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Песков: СМИ из недружественных стран не смогут попасть на послание Путина - РИА Новости Крым, 15.02.2023
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Песков: СМИ из недружественных стран не смогут попасть на послание Путина
Песков: СМИ из недружественных стран не смогут попасть на послание Путина - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Песков: СМИ из недружественных стран не смогут попасть на послание Путина
Представители СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание президента Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T13:04
2023-02-15T13:04
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
политика
россия
дмитрий песков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Представители СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание президента Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Будут смотреть трансляциюПри этом он уточнил, что эти журналисты "будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу".О чем может сказать Путин в посланииВладимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Помимо традиционных категорий гостей, на него будут приглашены участники специальной военной операции.Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин предположил, что главным лейтмотивом послания-2023 будет "специальная военная операция, Украина, бывшие друзья, будущие партнеры и видение того, как будет жить мир после". Сквозной темой послания главы государства, скорее всего, также станут вопросы суверенизации. Кроме того, важнейшим блоком послания, считает Костин, будет попытка найти ответы на вопрос, который волнует всех без исключения россиян – какой образ будущего нас ждет, как будем жить.Сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что в своем послании глава государства затронет темы отношений России со странами Запада, прежде всего, с США, позиции страны в международном сообществе, уважения суверенитета государств и недопустимости вмешательства в их дела других стран, а также интеграции новых регионов в политико-правовое и экономическое пространство РФ.Кроме того, по мнению Цекова, нынешнее послание президента РФ, как и предыдущие, также будет адресовано международному сообществу об уважении суверенных прав других государств и смирении с неизбежностью наступления эпохи многополярного мира.
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, политика, россия, дмитрий песков, новости
Песков: СМИ из недружественных стран не смогут попасть на послание Путина

Песков: СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина

13:04 15.02.2023
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . Михаил Метцель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Представители СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание президента Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Будут смотреть трансляцию

"Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать", - сказал Песков.
При этом он уточнил, что эти журналисты "будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу".

О чем может сказать Путин в послании

Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Помимо традиционных категорий гостей, на него будут приглашены участники специальной военной операции.
Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин предположил, что главным лейтмотивом послания-2023 будет "специальная военная операция, Украина, бывшие друзья, будущие партнеры и видение того, как будет жить мир после". Сквозной темой послания главы государства, скорее всего, также станут вопросы суверенизации. Кроме того, важнейшим блоком послания, считает Костин, будет попытка найти ответы на вопрос, который волнует всех без исключения россиян – какой образ будущего нас ждет, как будем жить.
Сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков считает, что в своем послании глава государства затронет темы отношений России со странами Запада, прежде всего, с США, позиции страны в международном сообществе, уважения суверенитета государств и недопустимости вмешательства в их дела других стран, а также интеграции новых регионов в политико-правовое и экономическое пространство РФ.
Кроме того, по мнению Цекова, нынешнее послание президента РФ, как и предыдущие, также будет адресовано международному сообществу об уважении суверенных прав других государств и смирении с неизбежностью наступления эпохи многополярного мира.
 
Владимир Путин (политик)Послание Федеральному собраниюПолитикаРоссияДмитрий ПесковНовости
 
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