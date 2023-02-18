https://crimea.ria.ru/20230218/vzryvy-v-krymu-i-sekretnoe-oruzhie-ssha-top-novostey-nedeli-1127068077.html

Взрывы в Крыму и секретное оружие США: топ новостей недели

Взрывы в Крыму и секретное оружие США: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Взрывы в Крыму и секретное оружие США: топ новостей недели

Взрывы на Севере Крыма и работа ПВО над крымским полуостровом, секретное оружие США и землетрясения в Турции, работа ФСБ в Севастополе, а также состояние... РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T18:46

2023-02-18T18:46

2023-02-18T18:46

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крым

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Взрывы на Севере Крыма и работа ПВО над крымским полуостровом, секретное оружие США и землетрясения в Турции, работа ФСБ в Севастополе, а также состояние фигуриста Романа Костомарова.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Взрывы на Севере Крыма и работа ПВО в СевастополеУтром 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нескольких попытках атаковать беспилотниками город и Крым. Над акваторией Севастополя были уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики. В это же день в Telegram-каналах появились сообщения о взрывах в Армянске и фото приграничной территории, где поднимается дым. Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков объяснил громкие звуки на севере полуострова проведением боевого сглаживания российских подразделений. Секретное оружие СШАНа этой неделе некоторые турецкие СМИ сообщили, что землетрясения в Турции могли быть вызваны секретным оружием разработки США. Одна из газет обратила внимание на то, что непосредственно перед толчками в порт Стамбула зашел американский эсминец Nitze. Он же был замечен в Турции в августе 1999-го, когда произошло Измитское землетрясение.По мнению военного эксперта Александра Хроленко, эти предположения могут иметь под собой почву. Эксперт считает, что толчки могли спровоцировать испытания геофизического оружия, которое США разрабатывает в рамках научно-исследовательского проекта HAARP под эгидой Пентагона. Новое землетрясение в ТурцииПосле разрушительных турецких землетрясений 6 февраля, на этой неделе в провинции Хатай произошло еще одно, магнитудой 5 баллов, которое привело к обрушению несколько зданий, поврежденных ранее. По данным турецкого правительственного управления по чрезвычайным ситуациям, после первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись в разных частях страны 4,7 тыс. раз. Работа ФСБНа этой неделе пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщила о выявлении новых фактов преступной деятельности 20-летнего россиянина, которого ранее задержали по подозрению в подготовке теракта в Севастополе.Летом прошлого года он пытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а затем создал радикальное неформальное движение "Украинский севастопольский корпус", в Telegram-канале которого призывал к терактам на объектах критической инфраструктуры и к уничтожению российских военнослужащих. Возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Борьба КостомароваНа этой неделе олимпийский чемпион Роман Костомаров, госпитализированный в реанимацию 10 февраля с пневмонией, перенес повторную операцию. После ампутации ступней, спортсмену также ампутировали несколько пальцев рук. После этого состояние фигуриста резко ухудшилось, развился фиброз левого легкого, он не мог самостоятельно дышать и находился под седацией. Однако 16 февраля главврач клиники "Коммунарка" Денис Проценко, где сейчас проходит лечение Костомаров, сообщил об улучшении его состояния: спортсмен задышал самостоятельно, тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией постепенно разрешается, мочевыводящая функция почек восстанавливается. При этом практически все органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции, и строить прогнозы врачи не берутся.

https://crimea.ria.ru/20230216/novye-ataki-bespilotnikov-na-krym-i-sevastopol-k-chemu-gotovyatsya-vsu-1127020070.html

https://crimea.ria.ru/20230214/kak-zemletryasenie-v-turtsii-povliyaet-na-politicheskuyu-sudbu-erdogana-1126974601.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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