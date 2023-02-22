https://crimea.ria.ru/20230222/v-minoborony-rf-rasskazali-o-nastuplenii-na-donetskom-napravlenii-1127150283.html

В Минобороны РФ рассказали о наступлении на Донецком направлении

В Минобороны РФ рассказали о наступлении на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 22.02.2023

В Минобороны РФ рассказали о наступлении на Донецком направлении

Объединенные силы российской армии при поддержке штурмовой авиации и артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении. РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T14:08

2023-02-22T14:08

2023-02-22T14:31

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

сво

донецкая народная республика (днр)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Объединенные силы российской армии при поддержке штурмовой авиации и артиллерии продолжают наступление на Донецком направлении.Уточняется, что с противником здесь борются штурмовые добровольческие отряды, которых поддерживают подразделения тульских десантников. Огневую поддержку выполняют штурмовая авиации ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск.Также на Южно-Донецком направлении артиллерия группировки войск "Восток" нанесла комплексное огневое поражение противнику в районе Угледара и Пречистовки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ в живой силе составили до 65 военнослужащих. Также уничтожена боевая машина пехоты, две бронемашины, два пикапа, гаубица "Д-20" и гаубица "Д-30".В результате наступления российской армии на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 130 украинских военных и тяжелая техника противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - ПутинНад Мариуполем сбили два дронаВзрывы в Харькове и области – что происходит

https://crimea.ria.ru/20230222/vsu-nesut-tyazhelye-poteri-na-krasno-limanskom-i-kupyanskom-napravleniyakh-1127149975.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр), новости