https://crimea.ria.ru/20230209/kerchenskaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1126889291.html

Керченская переправа возобновила работу

Керченская переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Керченская переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу после четырехдневного простоя из-за шторма в проливе. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T17:52

2023-02-09T17:52

2023-02-09T18:18

керченская паромная переправа

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керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа возобновила работу после четырехдневного простоя из-за шторма в проливе. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.Переправа не работала четыре дня из-за шторма и сильного ветра в Керченском проливе. К утру четверга на накопительных площадках со стороны порта "Кавказ" в очереди стояли 277 автомобилей - в основном большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости.Сотрудники администрации Темрюкского района развернули пункт обогрева, на месте работали полевая кухня и волонтеры.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Сухопутный маршрут в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами.Ежесуточно из Крыма по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели вытащили из снега 22 машиныОбледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправеСотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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