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожено три беспилотника.
"Люди и военные корабли не пострадали. В зданиях на улице Ленина, 2 и в Доме Москвы повыбивало стекла", – сообщил
губернатор Михаил Развожаев.
Позже выяснилось, что два из трех аппаратов сбили девушки-военнослужащие. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил представить к государственным наградам
и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника старшего матроса контрактной службы Фалееву Марину Александровну и главного старшину Целуйко Татьяну Витальевну.
Атака на радиостанции Крыма и Севастополя
Утром хакеры атаковали эфир радиостанций полуострова. В результате жители Крыма и Севастополя услышали ложные сообщения об угрозе ракетного удара
. Специалисты оперативно отключили передатчики и устранили причины взлома.
В Крыму уточнили ущерб от атаки беспилотников в Джанкое
В результате падения беспилотников, сбитых в районе Джанкоя 20 марта, были повреждены два частных и два многоквартирных дома, магазин и склад кормов для животных, частично здания техникума. Осколками также посечен легковой автомобиль, сообщил
глава Крыма Сергей Аксенов.
Он заверил, что нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле органов власти и ответственных служб.
Газификация Крыма: планы и сроки
До конца года в Крыму газифицируют еще в 446 населенных пунктов, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
"Уровень обеспечения газом населенных пунктов Республики Крым вырос с 67 процентов в 2014 году до 78,6 процента на начало 2023 года. За девять лет газифицировано 83 населенных пункта, в том числе в прошлом году - 17. До конца 2023 года предстоит догазифицировать 446 населенных пунктов", – написал
Гоцанюк.
К концу следующего уровень газом планируют обеспечить 83 процента крымчан.
Днепровская вода для фермеров Крыма: объемы и цены
"Крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу", – сообщил
глава РК Сергей Аксенов. В настоящее время продолжается прием заявок от водопользователей, которые планируют полив в этом сезоне, добавил он.
Суд над шпионом в Симферополе
Житель Симферополя признан виновным в совершении госизмены и приговорен к 12 годам колонии
, приговор вступил в законную силу. Мужчина собирал информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова и передавал представителям украинской разведки.
Памяти героя СВО Дмитрия Котова
В Джанкое открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Дмитрия Котова
. Памятный знак установили в школе-гимназии № 6. Здесь Дмитрий успешно учился и принимал активное участие во всех мероприятиях.