https://crimea.ria.ru/20230219/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-19-fevralya-1127081596.html

Главные новости и заявления дня: 19 февраля

Главные новости и заявления дня: 19 февраля - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Главные новости и заявления дня: 19 февраля

Продвижение российских войск в Донбассе. Главный итог Мюнхенской конференции. О чем скажет Путин в своем послании. Доказана причастность Украины к теракту на... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T20:38

2023-02-19T20:38

2023-02-19T20:38

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Продвижение российских войск в Донбассе. Главный итог Мюнхенской конференции. О чем скажет Путин в своем послании. Доказана причастность Украины к теракту на Крымском мосту. В Крыму национализировали 700 украинских объектов. Аномальное количество афтершоков в Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Продвижение российских войск в ДонбассеЗа прошедшие сутки российские подразделения продолжали наступать в Донбассе. В результате боев на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлении противник потерял около 600 военнослужащих, а также порядка 40 единиц техники, в числе которых самоходные гаубицы, машины РСЗО, БМП и бронемобили.Кроме того, удар высокоточными ракетами нанесен по пункту базирования украинских беспилотников в Хмельницком и складу артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.Главный итог Мюнхенской конференцииГлавным итогом прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности является фактическое признание западных лидеров в том, что в своем маниакальном стремлении уничтожить Россию они не ограничатся украинским конфликтом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам эксперта, дело даже не в Украине, а в том, что Россия ведет независимую политику, исходя из национальных интересов и собственной системы ценностей.Кроме того, конференция в Мюнхене вновь подтвердила оценки, что Запад является реальным противником России, а все его разговоры о мире являются лишь дымовой завесой, констатировал аналитик.О чем скажет Путин в своем посланииПрезидент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию уделит особое внимание специальной военной операции, поскольку сейчас все ждут оценку происходящего. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, россияне ожидают, что президент даст оценку происходящего, международной ситуации, а также озвучит видение того, как страна этим справляется, и как РФ будет развиваться дальше.Доказана причастность Украины к теракту на Крымском мостуВ ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.По его словам, на данный момент установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к теракту. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них содержатся под стражей.По уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам.В Крыму национализировали 700 украинских объектовКоличество национализированных в Крыму объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов достигло 700, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Антитеррористическая комиссия продолжает выявлять имущество иностранцев, совершающих в отношении России недружественные действия. Как только эта работа будет завершена, власти республики выставят национализированное имущество на торги.Аномальное количество афтершоков в ТурцииКоличество повторных землетрясений (афтершоков) после катастрофы в Турции 6 февраля превысило 6040, что составляет норму для четырехмесячного периода. Об этом заявил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар.По последним данным, число погибших в результате катастрофических землетрясений в Турции превысило 41 тысячу человек.Также в воскресенье стало известно, что киргизские спасатели достали из-под завалов в Турции трех человек спустя 13 дней после разрушительного землетрясения.

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https://crimea.ria.ru/20230219/na-ukraine-gotovyat-provokatsiyu-s-radioaktivnymi-veschestvami--minoborony---1127080792.html

https://crimea.ria.ru/20230219/krymu-dva-dnya-budet-shtormit-1127073954.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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