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Главные новости и заявления дня: 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Главные новости и заявления дня: 22 февраля
Главные новости и заявления дня: 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Главные новости и заявления дня: 22 февраля
Наступление армии РФ на Донецком направлении. Приостановка участия России в Договоре СНВ. Отношения Москвы с Китаем. Обстрел и пожар в Шебекино. Новое... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T21:07
2023-02-22T21:07
главное за день
в мире
землетрясение в турции и сирии
происшествия
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
сво
события в донбассе
китай
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Наступление армии РФ на Донецком направлении. Приостановка участия России в Договоре СНВ. Отношения Москвы с Китаем. Обстрел и пожар в Шебекино. Новое землетрясение в Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Наступление ВС РФОбъединенные силы российской армии при поддержке штурмовой авиации и артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении. С противником борются штурмовые добровольческие отряды, которых поддерживают подразделения тульских десантников. Огневую поддержку ведет штурмовая авиации ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск. За сутки противник ВСУ на этом направлении потеряли до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, шесть автомобилей и гаубицу Д-20. Договор СНВГосдума в среду единогласно приняла закон о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Законопроект накануне внес президент РФ Владимир Путин. Это решение подразумевает приостановку действия Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении ДСНВ будет принимать глава российского государства. Закон единогласно одобрен Советом Федерации.Визит Ван ИОтношения Китая и России выдержали давление со стороны международного сообщества, они стабильно развиваются и не подвержены влиянию со стороны третьих стран. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Ван И отметил, что Пекин и Москва вместе поддерживают многополярность и демократизацию в международных отношениях. Удары ВСУ по ШебекиноТорговый центр в Шебекино загорелся в среду днем после обстрела ВСУ. В результате пострадали три человека. Один мужчина госпитализирован с контузией, второй также находится в больнице в тяжелом состоянии. Ближе к вечеру стало известно о третьей пострадавшей – женщина с ранениями нижних конечностей находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, в Шебекинском городском округе под обстрел украинских боевиков попало село Первое Цепляево. Пострадавших нет. Повреждена инфраструктура. Толчки в ТурцииВ среду в Турции снова фиксировали череду подземных толчков. Самый сильный магнитудой 4,4 произошел в 07.09 по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.Сейсмическая активность в среду фиксировалась в разных частях планеты. Толчки магнитудой выше четырех баллов произошли в США, на Фиджи, в Румынии, от 3 до 4 баллов – в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.
https://crimea.ria.ru/20230222/rossiyskaya-pvo-sbila-10-bespilotnikov-i-devyat-himars-1127150880.html
https://crimea.ria.ru/20230222/otnosheniya-kitaya-i-rossii-ne-poddayutsya-davleniyu-tretikh-stran--van-i-1127151508.html
https://crimea.ria.ru/20230222/chislo-ranenykh-v-rezultate-chp-v-shebekino-vyroslo-do-trekh-1127154968.html
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главное за день, в мире, землетрясение в турции и сирии, происшествия, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), сво, события в донбассе, китай, политика
Главные новости и заявления дня: 22 февраля

Главные события и заявления среды, 22 февраля

21:07 22.02.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМитинг-концерт "Слава защитникам Отечества!" в Москве
Митинг-концерт Слава защитникам Отечества! в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Наступление армии РФ на Донецком направлении. Приостановка участия России в Договоре СНВ. Отношения Москвы с Китаем. Обстрел и пожар в Шебекино. Новое землетрясение в Турции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Наступление ВС РФ
Объединенные силы российской армии при поддержке штурмовой авиации и артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении. С противником борются штурмовые добровольческие отряды, которых поддерживают подразделения тульских десантников. Огневую поддержку ведет штурмовая авиации ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск.
За сутки противник ВСУ на этом направлении потеряли до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, шесть автомобилей и гаубицу Д-20.
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
14:41
Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS
Договор СНВ
Госдума в среду единогласно приняла закон о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Законопроект накануне внес президент РФ Владимир Путин.
Это решение подразумевает приостановку действия Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении ДСНВ будет принимать глава российского государства. Закон единогласно одобрен Советом Федерации.
Визит Ван И
Отношения Китая и России выдержали давление со стороны международного сообщества, они стабильно развиваются и не подвержены влиянию со стороны третьих стран. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Ван И отметил, что Пекин и Москва вместе поддерживают многополярность и демократизацию в международных отношениях.
Президент РФ Владимир Путин встретился с членом Политбюро ЦК КПК Ван И
15:05
Отношения Китая и России не поддаются давлению третьих стран – Ван И
Удары ВСУ по Шебекино
Торговый центр в Шебекино загорелся в среду днем после обстрела ВСУ. В результате пострадали три человека. Один мужчина госпитализирован с контузией, второй также находится в больнице в тяжелом состоянии. Ближе к вечеру стало известно о третьей пострадавшей – женщина с ранениями нижних конечностей находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, в Шебекинском городском округе под обстрел украинских боевиков попало село Первое Цепляево. Пострадавших нет. Повреждена инфраструктура.
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
18:14
Число раненых в результате ЧП в Шебекино выросло до трех
Толчки в Турции
В среду в Турции снова фиксировали череду подземных толчков. Самый сильный магнитудой 4,4 произошел в 07.09 по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Сейсмическая активность в среду фиксировалась в разных частях планеты. Толчки магнитудой выше четырех баллов произошли в США, на Фиджи, в Румынии, от 3 до 4 баллов – в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.
 
Главное за деньВ миреЗемлетрясение в Турции и СирииПроисшествияОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)СВОСобытия в ДонбассеКитайПолитика
 
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Заголовок открываемого материала
21:51Главные новости Крыма: 22 февраля
21:07Главные новости и заявления дня: 22 февраля
20:41Наступили на мозоль: эксперт о реакции Запада на решение России по ДСНВ
20:12Плоды "садоводства": жителю Крыма грозит 20 лет за наркотики
19:52В Севастополе горит плавучий док на судоремонтном заводе
19:37В Крыму будут военные салюты в честь Дня защитника Отечества
19:23Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ
19:09Захарова сравнила секретаря СНБО Украины Данилова с Гитлером
19:06Мощное потепление идет в Крым
18:56В России смогут ограничивать доступ к официальной статистике
18:28На какие продукты и товары замедлился рост цен в Крыму
18:14Число раненых в результате ЧП в Шебекино выросло до трех
18:04Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языке
17:41На профосмотры детей из новых регионов направят более 1,5 млрд рублей
17:05ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удара
16:37Путин: сегодня весь народ России – защитники Отечества
15:32Стали известны подробности о выжившем в страшном ДТП на Крымском мосту
15:05Отношения Китая и России не поддаются давлению третьих стран – Ван И
14:52Обстрел и пожар в ТЦ Шебекино – пострадали двое мужчин
14:41Российская ПВО сбила 10 беспилотников и девять HIMARS
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