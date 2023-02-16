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Взрыв на севере Крыма – что происходит в Армянске
Взрыв на севере Крыма – что происходит в Армянске - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Взрыв на севере Крыма – что происходит в Армянске
Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков объяснил громкие звуки на севере полуострова проведением боевого слаживания российских... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T15:43
2023-02-16T15:43
2023-02-16T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков объяснил громкие звуки на севере полуострова проведением боевого слаживания российских подразделений. Информация о взрыве в районе Армянска появилась в четверг днем в ряде СМИ и Telegram-каналов. Они опубликовали фото приграничной территории, где поднимается дым.Утром 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками город и Крым. Над акваторией Севастополя были уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробностиГромкие звуки и стрельба в Севастополе – что случилось в городеВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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РИА Новости Крым
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крым, армянск, происшествия, новости крыма
Взрыв на севере Крыма – что происходит в Армянске
Советник Аксенова объяснил взрывы в Армянске боевым слаживанием российских подразделений
15:43 16.02.2023 (обновлено: 16:02 16.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков объяснил громкие звуки на севере полуострова проведением боевого слаживания российских подразделений.
Информация о взрыве в районе Армянска появилась в четверг днем в ряде СМИ и Telegram-каналов. Они опубликовали фото приграничной территории, где поднимается дым.
"Севернее города (Армянск - ред.) наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации", - написал Крючков в своем Telegram.
Утром 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил
, что совершены несколько попыток атаковать беспилотниками город и Крым. Над акваторией Севастополя были уничтожены два дрона, еще несколько сбили над территорией республики.
В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.
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