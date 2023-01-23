https://crimea.ria.ru/20230123/nastroeniya-silno-izmenilis-chto-proiskhodit-v-zaporozhskoy-oblasti-1126539475.html
Настроения сильно изменились: что происходит в Запорожской области
Настроения сильно изменились: что происходит в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Настроения сильно изменились: что происходит в Запорожской области
Настроения жителей Запорожской области очень сильно изменились в пользу России по сравнению с весной прошлого года, доверие президенту РФ Владимиру Путину в... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T20:29
2023-01-23T20:29
2023-01-23T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Настроения жителей Запорожской области очень сильно изменились в пользу России по сравнению с весной прошлого года, доверие президенту РФ Владимиру Путину в регионе достигло уровня общероссийских показателей. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал первый вице-губернатор области Сергей Толмачев.По словам Толмачева, исследования также свидетельствуют о высоком уровне доверия и хорошем отношении людей к руководству области и администрациям городов и районов."Люди, конечно понимают все эти сложности, которые у них в жизни есть, тем не менее, дают достаточно высокие оценки (работе властей). Это, конечно, большой кредит доверия и его надо дальше оправдывать", – отметил первый вице-губернатор.При этом влияние "пропаганды и промывания мозгов", которые долгие годы осуществляло украинское государство на этих территориях, по словам Толмачева, "рассеялось как дым, как наваждение", когда люди получили доступ к объективной информации.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.Подробнее - в интервью Сергея Толмачева во вторник, 24 января, на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет после референдумов в новых субъектах РоссииТут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"
https://crimea.ria.ru/20230123/osnovnye-rossiyskie-partii-uzhe-rabotayut-na-zaporozhe--vlasti-regiona-1126538711.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей толмачев, запорожская область, общество, политика, новые регионы россии, новости
Настроения сильно изменились: что происходит в Запорожской области
Вице-губернатор Запорожья Толмачев: настроения жителей сильно изменились в пользу России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.
Настроения жителей Запорожской области очень сильно изменились в пользу России по сравнению с весной прошлого года, доверие президенту РФ Владимиру Путину в регионе достигло уровня общероссийских показателей. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым
рассказал первый вице-губернатор области Сергей Толмачев.
"Настроения людей очень сильно изменились. В первый раз я приехал сюда в начале мая, настроения были одни: были опасения, страхи, какое-то недоверие. Все это удалось решить. Сейчас у нас показатели доверия президенту Российской Федерации Владимиру Путину на общероссийском уровне, не меньше", – сказал он.
По словам Толмачева, исследования также свидетельствуют о высоком уровне доверия и хорошем отношении людей к руководству области и администрациям городов и районов.
"Люди, конечно понимают все эти сложности, которые у них в жизни есть, тем не менее, дают достаточно высокие оценки (работе властей). Это, конечно, большой кредит доверия и его надо дальше оправдывать", – отметил первый вице-губернатор.
При этом влияние "пропаганды и промывания мозгов", которые долгие годы осуществляло украинское государство на этих территориях, по словам Толмачева, "рассеялось как дым, как наваждение", когда люди получили доступ к объективной информации.
"В этом году состоятся выборы всех представительных органов власти и формирование вообще всей системы власти Запорожской области уже как полноправного субъекта РФ. Вся исполнительная власть непосредственно пройдет "обкатку" мнением граждан непосредственно на выборах", – добавил чиновник.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.
Подробнее - в интервью Сергея Толмачева во вторник, 24 января, на сайте РИА Новости Крым.
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