https://crimea.ria.ru/20230315/glavnye-sobytiya-kryma-15-marta-1127570765.html

Главные события Крыма: 15 марта

Главные события Крыма: 15 марта - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Главные события Крыма: 15 марта

Реакция на падение американского беспилотника MQ-9 в Черное море. В Севастополе и Джанкойском районе Крыма открыли памятные доски в честь погибших героев... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T22:28

2023-03-15T22:28

2023-03-15T23:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Реакция на падение американского беспилотника MQ-9 в Черное море. В Севастополе и Джанкойском районе Крыма открыли памятные доски в честь погибших героев специальной военной операции. Никитский ботанический сад готовится к параду тюльпанов. Приговор члену крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Завершение реконструкции развязки на въезде в Севастополь. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Падение "Жнеца" у берегов КрымаУтром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, дрон двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.В среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ России.В Крыму призвали прекратить полеты над полуостровом и назвали США стороной конфликта. "Я думаю, что нужно поменьше делать всяких добрых жестов в их сторону, они не понимают доброты. Это такая публика, которая не понимает добро, а понимают силу. Нечего летать возле Крыма и фотографировать. Идет специальная военная операция, мы люди бдительные и охраняем наши границы", – заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов."Мое личное мнение, что ответ в подобных случаях, наверное, может быть более жестким. Мы понимаем, что попытки атак на Крым осуществляются по наводке американцев. По сути, они воюющая сторона", – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что Россия попытается поднять остатки упавшего американского беспилотника со дна.Вечная память героям!На фасаде Крымковской школы Джанкойского района была открыта мемориальная доска в честь героя спецоперации Александра Бирко. Александр героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине и посмертно удостоен Ордена Мужества.В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему на Мариупольском направлении герою СВО, выпускнику учебного заведения Егору Толмачеву. Он был матросом на БДК "Новочеркасск", вместе с несколькими сослуживцами погиб в марте 2022 года. Егору было 19 лет.Приговор экстремистуЮжный окружной военный суд приговорил члена крымской ячейки "Партии исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) к 10,5 годам заключения.Когда откроют мост на въезде в СевастопольРабочее движение на въезде в Севастополь через Инкерманский мост откроют 18 марта, а полностью реконструкцию путепровода завершат к майским праздникам. Об этом рассказал и. о. замгубернатора Севастополя Павел Иено.На данный момент строители укладывают дорожное полотно. Также планируется обустроить откосы и прилегающую территорию и наладить водоотведение.В Крыму готовятся к Параду тюльпановВ Никитском ботаническом саду завершаются приготовления к Параду тюльпанов. Гостям представят 200 коллекционных сортов."В этом году тюльпановая экспозиция будет представлять собой две огромные птицы Феникс, которые хорошо будет видно со смотровой площадки. В экспозиции будет представлено 200 сортов тюльпанов, высажено 160 тысяч луковиц", - рассказала главный специалист отдела цветоводства Светлана Плугатарь.* Террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230315/togda-vse-bylo-by-ekologichno-v-kremle-otvetili-ssha-na-intsident-s-dronom-1127568662.html

https://crimea.ria.ru/20230315/v-dzhankoyskom-rayone-otkryt-pamyatnyy-znak-v-chest-geroya-svo-1127557061.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, инцидент с беспилотником сша над черным морем, сво, закон и право, севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму