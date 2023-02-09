https://crimea.ria.ru/20230209/kerchenskaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1126889291.html
Керченская переправа возобновила работу
Керченская переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Керченская переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу после четырехдневного простоя из-за шторма в проливе. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T17:52
2023-02-09T17:52
2023-02-09T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа возобновила работу после четырехдневного простоя из-за шторма в проливе. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.Переправа не работала четыре дня из-за шторма и сильного ветра в Керченском проливе. К утру четверга на накопительных площадках со стороны порта "Кавказ" в очереди стояли 277 автомобилей - в основном большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости.Сотрудники администрации Темрюкского района развернули пункт обогрева, на месте работали полевая кухня и волонтеры.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Сухопутный маршрут в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами.Ежесуточно из Крыма по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели вытащили из снега 22 машиныОбледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправеСотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, новости крыма, крым, транспорт, керченский пролив, керчь, кубань
Керченская переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу после четырехдневного простоя
17:52 09.02.2023 (обновлено: 18:18 09.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа возобновила работу после четырехдневного простоя из-за шторма в проливе. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена По состоянию на 17:30 движение паромов переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Переправа не работала четыре дня из-за шторма и сильного ветра в Керченском проливе. К утру четверга на накопительных площадках со стороны порта "Кавказ" в очереди стояли 277 автомобилей - в основном большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости.
Сотрудники администрации Темрюкского района развернули пункт обогрева, на месте работали полевая кухня и волонтеры.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.
Сухопутный маршрут в Крым
Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами.
Ежесуточно из Крыма по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.
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