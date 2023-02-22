Главные новости и заявления дня: 22 февраля
Главные события и заявления среды, 22 февраля
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМитинг-концерт "Слава защитникам Отечества!" в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Наступление армии РФ на Донецком направлении. Приостановка участия России в Договоре СНВ. Отношения Москвы с Китаем. Обстрел и пожар в Шебекино. Новое землетрясение в Турции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Наступление ВС РФ
Объединенные силы российской армии при поддержке штурмовой авиации и артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении. С противником борются штурмовые добровольческие отряды, которых поддерживают подразделения тульских десантников. Огневую поддержку ведет штурмовая авиации ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск.
За сутки противник ВСУ на этом направлении потеряли до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, шесть автомобилей и гаубицу Д-20.
Договор СНВ
Госдума в среду единогласно приняла закон о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Законопроект накануне внес президент РФ Владимир Путин.
Это решение подразумевает приостановку действия Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении ДСНВ будет принимать глава российского государства. Закон единогласно одобрен Советом Федерации.
Визит Ван И
Отношения Китая и России выдержали давление со стороны международного сообщества, они стабильно развиваются и не подвержены влиянию со стороны третьих стран. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Ван И отметил, что Пекин и Москва вместе поддерживают многополярность и демократизацию в международных отношениях.
Удары ВСУ по Шебекино
Торговый центр в Шебекино загорелся в среду днем после обстрела ВСУ. В результате пострадали три человека. Один мужчина госпитализирован с контузией, второй также находится в больнице в тяжелом состоянии. Ближе к вечеру стало известно о третьей пострадавшей – женщина с ранениями нижних конечностей находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, в Шебекинском городском округе под обстрел украинских боевиков попало село Первое Цепляево. Пострадавших нет. Повреждена инфраструктура.
Толчки в Турции
В среду в Турции снова фиксировали череду подземных толчков. Самый сильный магнитудой 4,4 произошел в 07.09 по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Сейсмическая активность в среду фиксировалась в разных частях планеты. Толчки магнитудой выше четырех баллов произошли в США, на Фиджи, в Румынии, от 3 до 4 баллов – в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.