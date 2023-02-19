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Хроники спецоперации: ВСУ потеряли 600 боевиков за сутки боев в Донбассе
Хроники спецоперации: ВСУ потеряли 600 боевиков за сутки боев в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Хроники спецоперации: ВСУ потеряли 600 боевиков за сутки боев в Донбассе
За сутки боев на основных направлениях в Донбассе и Херсонской области ВСУ потеряли около 600 военнослужащих и порядка 40 единиц техники. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T16:16
2023-02-19T16:16
2023-02-19T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. За сутки боев на основных направлениях в Донбассе и Херсонской области ВСУ потеряли около 600 военнослужащих и порядка 40 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении.На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери противника на этом направлении за сутки составили более 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Также украинские военные потеряли боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.На Донецком направлении группировка войск "Южная" продолжила наступление и за сутки уничтожила до 250 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. В районе населенного пункта Первомайское ДНР российские военные уничтожили самоходную пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а в районах населенных пунктов Часов Яр ДНР и Демурино Днепропетровской области – две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Также в районе Марьинки уничтожен cклад боеприпасов ВСУ."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск "Восток" нанесла поражение украинским подразделениям в районе Угледара. Противник потерял до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также технику. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады с боеприпасами, а также топливом для военной техники", - рассказали в ведомстве.На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли 15 военных, пять автомобилей и три гаубицы. Кроме того, в районе Херсона и села Михайловка поражены четыре склада с боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ уничтожили пункт дислокации беспилотников на Западной УкраинеРазрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУУдаром по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ
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донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, украина, россия, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Хроники спецоперации: ВСУ потеряли 600 боевиков за сутки боев в Донбассе
Минобороны: за сутки боев ВСУ потеряли около 600 военных и порядка 40 единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. За сутки боев на основных направлениях в Донбассе и Херсонской области ВСУ потеряли около 600 военнослужащих и порядка 40 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО "Град", - говорится в сообщении.
На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери противника на этом направлении за сутки составили более 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Также украинские военные потеряли боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
На Донецком направлении группировка войск "Южная" продолжила наступление и за сутки уничтожила до 250 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. В районе населенного пункта Первомайское ДНР российские военные уничтожили самоходную пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а в районах населенных пунктов Часов Яр ДНР и Демурино Днепропетровской области – две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Также в районе Марьинки уничтожен cклад боеприпасов ВСУ.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск "Восток" нанесла поражение украинским подразделениям в районе Угледара. Противник потерял до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также технику. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады с боеприпасами, а также топливом для военной техники", - рассказали в ведомстве.
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли 15 военных, пять автомобилей и три гаубицы. Кроме того, в районе Херсона и села Михайловка поражены четыре склада с боеприпасами.
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