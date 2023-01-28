https://crimea.ria.ru/20230128/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-28-yanvarya-1126643353.html

Главные события и заявления дня: 28 января

Главные события и заявления дня: 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Главные события и заявления дня: 28 января

ВСУ разбомбили больницу в Новоайдаре. Киев просит ракеты и самолеты для ударов по Крыму. Подросток расстрелял людей в Иерусалиме. Днепр катастрофически мелеет... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T19:54

2023-01-28T19:54

2023-01-28T19:21

главное за день

сша

всу (вооруженные силы украины)

сво

вооруженные силы россии

поставки западного оружия украине

американское оружие против крыма

израиль

новая каховка

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. ВСУ разбомбили больницу в Новоайдаре. Киев просит ракеты и самолеты для ударов по Крыму. Подросток расстрелял людей в Иерусалиме. Днепр катастрофически мелеет. Российские войска продолжают наступать в Донбассе. Аналитики назвали четыре шага для завершения украинского конфликта.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ разбомбили больницу в НовоайдареУтром 28 января украинские боевики ударили из реактивных систем залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14 человек, ранения различной степени тяжести получили 24 пациента и представителя медперсонала.По данным Минобороны, в больнице на протяжении многих месяцев гражданские и военные медики лечили местных жителей и раненых военнослужащих. В ведомстве заверили, что все причастные за планирование и осуществление этого преступления будут найдены и понесут ответственность.Киев просит ракеты и самолеты для ударов по КрымуПосле достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры поставках ракет повышенной дальности и ударных самолетов. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.По его словам, эти виды вооружений нужны ВСУ для уничтожения тыловой инфраструктуры российской армии, прежде всего артиллерийских складов, в том числе на территории Крыма.Он также выразил надежду, что обещанные Киеву танки будут поставлены в ближайшие полтора-два месяца.Подросток расстрелял людей в ИерусалимеВ субботу в Иерусалиме вновь произошла стрельба. Нападавшим оказался 13-летний подросток из Восточного Иерусалима. Он ранил двоих человек и был нейтрализован. Силовики назвали инцидент подозрением на теракт. Пистолет, с помощью которого был совершен теракт, изъят на месте.Накануне в пятницу вечером у синагоги 21-летний Алькам Хайри также открыл стрельбу по прохожим. Погибли семь человек, еще трое получили ранения, самого террориста нейтрализовали. СМИ со ссылкой на полицию сообщили о задержании 42 человек, в том числе родственников и знакомых нападавшего.Днепр катастрофически мелеетУровень воды в Днепре в районе Запорожья продолжает катастрофически падать из-за действий киевского режима и его западных "хозяев". Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По мнению представителя администрации региона, обмеление Днепра является следствием перекрытия киевским режимом гидротехнических затворов на нескольких гидроэлектростанциях. Это делается для того, чтобы облегчить украинским военным форсирование реки в предстоящей попытке наступления.Российские войска продолжают наступать в ДонбассеРоссийские войска за прошедшие сутки продолжают успешное наступление на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, занимая более выгодные рубежи. Об этом сообщило Минобороны РФ. Российские войска нанесли огневое поражение противнику в районах Угледара, Новоселки, Новомайорского Донецкой Народной Республики и Луговского Запорожской области.За сутки на этих направлениях противник потерял около 100 военнослужащих и более 20 единиц техники.Аналитики назвали четыре шага для завершения украинского конфликтаАналитики американского исследовательского центра RAND Сorporation предложили властям США предпринять четыре шага для завершения конфликта на Украине. По их мнению, затяжные военные действия на Украине невыгодны США и противоречат их интересам, поскольку "издержки и риски длительной войны значительны и перевешивают возможные выгоды".Аналитики предлагают Вашингтону предпринять следующие концептуальные действия: уточнить планы будущей поддержки Украины, принять на себя обязательства по обеспечению ее безопасности, предоставить гарантии нейтралитета Украины и установить условия для смягчения санкций в отношении России.

https://crimea.ria.ru/20230128/poluchit-li-ukraina-samolety-i-rakety-dlya-udarov-po-krymu--mnenie-1126643582.html

https://crimea.ria.ru/20230128/uroven-vody-v-dnepre-v-rayone-zaporozhya-katastroficheski-padaet--rogov-1126637191.html

сша

израиль

новая каховка

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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