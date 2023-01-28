https://crimea.ria.ru/20230128/ukaz-o-mobilizatsii-i-zamena-zelenskogo-top-novostey-nedeli-1126642944.html

Указ о мобилизации и замена Зеленского: топ новостей недели

Указ о мобилизации и замена Зеленского: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Указ о мобилизации и замена Зеленского: топ новостей недели

Почему в России продолжает действовать указ о мобилизации, могут ли западные кураторы заменить Зеленского, где на Украине звучала воздушная тревога и какие цели РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T18:15

2023-01-28T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Почему в России продолжает действовать указ о мобилизации, могут ли западные кураторы заменить Зеленского, где на Украине звучала воздушная тревога и какие цели поразили российские ракеты, зачем украинские военные регулярно пытаются форсировать Днепр и как изменились настроения жителей Запорожской области.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Указ о мобилизацииУказ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач, заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам речь идет о реализации мероприятий для обеспечения задач Вооруженных сил. При этом призыв по мобилизации в России завершен. Замена ЗеленскогоЗапад готовится заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины, который на сегодняшний день практически исчерпал свои внутренние ресурсы. Такое мнение на этой неделе высказал политолог Андрей Никифоров. По его словам, многочисленные отставки в верхних слоях киевского режима могут быть сигналом к тому, что западные кураторы готовятся снять и самого Зеленского, который в последнее время совершает ошибки. "Поэтому фраза "этот Зеленский сломался, несите нового" становится все более актуальной", - сказал Никифоров. Удары по украинской инфраструктуреВ Киеве, Одессе и других областях страны в четверг утром и днем прогремели взрывы. В результате атак возникли массовые отключения света, перебои со связью и общественным транспортом. По всей стране была объявлена воздушная тревога, людей призвали спрятаться в укрытия. В пятницу Минобороны сообщило, что в результате этих ракетных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины. Попытки ВСУ форсировать ДнепрУкраинские военные регулярно пытаются форсировать Днепр и переправиться на подконтрольный России левый берег Херсонской области, но неизменно терпят неудачу, сообщил на этой неделе врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, никакого смысла в этих атаках нет. Он считает, что командиры отдают приказы форсировать Днепр просто потому, что им "нужна война". Настроения жителей Запорожской областиНастроения жителей Запорожской области очень сильно изменились в пользу России по сравнению с весной прошлого года, доверие президенту РФ Владимиру Путину в регионе достигло уровня общероссийских показателей, рассказал РИА Новости Крым на этой неделе первый вице-губернатор области Сергей Толмачев. Исследования также свидетельствуют о высоком уровне доверия и хорошем отношении людей к руководству области и администрациям городов и районов. При этом влияние "пропаганды и промывания мозгов", которые долгие годы осуществляло украинское государство на этих территориях, по словам Толмачева, "рассеялось как дым", когда люди получили доступ к объективной информации.

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https://crimea.ria.ru/20230124/dlya-chego-vsu-pytayutsya-forsirovat-dnepr--vrio-gubernatora-saldo-1126557180.html

https://crimea.ria.ru/20230123/nastroeniya-silno-izmenilis-chto-proiskhodit-v-zaporozhskoy-oblasti-1126539475.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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