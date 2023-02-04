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Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели
Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели
Удары по аэродромам стран НАТО как превентивная мера. Шансы Украины на поставки западных самолетов и ракет. Фортификационные укрепления в Крыму. Национализация... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T18:11
2023-02-04T18:11
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крым
новости
сво
сергей аксенов
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нато
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Удары по аэродромам стран НАТО как превентивная мера. Шансы Украины на поставки западных самолетов и ракет. Фортификационные укрепления в Крыму. Национализация крымского имущества украинских олигархов. Трагедия в Севастополе.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Предупреждение странам НАТОРоссия должна максимально жестко предупредить страны НАТО, что любые места базирования используемых Украиной самолетов, в том числе на территории Польши и стран Прибалтики, будут рассматриваться как законные цели. Такое мнение на этой неделе выразил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявления Вашингтона о невозможности поставки истребителей Fкиевскому режиму. По мнению эксперта, это заявление - только прикрытие для завершения танковых поставок. Ракеты для ударов по КрымуПрезидент фонда "Основание" Алексей Анпилогов на этой неделе выразил мнение, что США и их союзники по НАТО с высокой долей вероятности могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и планирующие бомбы малого диаметра GLSDB по результатам следующего саммита на базе Рамштайн. При этом, отмечает аналитик, как показали неоднократные попытки Украины атаковать военные и энергетические цели в Крыму с помощью беспилотников, эти объекты надежно прикрыты системами ПВО. Что касается ударных самолетов, прежде всего американских истребителей третьего поколения F-16, на них Киеву вряд ли стоит рассчитывать, полагает аналитик. Фортификация в КрымуВозведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Об этом в среду президенту Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в части фортификации Крым получает полную поддержку из федерального бюджета. О возведении укреплений на полуострове Аксенов сообщил осенью прошлого года.Имущество олигарховНа этой неделе парламент Крыма национализировал 500 объектов украинских олигархов. Это решение было анонсировано в среду, а уже в пятницу его поддержал Госсовет республики. Речь идет о кинотеатре "Сатурн IMAX" в Ялте, принадлежавшем экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, АО "Альминский завод строительных материалов", АО "Камыш-Бурунский Железорудный комбинат" (владелец – украинский олигарх Сергей Тарута). Кроме того, в список попали гостиница Ripario Hotel Group в Ялте, Международный детский медцентр "Чайка" в Евпатории, две спортивные площадки футбольного клуба "Динамо Киев", жилые дома, склады, земельные участки, магазины, офисы и гостиницы в разных регионах Крыма, принадлежавшим 12 украинским банкам. Также под национализацию попало имущество литовского бизнесмена Коласа Игориса, которому принадлежит вилла "Елена" в Ялте, депутата Верховной рады Нестора Шуфрич, владеющего ООО "Эстейт Холдинг Груп", а также имущество компаний, связанных с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.Трагедия в СевастополеВ ночь на 2 января в двухэтажном жилом строительном модуле в севастопольском поселке Сахарная головка произошел пожар. Огонь охватил порядка 200 "квадратов". На место происшествия оперативно выехали спасатели. К утру открытое горение было ликвидировано, а к 11 часам сотрудники МЧС полностью потушили пожар и завершили разбор конструкций. Здание выгорело полностью, в огне погибли восемь человек, еще двое госпитализированы с ожогами. Погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи. Всего в строительном модуле проживали более ста рабочих, севастопольцев среди них не было.
https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html
https://crimea.ria.ru/20230131/registratsiya-i-mezhevanie-zemli-v-krymu-chto-izmenilos-1126698195.html
https://crimea.ria.ru/20230204/pozhar-v-pyatietazhke-simferopolya--est-pogibshie---1126776484.html
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Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

18:11 04.02.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Удары по аэродромам стран НАТО как превентивная мера. Шансы Украины на поставки западных самолетов и ракет. Фортификационные укрепления в Крыму. Национализация крымского имущества украинских олигархов. Трагедия в Севастополе.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.

Предупреждение странам НАТО

Россия должна максимально жестко предупредить страны НАТО, что любые места базирования используемых Украиной самолетов, в том числе на территории Польши и стран Прибалтики, будут рассматриваться как законные цели. Такое мнение на этой неделе выразил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявления Вашингтона о невозможности поставки истребителей Fкиевскому режиму. По мнению эксперта, это заявление - только прикрытие для завершения танковых поставок.

Ракеты для ударов по Крыму

Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов на этой неделе выразил мнение, что США и их союзники по НАТО с высокой долей вероятности могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и планирующие бомбы малого диаметра GLSDB по результатам следующего саммита на базе Рамштайн. При этом, отмечает аналитик, как показали неоднократные попытки Украины атаковать военные и энергетические цели в Крыму с помощью беспилотников, эти объекты надежно прикрыты системами ПВО.
Что касается ударных самолетов, прежде всего американских истребителей третьего поколения F-16, на них Киеву вряд ли стоит рассчитывать, полагает аналитик.
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Фортификация в Крыму

Возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Об этом в среду президенту Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в части фортификации Крым получает полную поддержку из федерального бюджета. О возведении укреплений на полуострове Аксенов сообщил осенью прошлого года.

Имущество олигархов

На этой неделе парламент Крыма национализировал 500 объектов украинских олигархов. Это решение было анонсировано в среду, а уже в пятницу его поддержал Госсовет республики.
Речь идет о кинотеатре "Сатурн IMAX" в Ялте, принадлежавшем экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, АО "Альминский завод строительных материалов", АО "Камыш-Бурунский Железорудный комбинат" (владелец – украинский олигарх Сергей Тарута). Кроме того, в список попали гостиница Ripario Hotel Group в Ялте, Международный детский медцентр "Чайка" в Евпатории, две спортивные площадки футбольного клуба "Динамо Киев", жилые дома, склады, земельные участки, магазины, офисы и гостиницы в разных регионах Крыма, принадлежавшим 12 украинским банкам. Также под национализацию попало имущество литовского бизнесмена Коласа Игориса, которому принадлежит вилла "Елена" в Ялте, депутата Верховной рады Нестора Шуфрич, владеющего ООО "Эстейт Холдинг Груп", а также имущество компаний, связанных с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.
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Трагедия в Севастополе

В ночь на 2 января в двухэтажном жилом строительном модуле в севастопольском поселке Сахарная головка произошел пожар. Огонь охватил порядка 200 "квадратов". На место происшествия оперативно выехали спасатели. К утру открытое горение было ликвидировано, а к 11 часам сотрудники МЧС полностью потушили пожар и завершили разбор конструкций. Здание выгорело полностью, в огне погибли восемь человек, еще двое госпитализированы с ожогами. Погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи. Всего в строительном модуле проживали более ста рабочих, севастопольцев среди них не было.
МЧС Крым-спас - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
09:47
Пожар в пятиэтажке Симферополя – есть погибшие
 
Новости КрымаКрымНовостиСВОСергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяНАТОПоставки западного оружия УкраинеАмериканское оружие против КрымаОружиеСевастопольПожар в строительном городке в Севастополе
 
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