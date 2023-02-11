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В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ - РИА Новости Крым, 11.02.2023
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В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ
В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ - РИА Новости Крым, 11.02.2023
В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ
Глава Симферополя Михаил Афанасьев назвал фейком распространяемое в сети объявление о сборе средств на обустройство бомбоубежищ в подвале в одном из домов с... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T12:49
2023-02-11T12:49
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев РИА Новости Крым. Глава Симферополя Михаил Афанасьев назвал фейком распространяемое в сети объявление о сборе средств на обустройство бомбоубежищ в подвале в одном из домов с несуществующим адресом.Во-первых, никакого объявления не было размещено в принципе, а во-вторых, "улицы ТолстоВА в нашем городе нет", отметил мэр."В-третьих, расчистка подвалов – системная работа, которую мы выполняем на постоянной основе", – подчеркнул глава крымской столицы, призвав доверять только официальным источникам информации.Ранее в сети появилось объявление, в котором сообщалось об организации сбора денег на обустройство подвальных помещений по адресу "Толстова, 2" под бомбоубежища за подписью якобы управляющего дома. В фейковом документе всех жильцов и арендаторов квартир призывали в обязательном порядке сдать по 700 рублей. "Жильцы, которые не сдали, допущены в убежище не будут", – говорилось в псевдообъявлении. Читайте также на РИА Новости Крым:"Скрытая мобилизация": губернатор Севастополя развеял фейк Включите плиту и уйдите: в Крыму развеяли фейк о "газовых проверках" Распространявший фейки об СВО колумбиец действовал по заказу США
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михаил афанасьев, симферополь, крым, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма
В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ

Мэр Симферополя опроверг фейк-объявление о сборе средств на обустройство бомбоубежищ

12:49 11.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Афанасьев, глава администрации г. Симферополь
Михаил Афанасьев, глава администрации г. Симферополь - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев РИА Новости Крым. Глава Симферополя Михаил Афанасьев назвал фейком распространяемое в сети объявление о сборе средств на обустройство бомбоубежищ в подвале в одном из домов с несуществующим адресом.
"Такое "объявление" появилось в подъезде одной из многоэтажек Симферополя. Скажу сразу: размещенная информация не имеет ничего общего с действительностью. Это фейк", – написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
Во-первых, никакого объявления не было размещено в принципе, а во-вторых, "улицы ТолстоВА в нашем городе нет", отметил мэр.
"В-третьих, расчистка подвалов – системная работа, которую мы выполняем на постоянной основе", – подчеркнул глава крымской столицы, призвав доверять только официальным источникам информации.
Ранее в сети появилось объявление, в котором сообщалось об организации сбора денег на обустройство подвальных помещений по адресу "Толстова, 2" под бомбоубежища за подписью якобы управляющего дома. В фейковом документе всех жильцов и арендаторов квартир призывали в обязательном порядке сдать по 700 рублей. "Жильцы, которые не сдали, допущены в убежище не будут", – говорилось в псевдообъявлении.
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