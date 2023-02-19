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Путин в послании даст оценку спецоперации
Путин в послании даст оценку спецоперации - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Путин в послании даст оценку спецоперации
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию уделит особое внимание специальной военной операции, поскольку сейчас все ждут оценку... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T14:33
2023-02-19T14:33
2023-02-19T14:40
владимир путин (политик)
дмитрий песков
послание федеральному собранию
политика
сво
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию уделит особое внимание специальной военной операции, поскольку сейчас все ждут оценку происходящего. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что послание - это одно из важнейших ежегодных мероприятий по линии президента."Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше", - добавил Песков.Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Оно станет 28-м в политической истории России.По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина и сенатора РФ Сергея Цекова, глава государства затронет темы специальной военной операции, отношений с оппонентами и партнерами на международной арене, а также обозначит образ будущего мироустройства и место России в нем.Сквозной темой послания, полагают эксперты, могут стать вопросы суверенизации. Также, возможно, речь пойдет в целом о проблемах технологической, финансовой, ментально-нравственной самостоятельности.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: СМИ из недружественных стран не смогут попасть на послание ПутинаЛавров озвучил детали новой концепции внешней политики РоссииМюнхенская речь Путина: послание или пророчество
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), дмитрий песков, послание федеральному собранию, политика, сво, россия, общество
Путин в послании даст оценку спецоперации
Песков: Путин в послании уделит особое внимание специальной военной операции
14:33 19.02.2023 (обновлено: 14:40 19.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию уделит особое внимание специальной военной операции, поскольку сейчас все ждут оценку происходящего. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Он подчеркнул, что послание - это одно из важнейших ежегодных мероприятий по линии президента.
"Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше", - добавил Песков.
Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Оно станет 28-м в политической истории России.
По мнению
председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина и сенатора РФ Сергея Цекова, глава государства затронет темы специальной военной операции, отношений с оппонентами и партнерами на международной арене, а также обозначит образ будущего мироустройства и место России в нем.
Сквозной темой послания, полагают эксперты, могут стать вопросы суверенизации. Также, возможно, речь пойдет в целом о проблемах технологической, финансовой, ментально-нравственной самостоятельности.
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