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Главные новости и заявления дня: 19 февраля - РИА Новости Крым, 19.02.2023
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Главные новости и заявления дня: 19 февраля
Главные новости и заявления дня: 19 февраля - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Главные новости и заявления дня: 19 февраля
Продвижение российских войск в Донбассе. Главный итог Мюнхенской конференции. О чем скажет Путин в своем послании. Доказана причастность Украины к теракту на... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T20:38
2023-02-19T20:38
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новости
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крым
чп на крымском мосту
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
сво
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нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Продвижение российских войск в Донбассе. Главный итог Мюнхенской конференции. О чем скажет Путин в своем послании. Доказана причастность Украины к теракту на Крымском мосту. В Крыму национализировали 700 украинских объектов. Аномальное количество афтершоков в Турции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Продвижение российских войск в ДонбассеЗа прошедшие сутки российские подразделения продолжали наступать в Донбассе. В результате боев на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлении противник потерял около 600 военнослужащих, а также порядка 40 единиц техники, в числе которых самоходные гаубицы, машины РСЗО, БМП и бронемобили.Кроме того, удар высокоточными ракетами нанесен по пункту базирования украинских беспилотников в Хмельницком и складу артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.Главный итог Мюнхенской конференцииГлавным итогом прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности является фактическое признание западных лидеров в том, что в своем маниакальном стремлении уничтожить Россию они не ограничатся украинским конфликтом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По словам эксперта, дело даже не в Украине, а в том, что Россия ведет независимую политику, исходя из национальных интересов и собственной системы ценностей.Кроме того, конференция в Мюнхене вновь подтвердила оценки, что Запад является реальным противником России, а все его разговоры о мире являются лишь дымовой завесой, констатировал аналитик.О чем скажет Путин в своем посланииПрезидент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию уделит особое внимание специальной военной операции, поскольку сейчас все ждут оценку происходящего. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, россияне ожидают, что президент даст оценку происходящего, международной ситуации, а также озвучит видение того, как страна этим справляется, и как РФ будет развиваться дальше.Доказана причастность Украины к теракту на Крымском мостуВ ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.По его словам, на данный момент установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к теракту. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них содержатся под стражей.По уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам.В Крыму национализировали 700 украинских объектовКоличество национализированных в Крыму объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов достигло 700, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Антитеррористическая комиссия продолжает выявлять имущество иностранцев, совершающих в отношении России недружественные действия. Как только эта работа будет завершена, власти республики выставят национализированное имущество на торги.Аномальное количество афтершоков в ТурцииКоличество повторных землетрясений (афтершоков) после катастрофы в Турции 6 февраля превысило 6040, что составляет норму для четырехмесячного периода. Об этом заявил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар.По последним данным, число погибших в результате катастрофических землетрясений в Турции превысило 41 тысячу человек.Также в воскресенье стало известно, что киргизские спасатели достали из-под завалов в Турции трех человек спустя 13 дней после разрушительного землетрясения.
https://crimea.ria.ru/20230219/molchanie-myunkhenskikh-yagnyat-kosachev---o-konferentsii-bezopasnosti-1127073541.html
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главное за день, новости, новости крыма, крым, чп на крымском мосту, владимир путин (политик), послание федеральному собранию, сво, мюнхенская конференция, нато, национализация в крыму, землетрясение в турции и сирии
Главные новости и заявления дня: 19 февраля

Главные события и заявления воскресенья, 19 февраля

20:38 19.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Продвижение российских войск в Донбассе. Главный итог Мюнхенской конференции. О чем скажет Путин в своем послании. Доказана причастность Украины к теракту на Крымском мосту. В Крыму национализировали 700 украинских объектов. Аномальное количество афтершоков в Турции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Продвижение российских войск в Донбассе

За прошедшие сутки российские подразделения продолжали наступать в Донбассе. В результате боев на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлении противник потерял около 600 военнослужащих, а также порядка 40 единиц техники, в числе которых самоходные гаубицы, машины РСЗО, БМП и бронемобили.
Кроме того, удар высокоточными ракетами нанесен по пункту базирования украинских беспилотников в Хмельницком и складу артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.

Главный итог Мюнхенской конференции

Главным итогом прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности является фактическое признание западных лидеров в том, что в своем маниакальном стремлении уничтожить Россию они не ограничатся украинским конфликтом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
По словам эксперта, дело даже не в Украине, а в том, что Россия ведет независимую политику, исходя из национальных интересов и собственной системы ценностей.
Кроме того, конференция в Мюнхене вновь подтвердила оценки, что Запад является реальным противником России, а все его разговоры о мире являются лишь дымовой завесой, констатировал аналитик.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасности

О чем скажет Путин в своем послании

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию уделит особое внимание специальной военной операции, поскольку сейчас все ждут оценку происходящего. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, россияне ожидают, что президент даст оценку происходящего, международной ситуации, а также озвучит видение того, как страна этим справляется, и как РФ будет развиваться дальше.

Доказана причастность Украины к теракту на Крымском мосту

В ходе расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту подтвердилась версия о причастности к этому теракту украинских спецслужб. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, на данный момент установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к теракту. В их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них содержатся под стражей.
По уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам.
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В Крыму национализировали 700 украинских объектов

Количество национализированных в Крыму объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов достигло 700, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
Антитеррористическая комиссия продолжает выявлять имущество иностранцев, совершающих в отношении России недружественные действия. Как только эта работа будет завершена, власти республики выставят национализированное имущество на торги.

Аномальное количество афтершоков в Турции

Количество повторных землетрясений (афтершоков) после катастрофы в Турции 6 февраля превысило 6040, что составляет норму для четырехмесячного периода. Об этом заявил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар.
По последним данным, число погибших в результате катастрофических землетрясений в Турции превысило 41 тысячу человек.
Также в воскресенье стало известно, что киргизские спасатели достали из-под завалов в Турции трех человек спустя 13 дней после разрушительного землетрясения.
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Крым два дня будет штормить
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаКрымЧП на Крымском мостуВладимир Путин (политик)Послание Федеральному собраниюСВОМюнхенская конференцияНАТОНационализация в КрымуЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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