https://crimea.ria.ru/20230222/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-22-fevralya-1127155448.html

Главные новости и заявления дня: 22 февраля

Главные новости и заявления дня: 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Главные новости и заявления дня: 22 февраля

Наступление армии РФ на Донецком направлении. Приостановка участия России в Договоре СНВ. Отношения Москвы с Китаем. Обстрел и пожар в Шебекино. Новое... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T21:07

2023-02-22T21:07

2023-02-22T21:07

главное за день

в мире

землетрясение в турции и сирии

происшествия

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

сво

события в донбассе

китай

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/16/1127155330_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_308a0c5e5e66d0c77f6a6af74cdf21b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Наступление армии РФ на Донецком направлении. Приостановка участия России в Договоре СНВ. Отношения Москвы с Китаем. Обстрел и пожар в Шебекино. Новое землетрясение в Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Наступление ВС РФОбъединенные силы российской армии при поддержке штурмовой авиации и артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении. С противником борются штурмовые добровольческие отряды, которых поддерживают подразделения тульских десантников. Огневую поддержку ведет штурмовая авиации ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск. За сутки противник ВСУ на этом направлении потеряли до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, шесть автомобилей и гаубицу Д-20. Договор СНВГосдума в среду единогласно приняла закон о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Законопроект накануне внес президент РФ Владимир Путин. Это решение подразумевает приостановку действия Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении ДСНВ будет принимать глава российского государства. Закон единогласно одобрен Советом Федерации.Визит Ван ИОтношения Китая и России выдержали давление со стороны международного сообщества, они стабильно развиваются и не подвержены влиянию со стороны третьих стран. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Ван И отметил, что Пекин и Москва вместе поддерживают многополярность и демократизацию в международных отношениях. Удары ВСУ по ШебекиноТорговый центр в Шебекино загорелся в среду днем после обстрела ВСУ. В результате пострадали три человека. Один мужчина госпитализирован с контузией, второй также находится в больнице в тяжелом состоянии. Ближе к вечеру стало известно о третьей пострадавшей – женщина с ранениями нижних конечностей находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, в Шебекинском городском округе под обстрел украинских боевиков попало село Первое Цепляево. Пострадавших нет. Повреждена инфраструктура. Толчки в ТурцииВ среду в Турции снова фиксировали череду подземных толчков. Самый сильный магнитудой 4,4 произошел в 07.09 по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.Сейсмическая активность в среду фиксировалась в разных частях планеты. Толчки магнитудой выше четырех баллов произошли в США, на Фиджи, в Румынии, от 3 до 4 баллов – в Индонезии, Чили, Перу, Испании, Азербайджане, Иране, на Сальвадоре, в Непале.

https://crimea.ria.ru/20230222/rossiyskaya-pvo-sbila-10-bespilotnikov-i-devyat-himars-1127150880.html

https://crimea.ria.ru/20230222/otnosheniya-kitaya-i-rossii-ne-poddayutsya-davleniyu-tretikh-stran--van-i-1127151508.html

https://crimea.ria.ru/20230222/chislo-ranenykh-v-rezultate-chp-v-shebekino-vyroslo-do-trekh-1127154968.html

шебекино (город в белгородской области)

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, землетрясение в турции и сирии, происшествия, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), сво, события в донбассе, китай, политика