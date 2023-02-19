https://crimea.ria.ru/20230219/putin-v-poslanii-dast-otsenku-spetsoperatsii-1127077068.html

Путин в послании даст оценку спецоперации

Путин в послании даст оценку спецоперации - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Путин в послании даст оценку спецоперации

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию уделит особое внимание специальной военной операции, поскольку сейчас все ждут оценку... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T14:33

2023-02-19T14:33

2023-02-19T14:40

владимир путин (политик)

дмитрий песков

послание федеральному собранию

политика

сво

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию уделит особое внимание специальной военной операции, поскольку сейчас все ждут оценку происходящего. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что послание - это одно из важнейших ежегодных мероприятий по линии президента."Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше", - добавил Песков.Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Оно станет 28-м в политической истории России.По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина и сенатора РФ Сергея Цекова, глава государства затронет темы специальной военной операции, отношений с оппонентами и партнерами на международной арене, а также обозначит образ будущего мироустройства и место России в нем.Сквозной темой послания, полагают эксперты, могут стать вопросы суверенизации. Также, возможно, речь пойдет в целом о проблемах технологической, финансовой, ментально-нравственной самостоятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: СМИ из недружественных стран не смогут попасть на послание ПутинаЛавров озвучил детали новой концепции внешней политики РоссииМюнхенская речь Путина: послание или пророчество

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дмитрий песков, послание федеральному собранию, политика, сво, россия, общество