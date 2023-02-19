https://crimea.ria.ru/20230219/voyska-rf-unichtozhili-punkt-dislokatsii-bespilotnikov-na-zapadnoy-ukraine-1127077671.html
Войска РФ уничтожили пункт дислокации беспилотников на Западной Украине
Войска РФ уничтожили пункт дислокации беспилотников на Западной Украине - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Войска РФ уничтожили пункт дислокации беспилотников на Западной Украине
Российские войска нанесли удар высокоточными ракетами по пункту базирования украинских беспилотников в городе Хмельницкий на Западной Украине. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T15:28
2023-02-19T15:28
2023-02-19T15:28
сво
украина
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар высокоточными ракетами по пункту базирования украинских беспилотников в городе Хмельницкий на Западной Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.Взрывы на УкраинеВ субботу власти украинских городов и местные СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской и Хмельницкой областях.В четверг власти украинских городов заявили о взрывах во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. В Минобороны сообщили, что 16 февраля Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУНаступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка Запад больше не может вооружать Украину
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, украина, всу (вооруженные силы украины), беспилотник, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Войска РФ уничтожили пункт дислокации беспилотников на Западной Украине
Минобороны: войска РФ уничтожили пункт дислокации украинских беспилотников в Хмельницком
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли удар высокоточными ракетами по пункту базирования украинских беспилотников в городе Хмельницкий на Западной Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий", - говорится в сообщении
Кроме того, Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.
Взрывы на Украине
В субботу власти украинских городов и местные СМИ сообщили о серии взрывов
в Днепропетровской и Хмельницкой областях.
В четверг власти украинских городов заявили о взрывах
во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. В Минобороны сообщили, что 16 февраля Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены
.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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