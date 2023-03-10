https://crimea.ria.ru/20230310/glavnye-novosti-kryma-10-marta-1127475277.html

Главные новости Крыма: 10 марта

Главные новости Крыма: 10 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Главные новости Крыма: 10 марта

Сергей Аксенов дал большое интервью Дмитрию Киселеву о ситуации в Крыму и перспективах развития региона. Сейсмолог оценил вероятность сильного землетрясения в... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T22:15

2023-03-10T22:15

2023-03-10T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Сергей Аксенов дал большое интервью Дмитрию Киселеву о ситуации в Крыму и перспективах развития региона. Сейсмолог оценил вероятность сильного землетрясения в Крыму. В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей. Феодосиец получил 20 лет тюрьмы за убийство ради машины. Дороги к сухопутному коридору в Крым будут ремонтировать. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сергей Аксенов: о курортном сезоне, безопасности и национализации в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым дал больше интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Руководитель региона рассказал о том, как изменился регион за эти годы, с какими новыми вызовами столкнулся, а также о новых масштабных проектах и защищенности Крыма.В частности, говоря о строительстве фортификационных укреплений на севере полуострова, Аксенов отметил, что в этой работе применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции. По его словам, строительство сооружений идет по плану, в работах задействовано большое количество специалистов.Все основные объекты жизнеобеспечения Крыма также максимально защищены от атак с воздуха, заверил глава РК. По его словам, "есть человеческий фактор, но глобально Крыму ничего не угрожает".Аксенов отметил, что российским военным известны основные точки запуска украинских беспилотников в сторону Крыма, а размещенные на полуострове системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно сбивают и глушат вражеские дроны.Комментируя процесс национализации имущества украинских политиков и олигархов в Крыму, Аксенов сообщил, что до конца марта будет сформирован дополнительный список таких объектов.Он заверил, что сделает все для того, чтобы "враги России не зарабатывали на территории российского Крыма".Глава республики также уточнил, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте планируется передать малообеспеченным крымчанам либо многодетным семьям.Вероятны ли сильные землетрясения в КрымуВ Черном море у берегов Турции зафиксированы толчки магнитудой 4,1. Начальник научного отдела Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Андрей Бессмертный, комментируя РИА Новости Крым возможные угрозы для Крыма, отметил, что вокруг полуострова землетрясения происходят постоянно, но они практически не ощутимы для человека.При этом никто не сможет точно спрогнозировать землетрясение, потому что понятие прогноза математически четкого описания еще не имеет. Поэтому произошедшие ночью в Черном море толчки пока нельзя с точностью назвать предвестником чего-то более катастрофического и опасного даже для "периферийного" Крыма.В пещере "Таврида" появится палеонтологический музейВ пещере "Таврида" создадут палеонтологический музей, его экспонатами станут найденные здесь кости древних животных. Об этом сообщили в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского.В музее будут представлены кости слонов, носорогов, лошадей и других древних обитателей. Помимо этого, ведется отбор экспонатов, которые имеют научную и экспозиционную ценность (целые или почти целые), проводится и частичная реставрация некоторых из находок.20 лет за убийство ради Daewoo MatizВерховный суд Крыма отправил на 20 лет за решетку жителя Феодосии, который убил из самодельного обреза мужчину.Преступление произошло в августе прошлого года. Обвиняемый изготовил обрез из ружья и отправился во двор многоквартирного дома. Подойдя к автомобилю Daewoo Matiz, он направил на водителя ружье, несколько раз выстрелил в голову и туловище мужчины и вытащил тело из машины. Преступник попытался скрыться с места преступления, но его задержали очевидцы. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.В Ростовской области отремонтируют 23 дороги к сухопутному коридору в КрымВ этом году в Ростовской области отремонтируют дороги, ведущие к сухопутному коридору в Крым. Об этом сообщает минтранс Ростовской области.Речь идет о 23-х дорогах регионального, межмуниципального и местного значения, ведущих к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Ремонт потребовался в связи с износом дорожного полотна, поскольку грузовой трафик на этом направлении увеличился почти в семь раз, до четырех тысяч большегрузов в сутки.По предварительным оценкам, на эти цели понадобится 2,5 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20230310/nam-8-let-rossiya-segodnya-v-krymu-prinimaet-pozdravleniya-1127473018.html

https://crimea.ria.ru/20230310/dazhe-ne-god-za-dva-kak-krym-pomogaet-integratsii-zaporozhskoy-oblasti-1127468596.html

https://crimea.ria.ru/20230310/v-krymu-teplo-nabiraet-oboroty-1127457200.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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