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Взрыв на севере Крыма – что происходит в Армянске

Взрыв на севере Крыма – что происходит в Армянске - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Взрыв на севере Крыма – что происходит в Армянске

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков объяснил громкие звуки на севере полуострова проведением боевого слаживания российских... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T15:43

2023-02-16T15:43

2023-02-16T16:02

крым

армянск

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков объяснил громкие звуки на севере полуострова проведением боевого слаживания российских подразделений. Информация о взрыве в районе Армянска появилась в четверг днем в ряде СМИ и Telegram-каналов. Они опубликовали фото приграничной территории, где поднимается дым.Утром 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками город и Крым. Над акваторией Севастополя были уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробностиГромкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городеВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

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армянск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, армянск, происшествия, новости крыма