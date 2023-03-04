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Как работает Керченская паромная переправа 4 марта - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Как работает Керченская паромная переправа 4 марта
Как работает Керченская паромная переправа 4 марта - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Как работает Керченская паромная переправа 4 марта
В субботу Керченская паромная переправа работает штатно. Погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T13:38
2023-03-04T13:40
керченская паромная переправа
крым
керчь
керченский пролив
транспорт
общество
погода в крыму
новости крыма
сухопутный маршрут в крым
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В субботу Керченская паромная переправа работает штатно. Погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Трафик и погодаК 4 марта через пролив в обе стороны паромы совершили 2 430 рейсов."Перевезено в общей сложности 96 182 пассажира, 75 241 единица автотранспорта и 8 673 железнодорожных вагона", - сказано в сообщении.В субботу в Керченском проливе нет действующих штормовых предупреждений."Согласно прогнозу Росгидромета, 4 марта ветер юго-западный, во второй половине дня порывы 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, местами дымка, в дымке 2-4 км, волна 20-70 см, температура воздуха +8…10, температура воды в море +4…5 градусов", - указали в Минтрансе.Очередь на паромы3 марта в очереди на паромы через Керченский пролив со стороны Крыма стояли более 300 авто, а со стороны Кубани – 286 машин. Время ожидания превышало двое суток.Как пояснили РИА Новости Крым в республиканском минтрансе, пропуск большегрузов со стороны Краснодарского края идет быстрее, так как на паромы пускают только скоропортящиеся и социально-значимые товары. В то время как со стороны Крыма пропускаем абсолютной все грузы.Право приоритета предоставляется автомобилям минобороны, рефрижераторам со скоропортящейся продукцией, продуктам питания, которые не требуют особых температурных условий транспортировки (фрукты, овощи и т.д., – ред), атакже непродовольственным товарам первой необходимости. На остальные транспортные средства, груженые и пустые, при погрузке отводится примерно 20 процентов.Сухопутный маршрутВ тоже время в ведомстве отметили, что водители могут пользоваться и сухопутным маршрутом. Как правило, задержки на контрольно-пропускном пункте не превышают 40-45 минут.Ранее первый замминистра транспорта РК Николай Лукашенко пояснял, что за сутки паромы перевозят до 500 единиц транспорта, то есть по 250 с каждого берега. Отведенное на погрузку время составляет от 30 до 40 минут. Кроме того, ежедневно от 300 до 600 автомобилей выезжают из Крыма в направлении Ростовской области по сухопутному маршруту.Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Ранее первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что для грузовых железнодорожных перевозок в Крым ввели единый тариф. В результате существенно изменилась стоимость провоза грузов на территорию полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причинуОчередь на Керченскую переправу растетКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиков
https://crimea.ria.ru/20230227/kogda-zapustyat-dvizhenie-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127216542.html
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Как работает Керченская паромная переправа 4 марта

Минтранс России: в субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

13:38 04.03.2023 (обновлено: 13:40 04.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В субботу Керченская паромная переправа работает штатно. Погода в проливе благоприятствует судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Трафик и погода

К 4 марта через пролив в обе стороны паромы совершили 2 430 рейсов.
"Перевезено в общей сложности 96 182 пассажира, 75 241 единица автотранспорта и 8 673 железнодорожных вагона", - сказано в сообщении.
В субботу в Керченском проливе нет действующих штормовых предупреждений.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 4 марта ветер юго-западный, во второй половине дня порывы 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, местами дымка, в дымке 2-4 км, волна 20-70 см, температура воздуха +8…10, температура воды в море +4…5 градусов", - указали в Минтрансе.
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Очередь на паромы

3 марта в очереди на паромы через Керченский пролив со стороны Крыма стояли более 300 авто, а со стороны Кубани – 286 машин. Время ожидания превышало двое суток.
Как пояснили РИА Новости Крым в республиканском минтрансе, пропуск большегрузов со стороны Краснодарского края идет быстрее, так как на паромы пускают только скоропортящиеся и социально-значимые товары. В то время как со стороны Крыма пропускаем абсолютной все грузы.
Право приоритета предоставляется автомобилям минобороны, рефрижераторам со скоропортящейся продукцией, продуктам питания, которые не требуют особых температурных условий транспортировки (фрукты, овощи и т.д., – ред), атакже непродовольственным товарам первой необходимости. На остальные транспортные средства, груженые и пустые, при погрузке отводится примерно 20 процентов.

Сухопутный маршрут

В тоже время в ведомстве отметили, что водители могут пользоваться и сухопутным маршрутом. Как правило, задержки на контрольно-пропускном пункте не превышают 40-45 минут.
Ранее первый замминистра транспорта РК Николай Лукашенко пояснял, что за сутки паромы перевозят до 500 единиц транспорта, то есть по 250 с каждого берега. Отведенное на погрузку время составляет от 30 до 40 минут. Кроме того, ежедневно от 300 до 600 автомобилей выезжают из Крыма в направлении Ростовской области по сухопутному маршруту.
Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Ранее первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что для грузовых железнодорожных перевозок в Крым ввели единый тариф. В результате существенно изменилась стоимость провоза грузов на территорию полуострова.
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