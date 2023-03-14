https://crimea.ria.ru/20230314/tsentr-simferopolya-perekroyut-na-dva-dnya--kogda-i-gde-ogranichat-proezd-1127511918.html

Центр Симферополя перекроют на два дня – когда и где ограничат проезд

Центр Симферополя перекроют на два дня – когда и где ограничат проезд - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Центр Симферополя перекроют на два дня – когда и где ограничат проезд

16 и 18 марта в центре Симферополя ограничат движение транспорта для проведения праздничных мероприятий по случаю годовщины общекрымского референдума и Дня... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T08:23

2023-03-14T08:23

2023-03-14T08:23

симферополь

день воссоединения с россией

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. 16 и 18 марта в центре Симферополя ограничат движение транспорта для проведения праздничных мероприятий по случаю годовщины общекрымского референдума и Дня воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. По данным властей, 16 марта ограничение движения транспортных средств вводится с 8.30 до 11.30 по улице Серова – на участке от улицы Александра Невского до Екатерининской.18 марта – с 08.30 до 11.30 проезд и парковка будут ограничены на месте проведения праздника по улице Сергеева-Ценского на участке от Караимской до улицы Севастопольской.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может принять участие в мероприятиях в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным. Именно в этот день в 2014 году Крым и Севастополь официально вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Первый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в РоссиюУкраина должна признать Крым на конституционном уровне – МурадовРеферендум в Крыму был настоящей борьбой за свободу – Захарова

https://crimea.ria.ru/20230310/krymchane-ne-razocharovalis-v-svoem-vybore-v-2014-godu--aksenov-1127449840.html

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симферополь, день воссоединения с россией, городская среда, транспорт, общество, новости крыма, крым