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В Минобороны РФ рассказали о наступлении на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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В Минобороны РФ рассказали о наступлении на Донецком направлении
В Минобороны РФ рассказали о наступлении на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 22.02.2023
В Минобороны РФ рассказали о наступлении на Донецком направлении
Объединенные силы российской армии при поддержке штурмовой авиации и артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T14:08
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министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Объединенные силы российской армии при поддержке штурмовой авиации и артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении.Уточняется, что с противником здесь борются штурмовые добровольческие отряды, которых поддерживают подразделения тульских десантников. Огневую поддержку выполняют штурмовая авиации ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск.Также на Южно-Донецком направлении артиллерия группировки войск "Восток" нанесла комплексное огневое поражение противнику в районе Угледара и Пречистовки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ в живой силе составили до 65 военнослужащих. Также уничтожена боевая машина пехоты, две бронемашины, два пикапа, гаубица "Д-20" и гаубица "Д-30".В результате наступления российской армии на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 130 украинских военных и тяжелая техника противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - ПутинНад Мариуполем сбили два дронаВзрывы в Харькове и области – что происходит
https://crimea.ria.ru/20230222/vsu-nesut-tyazhelye-poteri-na-krasno-limanskom-i-kupyanskom-napravleniyakh-1127149975.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр), новости
В Минобороны РФ рассказали о наступлении на Донецком направлении

Армия России продолжает выдавливать противника на Донецком и Южно-Донецком направлениях

14:08 22.02.2023 (обновлено: 14:31 22.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерство обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерство обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Объединенные силы российской армии при поддержке штурмовой авиации и артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении.
Уточняется, что с противником здесь борются штурмовые добровольческие отряды, которых поддерживают подразделения тульских десантников. Огневую поддержку выполняют штурмовая авиации ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск.
"За сутки противник потерял до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, шесть автомобилей и гаубицу "Д-20", – говорится в сообщении. Кроме того в районе Катериновки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.
Также на Южно-Донецком направлении артиллерия группировки войск "Восток" нанесла комплексное огневое поражение противнику в районе Угледара и Пречистовки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ в живой силе составили до 65 военнослужащих. Также уничтожена боевая машина пехоты, две бронемашины, два пикапа, гаубица "Д-20" и гаубица "Д-30".
В результате наступления российской армии на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 130 украинских военных и тяжелая техника противника.
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