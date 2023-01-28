https://crimea.ria.ru/20230128/v-ierusalime-13-letniy-rebenok-rasstrelyal-lyudey-1126640147.html

В Иерусалиме 13-летний ребенок расстрелял людей

В Иерусалиме 13-летний ребенок расстрелял людей - РИА Новости Крым, 28.01.2023

В Иерусалиме 13-летний ребенок расстрелял людей

В субботу в Иерусалиме вновь произошла стрельба. По данным полиции, нападавшим оказался 13-летний ребенок, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T13:51

2023-01-28T13:51

2023-01-28T14:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В субботу в Иерусалиме вновь произошла стрельба. По данным полиции, нападавшим оказался 13-летний ребенок, пишет РИА Новости.Силовики назвали инцидент подозрением на теракт. Нападавший – житель Восточного Иерусалима – ранил двоих человек и был нейтрализован.Это уже второй случай стрельбы на улице в Иерусалиме. Первый произошел в пятницу вечером у синагоги. По данным израильской полиции, в результате стрельбы погибли семь человек, еще трое получили ранения, террорист – 21-летний Алькам Хайри – был нейтрализован. В субботу местные СМИ со ссылкой на полицию сообщили о задержании 42 человек, в том числе родственников и знакомых нападавшего.

https://crimea.ria.ru/20230128/posle-terakta-v-ierusalime-zaderzhany-bolee-40-chelovek-1126638225.html

израиль

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израиль, происшествия, в мире, новости, общество