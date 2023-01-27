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Теракт с жертвами в Иерусалиме: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Теракт с жертвами в Иерусалиме: что известно на данный момент
Теракт с жертвами в Иерусалиме: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Теракт с жертвами в Иерусалиме: что известно на данный момент
В результате теракта в синагоге в Иерусалиме погибли и пострадали люди. Пока о пострадавших известила израильская полиция, о жертвах – местные СМИ, сообщает РИА РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T22:30
2023-01-27T23:28
израиль
теракт
в мире
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В результате теракта в синагоге в Иерусалиме погибли и пострадали люди. Пока о пострадавших известила израильская полиция, о жертвах – местные СМИ, сообщает РИА Новости. "Теракт в синагоге в Иерусалиме &lt;...&gt; Несколько пострадавших на месте происшествия. Террорист был нейтрализован", – сообщает израильская полиция в Twitter.Позже газета Times of Israel сообщила, что в результате теракта погибли пять человек, еще пятеро пострадали.Некоторое время спустя газета Jerusalem Post сообщила уже о восьми погибших.На произошедшее отреагировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Терроризм неприемлем никогда и нигде. Теракт в синагоге Иерусалима сегодня, в день памяти жертв Холокоста - особенно неприемлем, особенно циничен и особенно отвратителен. Израиль, мы с вами", - написал он в своем Telegram-канале.В посольстве РФ в Израиле сообщили, что информации о пострадавших россиянах в результате стрельбы в Иерусалиме нет."Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу", - говорится в сообщении дипмиссии.
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израиль, теракт, в мире, происшествия, общество
Теракт с жертвами в Иерусалиме: что известно на данный момент

Полиция сообщила о теракте в синагоге Иерусалима – есть жертвы

22:30 27.01.2023 (обновлено: 23:28 27.01.2023)
 
© www.jpost.comВ результате теракта в синагоге в Иерусалиме есть погибшие и пострадавшие
В результате теракта в синагоге в Иерусалиме есть погибшие и пострадавшие
© www.jpost.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В результате теракта в синагоге в Иерусалиме погибли и пострадали люди. Пока о пострадавших известила израильская полиция, о жертвах – местные СМИ, сообщает РИА Новости.

"Теракт в синагоге в Иерусалиме <...> Несколько пострадавших на месте происшествия. Террорист был нейтрализован", – сообщает израильская полиция в Twitter.

Позже газета Times of Israel сообщила, что в результате теракта погибли пять человек, еще пятеро пострадали.
Некоторое время спустя газета Jerusalem Post сообщила уже о восьми погибших.
"По меньшей мере восемь человек погибли в ходе предполагаемого теракта... еще 10 пострадали", - сообщает издание.
На произошедшее отреагировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Терроризм неприемлем никогда и нигде. Теракт в синагоге Иерусалима сегодня, в день памяти жертв Холокоста - особенно неприемлем, особенно циничен и особенно отвратителен. Израиль, мы с вами", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал Константина КосачеваКонстантин Косачева о теракте в Иерусалиме, 27.01.23
Константин Косачева о теракте в Иерусалиме, 27.01.23
© Telegram-канал Константина Косачева
Константин Косачева о теракте в Иерусалиме, 27.01.23
В посольстве РФ в Израиле сообщили, что информации о пострадавших россиянах в результате стрельбы в Иерусалиме нет.
"Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу", - говорится в сообщении дипмиссии.
 
ИзраильТерактВ миреПроисшествияОбщество
 
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