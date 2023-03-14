https://crimea.ria.ru/20230314/glavnye-novosti-kryma-14-marta-1127543910.html

Главные новости Крыма: 14 марта

Главные новости Крыма: 14 марта - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Главные новости Крыма: 14 марта

В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. Центр Симферополя перекроют на два дня. "Горбатый" мост в крымской... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T21:59

2023-03-14T21:59

2023-03-14T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. Центр Симферополя перекроют на два дня. "Горбатый" мост в крымской столице снова хотят ремонтировать. Локализован пожар на крупном складе Симферополя. Крымский оператор связи заходит в новые регионы России. Стало известно о запасах воды в водохранилищах полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о возможной военной провокации Киева в Крыму 18 марта.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар в СимферополеОколо пяти часов утра в Симферополе загорелось складское помещение в здании по улице Западная 3. Площадь возгорания составила 1000 кв.мВ 7.23 пожар был локализован оперативными службами, а в 9:40 полностью ликвидирован. В ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники и 39 человек. Пострадавших нет.Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку по факту пожара. В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Центр Симферополя перекроют на два дня16 и 18 марта в центре Симферополя ограничат движение транспорта для проведения праздничных мероприятий по случаю годовщины общекрымского референдума и Дня воссоединения Крыма с Россией.16 марта ограничение движения транспортных средств вводится с 8.30 до 11.30 по улице Серова – на участке от улицы Александра Невского до Екатерининской.18 марта – с 08.30 до 11.30 проезд и парковка будут ограничены на месте проведения праздника по улице Сергеева-Ценского на участке от Караимской до улицы Севастопольской.В указанные периоды на данных участках будет запрещена парковка транспортных средств и организовано дежурство эвакуатора. Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данные обстоятельства и заранее планировать маршруты."Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтироватьТак называемый "горбатый" мост через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе и подъездные пути к нему нуждаются в капитальном ремонте, проект планируется обсудить в ближайшее время.По словам глава комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерия Коваленко, реконструкция мостового сооружения и его подъездных путей необходимо провести в связи с резким увеличением количества транспорта и его весовой нагрузки. В ближайшее время профильный комитет проведет рабочее совещание, на котором планируется рассмотреть проект реконструкции сооружения.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "Горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение по нему грузовиков запрещено.Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорогПо данным первого замминистра транспорта республики Николая Лукашенко в ближайшие три года Крым получит около 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог.В частности, в этом году планируется выделение 64,8 млрд, в 2024-м – 44,8 млрд рублей, в 2025 году – 56,3 млрд рублей.Наиболее значимыми объектами, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, являются строительство дороги к крепости Керчь (5,7 км), ремонт подъездных дорог к Арт-кластеру "Таврида" общей протяженностью более 23 км т капремонт участка дороги от набережной поселка Орджоникидзе (Феодосия) до завода "Гидроприбор".Также планируется отремонтировать 25 мостов и путепроводов протяженностью около одного километра.В 2024 году планируется строительство транспортной развязки по шоссе Героев Сталинграда в Керчи и капремонт улиц в поселке Коктебель (Феодосия).В планах на 2025 год строительство 60-километрового участка автодороги Симферополь – Евпатория – Мирный на участке Скворцово – Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш и строительство юго-восточного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное (25 км).Кроме того, планируется капремонт участка трассы Симферополь – Алушта – Ялта протяженностью 23 км и ремонт 44-километрового участка дороги Бахчисарай – Ялта.По словам Николая Лукашенко, к 2025 году долю нормативного состояния крымских дорог регионального и межмуниципального значения планируется довести до 50%. Для сравнения: в 2014 году только 15% автомагистралей Крыма соответствовали данным требованиям.Крымский оператор связи заходит в новые регионы РоссииКрымский оператор связи "Миранда-медиа" планирует начать работу в новых регионах России, это станет еще одним шагом к интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российское пространство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил мнение, что для полной интеграции новых регионов в экономическую, хозяйственную, правовую и другие системы Российской Федерации может потребоваться до пяти лет. Он считает, что в переходный период оперативное решение многих вопросов будет зависеть не только от прямого применения федерального законодательства, но и от прямых решений губернатора.Сколько воды накопили водохранилища КрымаПо данным зампредседателя Госкомводхоза РК Альберта Кангиева, водохранилища Крыма к середине марта накопили более 250 млн кубов воды.По его словам, наливные водохранилища республики наполнены на 60%, при этом в общий показатель наполненности составляет уже 72%.В настоящее время в Белогорском водохранилище происходит сброс воды с целью освободить резерв в объеме три-четыре миллиона "кубов" на случай обильных осадков и таяния снега, давил зампредседателя Госкомводхоза РК.Ранее глава республики Сергей Аксенов рассказал, что рисков нарушения водоснабжения полуострова нет. После запуска Северо-Крымского канала необходимость в опреснении воды и ее добыче под Азовским морем, которые обсуждались с 2020 года, потеряли актуальность. Сейчас специалисты "Крыммелиоводхоза" в плановом режиме готовят канал и мелиоративную сеть к поливному сезону 2023 года.Киев может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – АксеновПо данным Главы Крыма Сергея Аксенова, украинские власти могут попытаться устроить военную провокации к 18 марта - Дню Воссоединения Крыма с Россией.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что ответ России на возможные ракетные удары по Крыму будет беспощадным, и это может привести к "тяжелейшему конфликту Россия – НАТО".По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе активно строят оборонительную линию для недопущения атак ВСУ.Он также отметил, что все центральные объекты Крыма максимально защищены ПВО и глобально полуострову ничего не угрожает.

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https://crimea.ria.ru/20230314/kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-podache-vody-na-polya-1127537728.html

https://crimea.ria.ru/20230314/osadkov-malo-chto-budet-s-urozhaem-zernovykh-v-krymu-1127535699.html

https://crimea.ria.ru/20230314/vs-ssha-zayavili-o-stolknovenii-rossiyskogo-su-27-s-amerikanskim-bpla-mq-9-1127541900.html

https://crimea.ria.ru/20230314/krymchanin-anton-shkaplerov-pokinul-otryad-kosmonavtov-1127542095.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Симферополе сгорел склад В Симферополе сгорел склад 2023-03-14T21:59 true PT0M26S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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