https://crimea.ria.ru/20230316/glavnye-sobytiya-kryma-16-marta-1127589681.html

Главные события Крыма: 16 марта

Главные события Крыма: 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Главные события Крыма: 16 марта

Девять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФ. Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России. Национализация... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T21:45

2023-03-16T21:45

2023-03-16T21:45

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крымская весна: девять лет вместе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Девять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФ. Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России. Национализация элиты: социолог Киселева оценила значение Крымской весны для России. Глава Крыма Аксенов выступил за возрождение "Смерша". Крымские аграрии начнут осваивать непаханые земли. Кто приносит в Крым вирус птичьего гриппа и как избежать опасной болезни? В Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматика. В Симферополе нерадивого подрядчика оштрафовали на 42 млн рублей. Семья отравилась угарным газом в жилом доме в Феодосии.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Годовщина референдумаВ Крыму стартовали торжественные мероприятия, посвященные девятой годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.По словам Сергея Аксенова, главным прорывом для региона за прошедшие девять лет стало то, что Крым выжил в очень сложных условиях.Воссоединение Крыма с РФ запустило процесс суверенизации российской политики и национализации политической элиты страны."Если говорить о российской политике, то возвращение Крыма в состав России запустило процесс ее подлинной суверенизации и отказа от гибельной политики западничества. Началась национализация элиты, сближение ее интересов с доминирующим настроением российского общества", – сказала в комментарии РИА Новости Крым руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.В нынешних условиях в России необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку "Смерш" для борьбы с "пятой колонной", считает глава Крыма Сергей Аксенов."Я за возрождение "Смерша", по отношению к пятой колонне – точно. Сегодня время такое. Говорю сейчас даже не про боевые действия, а про мирную жизнь. У нас таких пятых колонн много: непонятно, на кого работают и что делают", - сказал Аксенов эфире телеканала "Крым 24".Инвестиции в КрымЗа девять лет нахождения в составе России в экономику Крыма вложено 1 триллион 439 миллиардов рублей, в том числе более 820 миллиардов - из внебюджетных источников. Об этом сообщила сенатор РФ от исполнительной власти региона Ольга Ковитиди."Залежные" земли в КрымуКрымские аграрии активно вводят в оборот залежные земли, уже в этом году планируют использовать боле 1,6 тыс. гектаров давно не паханной земли, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.Газопровод для Арабатской стрелкиСпециалисты приступили к строительству газопровода из Крыма в Херсонскую область для газоснабжения строящегося нового города на Арабатской стрелке. Об этом в четверг сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, пишут РИА Новости."Газопровод строится со стороны магистрального газопровода. В свое время он был из Херсонской области в Крым, теперь реверсный режим. Геническая агломерация требует все больше и больше газа, потому что начато строительство нового города", - сказал Сальдо.Птичий грипп в КрымуВ начале марта эпидемиологи ВОЗ сообщили о мутации вируса птичьего гриппа, который приобретает способность распространяться от человека к человеку. Как вирус путешествует по миру, грозит ли Крыму осложнение эпидситуации и какие меры предпринимаются профильными службами для профилактики инфекции среди птиц – в материале РИА Новости Крым.Основные переносчики вируса птичьего гриппа – перелетные гусеобразные стайные виды. Традиционно они летят над Крымом с северных и северо-восточных районов вдоль ЮБК по так называемому "понтийскому пути". Весна и осень – два потенциально опасных эпидпериода, когда пернатые совершают массовые перелеты.Борьба с "зайцами" в СевастополеСевастополь подал заявку на внедрение в общественном транспорте интеллектуальных транспортных систем, одним из элементов работы которой будут счетчики пассажиров. Об этом рассказал и. о. замгубернатора города Павел Иено, курирующий среди прочего сферу транспорта. Он пояснил, что система контроля в транспорте поможет решить ряд проблем, среди которых – безбилетчики.Симферополе подрядчика обязали выплатить штраф в размере 42 млн рублей за невыполнение обязательств по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК."Исполнитель в установленный срок не исполнил обязательств в части выполнения строительно-монтажных и работ по озеленению территории. В результате департамент городского хозяйства расторг контракт в одностороннем порядке", – сообщили в ведомстве.Угарный газ в ФеодосииЧетыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в квартире одного из многоквартирных домов в Феодосии, прокуратура начала проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства."В результате происшествия есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, которые доставлены в учреждение здравоохранения. В настоящее им оказывается необходимая медицинская помощь", - проинформировали в прокуратуре.

https://crimea.ria.ru/20230316/v-krymu-postroyat-11-mln-kvadratov-zhilya-v-blizhayshie-sem-let-1127589159.html

https://crimea.ria.ru/20230316/v-sevastopole-za-popytku-iznasilovat-turistku-osuzhden-gastarbayter-1127588097.html

https://crimea.ria.ru/20230316/v-novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-stroyat-gazoprovod-iz-kryma-1127585053.html

https://crimea.ria.ru/20230316/zhil-v-palatke-v-lesu-v-yalte-zaderzhali-muzhchinu-iz-federalnogo-rozyska-1127582237.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости, новости крыма, политика, экономика, крымская весна: девять лет вместе