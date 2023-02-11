https://crimea.ria.ru/20230211/v-krymu-oprovergli-feyk-o-sbore-sredstv-na-obustroystvo-bomboubezhisch-1126921798.html

В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ

В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ - РИА Новости Крым, 11.02.2023

В Крыму опровергли фейк о сборе средств на обустройство бомбоубежищ

Глава Симферополя Михаил Афанасьев назвал фейком распространяемое в сети объявление о сборе средств на обустройство бомбоубежищ в подвале в одном из домов с... РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T12:49

2023-02-11T12:49

2023-02-11T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев РИА Новости Крым. Глава Симферополя Михаил Афанасьев назвал фейком распространяемое в сети объявление о сборе средств на обустройство бомбоубежищ в подвале в одном из домов с несуществующим адресом.Во-первых, никакого объявления не было размещено в принципе, а во-вторых, "улицы ТолстоВА в нашем городе нет", отметил мэр."В-третьих, расчистка подвалов – системная работа, которую мы выполняем на постоянной основе", – подчеркнул глава крымской столицы, призвав доверять только официальным источникам информации.Ранее в сети появилось объявление, в котором сообщалось об организации сбора денег на обустройство подвальных помещений по адресу "Толстова, 2" под бомбоубежища за подписью якобы управляющего дома. В фейковом документе всех жильцов и арендаторов квартир призывали в обязательном порядке сдать по 700 рублей. "Жильцы, которые не сдали, допущены в убежище не будут", – говорилось в псевдообъявлении. Читайте также на РИА Новости Крым:"Скрытая мобилизация": губернатор Севастополя развеял фейк Включите плиту и уйдите: в Крыму развеяли фейк о "газовых проверках" Распространявший фейки об СВО колумбиец действовал по заказу США

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