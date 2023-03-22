https://crimea.ria.ru/20230322/glavnye-sobytiya-kryma-22-marta-1127711531.html

Главные события Крыма: 22 марта

Главные события Крыма: 22 марта - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Главные события Крыма: 22 марта

В Севастополе отбита атака надводных беспилотников. Хакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе. В Крыму назвали сроки окончания газификации... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T21:28

2023-03-22T21:28

2023-03-22T21:28

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атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе отбита атака надводных беспилотников. Хакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и Севастополе. В Крыму назвали сроки окончания газификации населенных пунктов. В Джанкое увековечили память героя спецоперации. Стали известны строки окончания строительства трассы Краснодар – Крым. Крымские фермеры получат воду из Днепра по ценам ниже средних по ЮФО. Симферопольца осудили за госизмену в пользу Украины. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака украинских дронов на СевастопольВоенные моряки отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь. Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожено три беспилотника."Люди и военные корабли не пострадали. В зданиях на улице Ленина, 2 и в Доме Москвы повыбивало стекла", – сообщил губернатор Михаил Развожаев.Позже выяснилось, что два из трех аппаратов сбили девушки-военнослужащие. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил представить к государственным наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника старшего матроса контрактной службы Фалееву Марину Александровну и главного старшину Целуйко Татьяну Витальевну.Атака на радиостанции Крыма и СевастополяУтром хакеры атаковали эфир радиостанций полуострова. В результате жители Крыма и Севастополя услышали ложные сообщения об угрозе ракетного удара. Специалисты оперативно отключили передатчики и устранили причины взлома.В Крыму уточнили ущерб от атаки беспилотников в ДжанкоеВ результате падения беспилотников, сбитых в районе Джанкоя 20 марта, были повреждены два частных и два многоквартирных дома, магазин и склад кормов для животных, частично здания техникума. Осколками также посечен легковой автомобиль, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он заверил, что нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле органов власти и ответственных служб.Газификация Крыма: планы и срокиДо конца года в Крыму газифицируют еще в 446 населенных пунктов, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк."Уровень обеспечения газом населенных пунктов Республики Крым вырос с 67 процентов в 2014 году до 78,6 процента на начало 2023 года. За девять лет газифицировано 83 населенных пункта, в том числе в прошлом году - 17. До конца 2023 года предстоит догазифицировать 446 населенных пунктов", – написал Гоцанюк. К концу следующего уровень газом планируют обеспечить 83 процента крымчан.Днепровская вода для фермеров Крыма: объемы и цены"Крымские фермеры получат воду из Северо-Крымского канала для полива сельхозугодий по ценам ниже средних по Южному федеральному округу", – сообщил глава РК Сергей Аксенов. В настоящее время продолжается прием заявок от водопользователей, которые планируют полив в этом сезоне, добавил он.Суд над шпионом в СимферополеЖитель Симферополя признан виновным в совершении госизмены и приговорен к 12 годам колонии, приговор вступил в законную силу. Мужчина собирал информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова и передавал представителям украинской разведки.Памяти героя СВО Дмитрия КотоваВ Джанкое открыли мемориальную доску в честь героя спецоперации Дмитрия Котова. Памятный знак установили в школе-гимназии № 6. Здесь Дмитрий успешно учился и принимал активное участие во всех мероприятиях.

https://crimea.ria.ru/20230322/ekspert-nazval-tseli-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-i-sevastopol-1127706815.html

https://crimea.ria.ru/20230322/iz-krasnodara-v-krym-za-dva-chasa-kogda-dostroyat-novuyu-dorogu-1127694917.html

https://crimea.ria.ru/20230322/ulavlivat-i-pereraspredelyat-kak-sokhranit-vodu-v-krymu-1127699748.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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