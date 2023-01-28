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Указ о мобилизации и замена Зеленского: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Указ о мобилизации и замена Зеленского: топ новостей недели
Указ о мобилизации и замена Зеленского: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Указ о мобилизации и замена Зеленского: топ новостей недели
Почему в России продолжает действовать указ о мобилизации, могут ли западные кураторы заменить Зеленского, где на Украине звучала воздушная тревога и какие цели РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T18:15
2023-01-28T18:17
новости
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запорожская область
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сво
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Почему в России продолжает действовать указ о мобилизации, могут ли западные кураторы заменить Зеленского, где на Украине звучала воздушная тревога и какие цели поразили российские ракеты, зачем украинские военные регулярно пытаются форсировать Днепр и как изменились настроения жителей Запорожской области.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Указ о мобилизацииУказ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач, заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам речь идет о реализации мероприятий для обеспечения задач Вооруженных сил. При этом призыв по мобилизации в России завершен. Замена ЗеленскогоЗапад готовится заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины, который на сегодняшний день практически исчерпал свои внутренние ресурсы. Такое мнение на этой неделе высказал политолог Андрей Никифоров. По его словам, многочисленные отставки в верхних слоях киевского режима могут быть сигналом к тому, что западные кураторы готовятся снять и самого Зеленского, который в последнее время совершает ошибки. "Поэтому фраза "этот Зеленский сломался, несите нового" становится все более актуальной", - сказал Никифоров. Удары по украинской инфраструктуреВ Киеве, Одессе и других областях страны в четверг утром и днем прогремели взрывы. В результате атак возникли массовые отключения света, перебои со связью и общественным транспортом. По всей стране была объявлена воздушная тревога, людей призвали спрятаться в укрытия. В пятницу Минобороны сообщило, что в результате этих ракетных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины. Попытки ВСУ форсировать ДнепрУкраинские военные регулярно пытаются форсировать Днепр и переправиться на подконтрольный России левый берег Херсонской области, но неизменно терпят неудачу, сообщил на этой неделе врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, никакого смысла в этих атаках нет. Он считает, что командиры отдают приказы форсировать Днепр просто потому, что им "нужна война". Настроения жителей Запорожской областиНастроения жителей Запорожской области очень сильно изменились в пользу России по сравнению с весной прошлого года, доверие президенту РФ Владимиру Путину в регионе достигло уровня общероссийских показателей, рассказал РИА Новости Крым на этой неделе первый вице-губернатор области Сергей Толмачев. Исследования также свидетельствуют о высоком уровне доверия и хорошем отношении людей к руководству области и администрациям городов и районов. При этом влияние "пропаганды и промывания мозгов", которые долгие годы осуществляло украинское государство на этих территориях, по словам Толмачева, "рассеялось как дым", когда люди получили доступ к объективной информации.
https://crimea.ria.ru/20230124/on-slomalsya-ekspert-predrek-zamenu-zelenskogo-1126537069.html
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новости, новости крыма, запорожская область, днепр (город на украине), сво, владимир сальдо, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, частичная мобилизация
Указ о мобилизации и замена Зеленского: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

18:15 28.01.2023 (обновлено: 18:17 28.01.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поразили позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Почему в России продолжает действовать указ о мобилизации, могут ли западные кураторы заменить Зеленского, где на Украине звучала воздушная тревога и какие цели поразили российские ракеты, зачем украинские военные регулярно пытаются форсировать Днепр и как изменились настроения жителей Запорожской области.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.

Указ о мобилизации

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач, заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам речь идет о реализации мероприятий для обеспечения задач Вооруженных сил. При этом призыв по мобилизации в России завершен.

Замена Зеленского

Запад готовится заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины, который на сегодняшний день практически исчерпал свои внутренние ресурсы. Такое мнение на этой неделе высказал политолог Андрей Никифоров. По его словам, многочисленные отставки в верхних слоях киевского режима могут быть сигналом к тому, что западные кураторы готовятся снять и самого Зеленского, который в последнее время совершает ошибки. "Поэтому фраза "этот Зеленский сломался, несите нового" становится все более актуальной", - сказал Никифоров.
Президент Украины Владимир Зеленский
24 января, 03:23Радио "Спутник в Крыму"
"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского

Удары по украинской инфраструктуре

В Киеве, Одессе и других областях страны в четверг утром и днем прогремели взрывы. В результате атак возникли массовые отключения света, перебои со связью и общественным транспортом. По всей стране была объявлена воздушная тревога, людей призвали спрятаться в укрытия. В пятницу Минобороны сообщило, что в результате этих ракетных ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном, юго-западном регионах Украины.

Попытки ВСУ форсировать Днепр

Украинские военные регулярно пытаются форсировать Днепр и переправиться на подконтрольный России левый берег Херсонской области, но неизменно терпят неудачу, сообщил на этой неделе врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, никакого смысла в этих атаках нет. Он считает, что командиры отдают приказы форсировать Днепр просто потому, что им "нужна война".
Военнослужащие ВС РФ на берегу реки Днепр в районе Новой Каховки Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 15:30
Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо

Настроения жителей Запорожской области

Настроения жителей Запорожской области очень сильно изменились в пользу России по сравнению с весной прошлого года, доверие президенту РФ Владимиру Путину в регионе достигло уровня общероссийских показателей, рассказал РИА Новости Крым на этой неделе первый вице-губернатор области Сергей Толмачев. Исследования также свидетельствуют о высоком уровне доверия и хорошем отношении людей к руководству области и администрациям городов и районов.
При этом влияние "пропаганды и промывания мозгов", которые долгие годы осуществляло украинское государство на этих территориях, по словам Толмачева, "рассеялось как дым", когда люди получили доступ к объективной информации.
Город Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 20:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Настроения сильно изменились: что происходит в Запорожской области
 
НовостиНовости КрымаЗапорожская областьДнепр (город на Украине)СВОВладимир СальдоХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаЧастичная мобилизация
 
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Заголовок открываемого материала
18:40ВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки
18:15Указ о мобилизации и замена Зеленского: топ новостей недели
17:37Погибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARS
17:24Четыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы
16:39Названы самые успешные регионы России: Крым и Севастополь в "хвосте"
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