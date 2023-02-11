https://crimea.ria.ru/20230211/v-krymu-oprovergli-feyk-o-sbore-sredstv-na-obustroystvo-bomboubezhisch-1126921798.html
В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ
В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ - РИА Новости Крым, 11.02.2023
В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ
Глава Симферополя Михаил Афанасьев назвал фейком распространяемое в сети объявление о сборе средств на обустройство бомбоубежищ в подвале в одном из домов с... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T12:49
2023-02-11T12:49
2023-02-11T12:49
михаил афанасьев
симферополь
крым
общество
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/08/1123784258_0:50:1620:961_1920x0_80_0_0_c81e82fb07abac5299f143cdd8f03925.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев РИА Новости Крым. Глава Симферополя Михаил Афанасьев назвал фейком распространяемое в сети объявление о сборе средств на обустройство бомбоубежищ в подвале в одном из домов с несуществующим адресом.Во-первых, никакого объявления не было размещено в принципе, а во-вторых, "улицы ТолстоВА в нашем городе нет", отметил мэр."В-третьих, расчистка подвалов – системная работа, которую мы выполняем на постоянной основе", – подчеркнул глава крымской столицы, призвав доверять только официальным источникам информации.Ранее в сети появилось объявление, в котором сообщалось об организации сбора денег на обустройство подвальных помещений по адресу "Толстова, 2" под бомбоубежища за подписью якобы управляющего дома. В фейковом документе всех жильцов и арендаторов квартир призывали в обязательном порядке сдать по 700 рублей. "Жильцы, которые не сдали, допущены в убежище не будут", – говорилось в псевдообъявлении. Читайте также на РИА Новости Крым:"Скрытая мобилизация": губернатор Севастополя развеял фейк Включите плиту и уйдите: в Крыму развеяли фейк о "газовых проверках" Распространявший фейки об СВО колумбиец действовал по заказу США
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/08/1123784258_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cfe745071c862e9f7002953f62d052b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил афанасьев, симферополь, крым, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма
В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ
Мэр Симферополя опроверг фейк-объявление о сборе средств на обустройство бомбоубежищ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев РИА Новости Крым. Глава Симферополя Михаил Афанасьев назвал фейком распространяемое в сети объявление о сборе средств на обустройство бомбоубежищ в подвале в одном из домов с несуществующим адресом.
"Такое "объявление" появилось в подъезде одной из многоэтажек Симферополя. Скажу сразу: размещенная информация не имеет ничего общего с действительностью. Это фейк", – написал
Афанасьев в своем Telegram-канале.
Во-первых, никакого объявления не было размещено в принципе, а во-вторых, "улицы ТолстоВА в нашем городе нет", отметил мэр.
"В-третьих, расчистка подвалов – системная работа, которую мы выполняем на постоянной основе", – подчеркнул глава крымской столицы, призвав доверять только официальным источникам информации.
Ранее в сети появилось объявление, в котором сообщалось об организации сбора денег на обустройство подвальных помещений по адресу "Толстова, 2" под бомбоубежища за подписью якобы управляющего дома. В фейковом документе всех жильцов и арендаторов квартир призывали в обязательном порядке сдать по 700 рублей. "Жильцы, которые не сдали, допущены в убежище не будут", – говорилось в псевдообъявлении.
Читайте также на РИА Новости Крым: