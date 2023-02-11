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Главные новости и заявления дня: 11 февраля

Главные новости и заявления дня: 11 февраля - РИА Новости Крым, 11.02.2023

Главные новости и заявления дня: 11 февраля

Число жертв землетрясений в Турции выросло более чем на тысячу в течение дня. Трое ранены при обстреле ВСУ Белгородской области. Украинских диверсантов в форме... РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T20:01

2023-02-11T20:01

2023-02-11T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Число жертв землетрясений в Турции выросло более чем на тысячу в течение дня. Трое ранены при обстреле ВСУ Белгородской области. Украинских диверсантов в форме российских военных ловят в Запорожской области. За сутки ВСУ потеряли восемь складов с боеприпасами. Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мосту. В Крыму объяснили объявление о сборе денег на бомбоубежища. В Севастополе водитель автобуса погиб, вылетев за пределы дороги. Розовых фламинго облюбовали Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Главное в миреЧисло жертв землетрясений в Турции приблизилось к 22 тысячамЧисло погибших в результате череды землетрясений в Турции выросло до 21 848 человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "На данный момент число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104", – сказал Эрдоган.Он также сравнил катастрофу 6 февраля с землетрясениями, потрясшими Турцию, в 1939 и 199 годах. Три человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской областиО том, что в результате обстрела украинскими войсками Белгородской области пострадали люди, стало известно от губернатора области Вячеслав Гладков.Перед этим Гладков сообщил об атаке дронов на инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе. Украинские диверсанты переоделись в российских военныхУкраинские диверсанты активизировали свою деятельность на запорожском направлении. Об этом РИА Новости сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов.Армия России лишила ВСУ складов с боеприпасами на ключевых направленияхРоссийские военные нанесли удар по восьми складам с боеприпасами ВСУ, два из них – под Херсоном и Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В районе города Херсон поражен склад боеприпасов ВСУ... Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", – сообщили в ведомстве. Путин наградил машинистов за подвиг на Крымском мостуПрезидент России Владимир Путин наградил орденом Мужества машиниста Юрия Квашнина и медалью за отвагу помощника машиниста Виктора Прошина, которым после теракта на Крымском мосту удалось увести часть горящего железнодорожного состава с нефтепродуктами. Главные новости в КрымуВ Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищФейк развенчал мэр Симферополя Михаил Афанасьев. Речь шла о распространяемом в сети объявлении о сборе средств на обустройство бомбоубежищ в подвале одного из домов крымской столицы. Глава города обратил внимание на название несуществующей улицы и призвал людей доверять только проверенной информации. В Севастополе автобус вылетел на тротуар – водитель погибВ Севастополе автобус съехал с дороги на тротуар, его водитель скончался, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу."Водитель 1966 года рождения, управляя автобусом "КАВЗ", потерял контроль над управлением транспортным средством и съехал с проезжей части", – рассказали в ведомстве о начале трагедии.В Крыму стало больше розовых фламингоКрымские орнитологи обнаружили новую гнездовую колонию розового фламинго на севере полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма"."Обобщая данные наблюдений и учитывая все известные встречи в Крыму, можно сделать предположение о формировании новой гнездовой колонии фламинго", – говорится в сообщении.Здесь также рассказали, какие места для гнездования выбирают птицы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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