https://crimea.ria.ru/20230127/terakt-s-zhertvami-v-ierusalime-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1126633444.html

Теракт с жертвами в Иерусалиме: что известно на данный момент

Теракт с жертвами в Иерусалиме: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Теракт с жертвами в Иерусалиме: что известно на данный момент

В результате теракта в синагоге в Иерусалиме погибли и пострадали люди. Пока о пострадавших известила израильская полиция, о жертвах – местные СМИ, сообщает РИА РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T22:30

2023-01-27T22:30

2023-01-27T23:28

израиль

теракт

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происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В результате теракта в синагоге в Иерусалиме погибли и пострадали люди. Пока о пострадавших известила израильская полиция, о жертвах – местные СМИ, сообщает РИА Новости. "Теракт в синагоге в Иерусалиме <...> Несколько пострадавших на месте происшествия. Террорист был нейтрализован", – сообщает израильская полиция в Twitter.Позже газета Times of Israel сообщила, что в результате теракта погибли пять человек, еще пятеро пострадали.Некоторое время спустя газета Jerusalem Post сообщила уже о восьми погибших.На произошедшее отреагировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Терроризм неприемлем никогда и нигде. Теракт в синагоге Иерусалима сегодня, в день памяти жертв Холокоста - особенно неприемлем, особенно циничен и особенно отвратителен. Израиль, мы с вами", - написал он в своем Telegram-канале.В посольстве РФ в Израиле сообщили, что информации о пострадавших россиянах в результате стрельбы в Иерусалиме нет."Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу", - говорится в сообщении дипмиссии.

израиль

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, теракт, в мире, происшествия, общество