https://crimea.ria.ru/20230204/fortifikatsiya-v-krymu-i-tragediya-v-sevastopole-top-novostey-nedeli-1126778852.html
Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели
Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Фортификация в Крыму и трагедия в Севастополе: топ новостей недели
Удары по аэродромам стран НАТО как превентивная мера. Шансы Украины на поставки западных самолетов и ракет. Фортификационные укрепления в Крыму. Национализация... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T18:11
2023-02-04T18:11
2023-02-04T18:11
новости крыма
крым
новости
сво
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
нато
поставки западного оружия украине
американское оружие против крыма
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126783304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8ef65d957e413a03358c0474559643e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Удары по аэродромам стран НАТО как превентивная мера. Шансы Украины на поставки западных самолетов и ракет. Фортификационные укрепления в Крыму. Национализация крымского имущества украинских олигархов. Трагедия в Севастополе.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Предупреждение странам НАТОРоссия должна максимально жестко предупредить страны НАТО, что любые места базирования используемых Украиной самолетов, в том числе на территории Польши и стран Прибалтики, будут рассматриваться как законные цели. Такое мнение на этой неделе выразил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявления Вашингтона о невозможности поставки истребителей Fкиевскому режиму. По мнению эксперта, это заявление - только прикрытие для завершения танковых поставок. Ракеты для ударов по КрымуПрезидент фонда "Основание" Алексей Анпилогов на этой неделе выразил мнение, что США и их союзники по НАТО с высокой долей вероятности могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и планирующие бомбы малого диаметра GLSDB по результатам следующего саммита на базе Рамштайн. При этом, отмечает аналитик, как показали неоднократные попытки Украины атаковать военные и энергетические цели в Крыму с помощью беспилотников, эти объекты надежно прикрыты системами ПВО. Что касается ударных самолетов, прежде всего американских истребителей третьего поколения F-16, на них Киеву вряд ли стоит рассчитывать, полагает аналитик. Фортификация в КрымуВозведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Об этом в среду президенту Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в части фортификации Крым получает полную поддержку из федерального бюджета. О возведении укреплений на полуострове Аксенов сообщил осенью прошлого года.Имущество олигарховНа этой неделе парламент Крыма национализировал 500 объектов украинских олигархов. Это решение было анонсировано в среду, а уже в пятницу его поддержал Госсовет республики. Речь идет о кинотеатре "Сатурн IMAX" в Ялте, принадлежавшем экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, АО "Альминский завод строительных материалов", АО "Камыш-Бурунский Железорудный комбинат" (владелец – украинский олигарх Сергей Тарута). Кроме того, в список попали гостиница Ripario Hotel Group в Ялте, Международный детский медцентр "Чайка" в Евпатории, две спортивные площадки футбольного клуба "Динамо Киев", жилые дома, склады, земельные участки, магазины, офисы и гостиницы в разных регионах Крыма, принадлежавшим 12 украинским банкам. Также под национализацию попало имущество литовского бизнесмена Коласа Игориса, которому принадлежит вилла "Елена" в Ялте, депутата Верховной рады Нестора Шуфрич, владеющего ООО "Эстейт Холдинг Груп", а также имущество компаний, связанных с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.Трагедия в СевастополеВ ночь на 2 января в двухэтажном жилом строительном модуле в севастопольском поселке Сахарная головка произошел пожар. Огонь охватил порядка 200 "квадратов". На место происшествия оперативно выехали спасатели. К утру открытое горение было ликвидировано, а к 11 часам сотрудники МЧС полностью потушили пожар и завершили разбор конструкций. Здание выгорело полностью, в огне погибли восемь человек, еще двое госпитализированы с ожогами. Погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи. Всего в строительном модуле проживали более ста рабочих, севастопольцев среди них не было.
https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html
https://crimea.ria.ru/20230131/registratsiya-i-mezhevanie-zemli-v-krymu-chto-izmenilos-1126698195.html
https://crimea.ria.ru/20230204/pozhar-v-pyatietazhke-simferopolya--est-pogibshie---1126776484.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126783304_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_3cd4590f43b94eebfbe67f349939968f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, новости, сво, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, нато, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма, оружие, севастополь, пожар в строительном городке в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Удары по аэродромам стран НАТО как превентивная мера. Шансы Украины на поставки западных самолетов и ракет. Фортификационные укрепления в Крыму. Национализация крымского имущества украинских олигархов. Трагедия в Севастополе.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым
показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Предупреждение странам НАТО
Россия должна максимально жестко предупредить страны НАТО, что любые места базирования используемых Украиной самолетов, в том числе на территории Польши и стран Прибалтики, будут рассматриваться как законные цели. Такое мнение
на этой неделе выразил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявления Вашингтона
о невозможности поставки истребителей Fкиевскому режиму. По мнению эксперта, это заявление - только прикрытие для завершения танковых поставок.
Ракеты для ударов по Крыму
Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов на этой неделе выразил мнение, что США и их союзники по НАТО с высокой долей вероятности могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и планирующие бомбы малого диаметра GLSDB по результатам следующего саммита на базе Рамштайн. При этом, отмечает аналитик, как показали неоднократные попытки Украины атаковать военные и энергетические цели в Крыму с помощью беспилотников, эти объекты надежно прикрыты системами ПВО.
Что касается ударных самолетов, прежде всего американских истребителей третьего поколения F-16, на них Киеву вряд ли стоит рассчитывать, полагает
аналитик.
Фортификация в Крыму
Возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Об этом в среду президенту Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов
. По его словам, в части фортификации Крым получает полную поддержку из федерального бюджета. О возведении укреплений на полуострове Аксенов сообщил
осенью прошлого года.
Имущество олигархов
На этой неделе парламент Крыма национализировал 500 объектов украинских олигархов. Это решение было анонсировано
в среду, а уже в пятницу его поддержал Госсовет республики.
Речь идет о кинотеатре "Сатурн IMAX" в Ялте, принадлежавшем экс-премьеру Украины Арсению Яценюку, АО "Альминский завод строительных материалов", АО "Камыш-Бурунский Железорудный комбинат" (владелец – украинский олигарх Сергей Тарута). Кроме того, в список попали гостиница Ripario Hotel Group в Ялте, Международный детский медцентр "Чайка" в Евпатории, две спортивные площадки футбольного клуба "Динамо Киев", жилые дома, склады, земельные участки, магазины, офисы и гостиницы в разных регионах Крыма, принадлежавшим 12 украинским банкам. Также под национализацию попало имущество литовского бизнесмена Коласа Игориса, которому принадлежит вилла "Елена" в Ялте, депутата Верховной рады Нестора Шуфрич, владеющего ООО "Эстейт Холдинг Груп", а также имущество компаний, связанных с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.
Трагедия в Севастополе
В ночь на 2 января в двухэтажном жилом строительном модуле в севастопольском поселке Сахарная головка произошел пожар. Огонь охватил порядка 200 "квадратов". На место происшествия оперативно выехали спасатели. К утру открытое горение было ликвидировано, а к 11 часам сотрудники МЧС полностью потушили пожар и завершили разбор конструкций. Здание выгорело полностью, в огне погибли восемь человек
, еще двое госпитализированы с ожогами. Погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи. Всего в строительном модуле проживали более ста рабочих, севастопольцев среди них не было.