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Главные новости и заявления дня: 11 февраля
Главные новости и заявления дня: 11 февраля - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Главные новости и заявления дня: 11 февраля
Число жертв землетрясений в Турции выросло более чем на тысячу в течение дня. Трое ранены при обстреле ВСУ Белгородской области. Украинских диверсантов в форме... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T20:01
2023-02-11T20:01
2023-02-11T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Число жертв землетрясений в Турции выросло более чем на тысячу в течение дня. Трое ранены при обстреле ВСУ Белгородской области. Украинских диверсантов в форме российских военных ловят в Запорожской области. За сутки ВСУ потеряли восемь складов с боеприпасами. Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мосту. В Крыму объяснили объявление о сборе денег на бомбоубежища. В Севастополе водитель автобуса погиб, вылетев за пределы дороги. Розовых фламинго облюбовали Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Главное в миреЧисло жертв землетрясений в Турции приблизилось к 22 тысячамЧисло погибших в результате череды землетрясений в Турции выросло до 21 848 человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "На данный момент число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104", – сказал Эрдоган.Он также сравнил катастрофу 6 февраля с землетрясениями, потрясшими Турцию, в 1939 и 199 годах. Три человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской областиО том, что в результате обстрела украинскими войсками Белгородской области пострадали люди, стало известно от губернатора области Вячеслав Гладков.Перед этим Гладков сообщил об атаке дронов на инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе. Украинские диверсанты переоделись в российских военныхУкраинские диверсанты активизировали свою деятельность на запорожском направлении. Об этом РИА Новости сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов.Армия России лишила ВСУ складов с боеприпасами на ключевых направленияхРоссийские военные нанесли удар по восьми складам с боеприпасами ВСУ, два из них – под Херсоном и Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В районе города Херсон поражен склад боеприпасов ВСУ... Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", – сообщили в ведомстве. Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуПрезидент России Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина и медалью за отвагу помощника машиниста Виктора Прошина, которым после теракта на Крымском мосту удалось увести часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами. Главные новости в КрымуВ Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищФейк развенчал мэр Симферополя Михаил Афанасьев. Речь шла о распространяемом в сети объявлении о сборе средств на обустройство бомбоубежищ в подвале одного из домов крымской столицы. Глава города обратил внимание на название несуществующей улицы и призвал людей доверять только проверенной информации. В Севастополе автобус вылетел на тротуар – водитель погибВ Севастополе автобус съехал с дороги на тротуар, его водитель скончался, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу."Водитель 1966 года рождения, управляя автобусом "КАВЗ", потерял контроль над управлением транспортным средством и съехал с проезжей части", – рассказали в ведомстве о начале трагедии.В Крыму стало больше розовых фламингоКрымские орнитологи обнаружили новую гнездовую колонию розового фламинго на севере полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма"."Обобщая данные наблюдений и учитывая все известные встречи в Крыму, можно сделать предположение о формировании новой гнездовой колонии фламинго", – говорится в сообщении.Здесь также рассказали, какие места для гнездования выбирают птицы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Число жертв землетрясений в Турции выросло более чем на тысячу в течение дня. Трое ранены при обстреле ВСУ Белгородской области. Украинских диверсантов в форме российских военных ловят в Запорожской области. За сутки ВСУ потеряли восемь складов с боеприпасами. Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мосту. В Крыму объяснили объявление о сборе денег на бомбоубежища. В Севастополе водитель автобуса погиб, вылетев за пределы дороги. Розовых фламинго облюбовали Крым.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Главное в мире
Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 22 тысячам
Число погибших в результате череды землетрясений в Турции выросло до 21 848 человек
. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "На данный момент число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104", – сказал Эрдоган.
Он также сравнил катастрофу 6 февраля с землетрясениями, потрясшими Турцию, в 1939 и 199 годах.
Три человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
О том, что в результате обстрела украинскими войсками Белгородской области пострадали люди, стало известно
от губернатора области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу", – сообщил он.
Перед этим Гладков сообщил об атаке дронов
на инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе.
Украинские диверсанты переоделись в российских военных
Украинские диверсанты активизировали свою деятельность на запорожском направлении. Об этом РИА Новости сообщил
общественный деятель региона Владимир Рогов.
"Для прикрытия они переодеваются в российскую военную форму и имеют при себе поддельные документы", – отметил он.
Армия России лишила ВСУ складов с боеприпасами на ключевых направлениях
Российские военные нанесли удар по восьми складам с боеприпасами ВСУ
, два из них – под Херсоном и Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе города Херсон поражен склад боеприпасов ВСУ... Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", – сообщили в ведомстве.
Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина и медалью за отвагу помощника машиниста Виктора Прошина
, которым после теракта на Крымском мосту удалось увести часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами.
Главные новости в Крыму
В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ
Фейк развенчал мэр Симферополя Михаил Афанасьев. Речь шла о распространяемом в сети объявлении о сборе средств на обустройство бомбоубежищ
в подвале одного из домов крымской столицы. Глава города обратил внимание на название несуществующей улицы и призвал людей доверять только проверенной информации.
В Севастополе автобус вылетел на тротуар – водитель погиб
В Севастополе автобус съехал с дороги на тротуар, его водитель скончался
, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
"Водитель 1966 года рождения, управляя автобусом "КАВЗ", потерял контроль над управлением транспортным средством и съехал с проезжей части", – рассказали в ведомстве о начале трагедии.
В Крыму стало больше розовых фламинго
Крымские орнитологи обнаружили новую гнездовую колонию розового фламинго
на севере полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".
"Обобщая данные наблюдений и учитывая все известные встречи в Крыму, можно сделать предположение о формировании новой гнездовой колонии фламинго", – говорится в сообщении.
Здесь также рассказали, какие места для гнездования выбирают птицы.