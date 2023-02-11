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Армия России лишила ВСУ складов с боеприпасами на ключевых направлениях
Армия России лишила ВСУ складов с боеприпасами на ключевых направлениях - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Армия России лишила ВСУ складов с боеприпасами на ключевых направлениях
Российские военные нанесли удар по восьми складам с боеприпасами ВСУ, два из них – под Херсоном и Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T15:55
2023-02-11T15:55
2023-02-11T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар по восьми складам с боеприпасами ВСУ, два из них – под Херсоном и Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Склады с боеприпасами ВСУТакже на Купянском направлении в Харьковской области российские войска нанесли поражеие подразделениям противника, ударив авиацией и артиллерией в районах Новомлынска, Гряниковки и Крахмального.На Донецком направлении в результате успешного наступления группировки войск ВСР РФ, ударов авиацией и артиллерий уничтожено три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское в ДНР.Кроме того, за сутки здесь уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Krab польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. ВЕще три склада украинских вооруженных сил уничтожены на Южно-Донецком направлении.Здесь же ВСУ лишились артиллерийская система М109 Paladin производства США. А также трех гаубиц Д-20, гаубицы "Гиацинт-Б", четырех танков, двух машин пехоты и двух автомобилей.Достижения ВС РФ на других участкахНа еще одно важном направлении – Красно-Лиманском в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем российские войска нанесли поражение подразделениям противника на трех участках фронта: "... в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества".На важнейших направлениях вооруженными силами России уничтожены до 500 военнослужащих армии противника."За сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах", – подытожили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели достигнуты: Минобороны оценило итоги массированного удара по Украине Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область Три человека ранены при обстреле ВСУ Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20230211/tseli-dostignuty-minoborony-otsenilo-itogi-massirovannogo-udara-po-ukraine-1126922774.html
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, новости, всу (вооруженные силы украины), украина
Армия России лишила ВСУ складов с боеприпасами на ключевых направлениях
Под Волчанском и Херсоном уничтожены два склада боеприпасов ВСУ – и еще шесть других
15:55 11.02.2023 (обновлено: 16:03 11.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар по восьми складам с боеприпасами ВСУ, два из них – под Херсоном и Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Склады с боеприпасами ВСУ
"В районе города Херсон поражен склад боеприпасов ВСУ... Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", – сообщили в Минобороны.
Также на Купянском направлении в Харьковской области российские войска нанесли поражеие подразделениям противника, ударив авиацией и артиллерией в районах Новомлынска, Гряниковки и Крахмального.
На Донецком направлении в результате успешного наступления группировки войск ВСР РФ, ударов авиацией и артиллерий уничтожено три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское в ДНР.
Кроме того, за сутки здесь уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Krab польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В
Еще три склада украинских вооруженных сил уничтожены на Южно-Донецком направлении.
"Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой Народной Республики... в районах населенных пунктов Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка уничтожены три склада боеприпасов", – уточнили в Минобороны.
Здесь же ВСУ лишились артиллерийская система М109 Paladin производства США. А также трех гаубиц Д-20, гаубицы "Гиацинт-Б", четырех танков, двух машин пехоты и двух автомобилей.
Достижения ВС РФ на других участках
На еще одно важном направлении – Красно-Лиманском в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем российские войска нанесли поражение подразделениям противника на трех участках фронта: "... в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества".
На важнейших направлениях вооруженными силами России уничтожены до 500 военнослужащих армии противника.
"За сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116-ти районах", – подытожили в ведомстве.
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