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Включите плиту и уйдите: в Крыму развеяли фейк о "газовых проверках"

Включите плиту и уйдите: в Крыму развеяли фейк о "газовых проверках" - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Включите плиту и уйдите: в Крыму развеяли фейк о "газовых проверках"

В последнее время в крымском сегменте интернета появилась информация о том, что сотрудники украинских спецслужб якобы звонят детям под видом газовщиков с... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T08:29

2023-01-19T08:29

2023-01-19T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым, Галина Оленева. В последнее время в крымском сегменте интернета появилась информация о том, что сотрудники украинских спецслужб якобы звонят детям под видом газовщиков с настоятельной рекомендацией открыть газовые колонки и покинуть помещение "для проверки оборудования". Как сообщили РИА Новости Крым в компании "Крымгазсети", никаких проверок предприятие не проводит, а случаев, когда такие звонки реально поступали бы крымчанам, не зафиксировано.Ни проверок, ни звонковТакже на предприятии подчеркивают, что газовое оборудование никогда не проверяют по телефону. Более того, "Крымгазсети" вообще не проводят проверок, а только ежегодное техническое обслуживание газового оборудования: "Приходят наши люди в форме и с "корочками". Осматривают оборудование, делают определенный объем работ, выписывают счет, который необходимо оплатить. Если же вам звонят – положите трубку, перезвоните в аварийную службу на номер 104 с любого мобильного и уточните информацию".Полезные беседыНесмотря на отсутствие достоверных данных о поступающих звонах, в "Крымгазсетях" считают не лишним дополнительный раз провести беседы с детьми. Аналогичной позиции придерживаются и в региональном министерстве образования.В этой связи родителей просят не волноваться, если в школьных чатах появляются соответствующие сообщения от учителей: "Предупредить об опасности не лишнее, даже если это фейк", — считают в минобразования.Что говорить ребенкуПо словам специалистов "Крымгазсетей", в первую очередь ребенку нужно объяснить, что газовое оборудование — это опасно, а работающие газовые приборы всегда должны быть под присмотром.Второе – необходимо довести до автоматизма правило "двух действий": как только колонка включена, ее необходимо немедленно зажечь.При этом лучше всего, если дети и вовсе не будут пользоваться газовым оборудованием без присмотра взрослых. Чтобы закрепить результат, представители компании предлагают воспользоваться игровыми тестами, которые разработаны специально для детей и есть в Интернете. Кроме того, в компании придумали инновационный способ приобщать детей к правилам безопасности – с помощью электронной помощницы "Алисы", которая интересно и доступно ответит на детские вопросы. И еще одна рекомендация от экспертов компании: "Газ может идти бесконтрольно только в старых плитах. Если есть возможность, замените ее на современную, с функцией газоконтроля. Если при включенной конфорке огонь погас – газ автоматически перекрывается. Это поможет избежать беды".Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о причинах взрывов бытового газа в жилых домахЛьготным категориям граждан в Севастополе проведут газ "под ключ"Программа социальной газификации стала бессрочной

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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