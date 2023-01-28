В Иерусалиме 13-летний ребенок расстрелял людей
Вторая стрельба за два дня: в Иерусалиме 13-летний ребенок расстрелял людей из пистолета
13:51 28.01.2023 (обновлено: 14:06 28.01.2023)
© AP Photo Mahmoud IlleanИзраильские полицейские охраняют место перестрелки в восточном Иерусалиме, суббота, 28 января 2023 г
© AP Photo Mahmoud Illean
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В субботу в Иерусалиме вновь произошла стрельба. По данным полиции, нападавшим оказался 13-летний ребенок, пишет РИА Новости.
Силовики назвали инцидент подозрением на теракт. Нападавший – житель Восточного Иерусалима – ранил двоих человек и был нейтрализован.
"Аварийно-спасательные службы эвакуировали двух пострадавших в результате стрельбы отца и сына в средне-тяжелом состоянии. На месте происшествия работают крупные силы полиции... Проверка личности нейтрализованного и раненого террориста показала, что это 13-летний житель Восточного Иерусалима. Пистолет, с помощью которого был совершен теракт, изъят на месте", - заявила полиция в Twitter.
Это уже второй случай стрельбы на улице в Иерусалиме. Первый произошел в пятницу вечером у синагоги. По данным израильской полиции, в результате стрельбы погибли семь человек, еще трое получили ранения, террорист – 21-летний Алькам Хайри – был нейтрализован. В субботу местные СМИ со ссылкой на полицию сообщили о задержании 42 человек, в том числе родственников и знакомых нападавшего.