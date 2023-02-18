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Взрывы в Крыму и секретное оружие США: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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Взрывы в Крыму и секретное оружие США: топ новостей недели
Взрывы в Крыму и секретное оружие США: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Взрывы в Крыму и секретное оружие США: топ новостей недели
Взрывы на Севере Крыма и работа ПВО над крымским полуостровом, секретное оружие США и землетрясения в Турции, работа ФСБ в Севастополе, а также состояние... РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T18:46
2023-02-18T18:46
в мире
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
землетрясение в турции и сирии
турция
общество
роман костомаров
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Взрывы на Севере Крыма и работа ПВО над крымским полуостровом, секретное оружие США и землетрясения в Турции, работа ФСБ в Севастополе, а также состояние фигуриста Романа Костомарова.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Взрывы на Севере Крыма и работа ПВО в СевастополеУтром 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нескольких попытках атаковать беспилотниками город и Крым. Над акваторией Севастополя были уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики. В это же день в Telegram-каналах появились сообщения о взрывах в Армянске и фото приграничной территории, где поднимается дым. Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков объяснил громкие звуки на севере полуострова проведением боевого сглаживания российских подразделений. Секретное оружие СШАНа этой неделе некоторые турецкие СМИ сообщили, что землетрясения в Турции могли быть вызваны секретным оружием разработки США. Одна из газет обратила внимание на то, что непосредственно перед толчками в порт Стамбула зашел американский эсминец Nitze. Он же был замечен в Турции в августе 1999-го, когда произошло Измитское землетрясение.По мнению военного эксперта Александра Хроленко, эти предположения могут иметь под собой почву. Эксперт считает, что толчки могли спровоцировать испытания геофизического оружия, которое США разрабатывает в рамках научно-исследовательского проекта HAARP под эгидой Пентагона. Новое землетрясение в ТурцииПосле разрушительных турецких землетрясений 6 февраля, на этой неделе в провинции Хатай произошло еще одно, магнитудой 5 баллов, которое привело к обрушению несколько зданий, поврежденных ранее. По данным турецкого правительственного управления по чрезвычайным ситуациям, после первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись в разных частях страны 4,7 тыс. раз. Работа ФСБНа этой неделе пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщила о выявлении новых фактов преступной деятельности 20-летнего россиянина, которого ранее задержали по подозрению в подготовке теракта в Севастополе.Летом прошлого года он пытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а затем создал радикальное неформальное движение "Украинский севастопольский корпус", в Telegram-канале которого призывал к терактам на объектах критической инфраструктуры и к уничтожению российских военнослужащих. Возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.Борьба КостомароваНа этой неделе олимпийский чемпион Роман Костомаров, госпитализированный в реанимацию 10 февраля с пневмонией, перенес повторную операцию. После ампутации ступней, спортсмену также ампутировали несколько пальцев рук. После этого состояние фигуриста резко ухудшилось, развился фиброз левого легкого, он не мог самостоятельно дышать и находился под седацией. Однако 16 февраля главврач клиники "Коммунарка" Денис Проценко, где сейчас проходит лечение Костомаров, сообщил об улучшении его состояния: спортсмен задышал самостоятельно, тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией постепенно разрешается, мочевыводящая функция почек восстанавливается. При этом практически все органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции, и строить прогнозы врачи не берутся.
https://crimea.ria.ru/20230216/novye-ataki-bespilotnikov-na-krym-i-sevastopol-k-chemu-gotovyatsya-vsu-1127020070.html
https://crimea.ria.ru/20230214/kak-zemletryasenie-v-turtsii-povliyaet-na-politicheskuyu-sudbu-erdogana-1126974601.html
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в мире, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, землетрясение в турции и сирии, турция, общество, роман костомаров, сша
Взрывы в Крыму и секретное оружие США: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

18:46 18.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий землетрясения продолжается в Турции
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Взрывы на Севере Крыма и работа ПВО над крымским полуостровом, секретное оружие США и землетрясения в Турции, работа ФСБ в Севастополе, а также состояние фигуриста Романа Костомарова.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Взрывы на Севере Крыма и работа ПВО в Севастополе
Утром 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нескольких попытках атаковать беспилотниками город и Крым. Над акваторией Севастополя были уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.
В это же день в Telegram-каналах появились сообщения о взрывах в Армянске и фото приграничной территории, где поднимается дым. Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков объяснил громкие звуки на севере полуострова проведением боевого сглаживания российских подразделений.
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Секретное оружие США
На этой неделе некоторые турецкие СМИ сообщили, что землетрясения в Турции могли быть вызваны секретным оружием разработки США. Одна из газет обратила внимание на то, что непосредственно перед толчками в порт Стамбула зашел американский эсминец Nitze. Он же был замечен в Турции в августе 1999-го, когда произошло Измитское землетрясение.
По мнению военного эксперта Александра Хроленко, эти предположения могут иметь под собой почву. Эксперт считает, что толчки могли спровоцировать испытания геофизического оружия, которое США разрабатывает в рамках научно-исследовательского проекта HAARP под эгидой Пентагона.
Новое землетрясение в Турции
После разрушительных турецких землетрясений 6 февраля, на этой неделе в провинции Хатай произошло еще одно, магнитудой 5 баллов, которое привело к обрушению несколько зданий, поврежденных ранее. По данным турецкого правительственного управления по чрезвычайным ситуациям, после первых сильных землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись в разных частях страны 4,7 тыс. раз.
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14 февраля, 16:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Работа ФСБ
На этой неделе пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщила о выявлении новых фактов преступной деятельности 20-летнего россиянина, которого ранее задержали по подозрению в подготовке теракта в Севастополе.
Летом прошлого года он пытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а затем создал радикальное неформальное движение "Украинский севастопольский корпус", в Telegram-канале которого призывал к терактам на объектах критической инфраструктуры и к уничтожению российских военнослужащих. Возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Борьба Костомарова
На этой неделе олимпийский чемпион Роман Костомаров, госпитализированный в реанимацию 10 февраля с пневмонией, перенес повторную операцию. После ампутации ступней, спортсмену также ампутировали несколько пальцев рук. После этого состояние фигуриста резко ухудшилось, развился фиброз левого легкого, он не мог самостоятельно дышать и находился под седацией. Однако 16 февраля главврач клиники "Коммунарка" Денис Проценко, где сейчас проходит лечение Костомаров, сообщил об улучшении его состояния: спортсмен задышал самостоятельно, тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией постепенно разрешается, мочевыводящая функция почек восстанавливается. При этом практически все органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции, и строить прогнозы врачи не берутся.
 
В миреКрымСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяЗемлетрясение в Турции и СирииТурцияОбществоРоман КостомаровСША
 
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Заголовок открываемого материала
18:46Взрывы в Крыму и секретное оружие США: топ новостей недели
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17:29Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек
17:02Истребители для Украины: хорошая и плохая новость из Великобритании
16:22Врио губернатора Сальдо: Крым – это наглядный пример экономического чуда
15:58В Донбассе разбили три склада с боеприпасами для артиллерии ВСУ
15:16Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУ
15:01Почти 300 часов под завалами: в Турции спасены еще три человека
14:36Наступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка
14:16Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
13:34При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра
13:17Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на Украине
12:37Умерла жена Высоцкого Людмила Абрамова
12:29Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму
12:10Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено
11:56Шторм в Керченском проливе: как работает переправа
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