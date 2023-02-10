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Дорожная обстановка в Крыму на пятницу, 10 февраля
Дорожная обстановка в Крыму на пятницу, 10 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Дорожная обстановка в Крыму на пятницу, 10 февраля
Более пяти тысяч километров дорог в Крыму очистили от снега коммунальщики за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Крымавтодора. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T10:41
2023-02-10T10:41
2023-02-10T10:41
ситуация на дорогах крыма
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Более пяти тысяч километров дорог в Крыму очистили от снега коммунальщики за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Крымавтодора.На круглосуточном дежурстве находится 56 единиц транспорта. В течение суток в Крыму ожидаются перепады температур от -5 до +2 градусов, небольшой снег. В этой связи на дорогах местами возможна гололедица, уточнили в службе.Снегопад в КрымуСнегопады обрушились на Крым в понедельник 6 февраля. В связи с ухудшением погоды в Симферополе был введен режим повышенной готовности. В среду из-за снежных переметов было ограничено движение транспорта по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина. Также было затруднено движение в Черноморском и Сакском районах. Крымавтодор перебросил в этот район дополнительную технику для расчистки дорожного полотна.Спасатели оказывали помощь автомобилистам, которые оказались в снежной ловушке. Были эвакуированы 22 автомобиля, в которых находилось более 40 человек. В борьбе с непогодой задействовали 198 человек и 141 единицу техники. До улучшения погодных условий остается развернутым мобильный пункт обогрева в Черноморском районе.Сотрудники Госавтоинспекции Крыма также помогли выбраться из снежных заносов семи автомобилям на западе полуострова.Погода в КрымуПо данным регионального гидрометцентра, в пятницу, 10 февраля, в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха в пятницу и субботу ночью -8…-13 градусов, на ЮБК -2…-4 градуса, в горных и предгорных районах -1…-6 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила работуЗа руль в непогоду: о чем должен помнить водительКрым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтоплений
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, крымавтодор, погода в крыму, крымская погода, дороги крыма, транспорт
Дорожная обстановка в Крыму на пятницу, 10 февраля
За сутки в Крыму очистили от снега более пяти тысяч километров дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Более пяти тысяч километров дорог в Крыму очистили от снега коммунальщики за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Крымавтодора.
"За минувшие сутки дорожниками было очищено более 5000 км дорожного полотна. Задействовано около 50 единиц спецтехники. Проводится противогололедная обработка.", – говорится в сообщении.
На круглосуточном дежурстве находится 56 единиц транспорта. В течение суток в Крыму ожидаются перепады температур от -5 до +2 градусов, небольшой снег. В этой связи на дорогах местами возможна гололедица, уточнили в службе.
Снегопад в Крыму
Снегопады обрушились на Крым
в понедельник 6 февраля. В связи с ухудшением погоды в Симферополе был введен режим повышенной готовности
. В среду из-за снежных переметов было ограничено движение транспорта
по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина. Также было затруднено движение
в Черноморском и Сакском районах. Крымавтодор перебросил в этот район дополнительную технику для расчистки дорожного полотна.
Спасатели оказывали помощь автомобилистам, которые оказались в снежной ловушке. Были эвакуированы 22 автомобиля
, в которых находилось более 40 человек. В борьбе с непогодой задействовали 198 человек и 141 единицу техники. До улучшения погодных условий остается развернутым мобильный пункт обогрева в Черноморском районе.
Сотрудники Госавтоинспекции Крыма также помогли выбраться из снежных заносов семи автомобилям
на западе полуострова.
Погода в Крыму
По данным регионального гидрометцентра, в пятницу, 10 февраля, в Крыму без осадков, на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха в пятницу и субботу ночью -8…-13 градусов, на ЮБК -2…-4 градуса, в горных и предгорных районах -1…-6 градусов.
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