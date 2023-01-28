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После теракта в Иерусалиме задержаны более 40 человек
После теракта в Иерусалиме задержаны более 40 человек - РИА Новости Крым, 28.01.2023
После теракта в Иерусалиме задержаны более 40 человек
После теракта у синагоги в Израиле полиция задержала 42 человека. Об этом пишет местная газета Times of Israel. РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T11:55
2023-01-28T11:55
2023-01-28T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. После теракта у синагоги в Израиле полиция задержала 42 человека. Об этом пишет местная газета Times of Israel.В пятницу вечером стало известно, что у синагоги в Иерусалиме произошел теракт. По данным израильской полиции, в результате стрельбы погибли семь человек, еще трое получили ранения, террорист был нейтрализован.Отмечается, что задержаны в том числе родственники и знакомые 21-летнего Алькам Хайри, который открыл стрельбу по людям. По данным израильской полиции, Хайри – житель Восточного Иерусалима – эту часть города палестинцы считают своей столицей. Нападение произошло после того, как израильские военные ликвидировали десятерых палестинцев в ходе рейда в палестинском городе Дженине на Западном берегу реки Иордан.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил поддержку Израилю после случившегося, заявив, что "теракт в синагоге Иерусалима в день памяти жертв Холокоста - особенно неприемлем, циничен и отвратителен".
https://crimea.ria.ru/20230127/terakt-s-zhertvami-v-ierusalime-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1126633444.html
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израиль, теракт, происшествия, в мире, общество, новости
После теракта в Иерусалиме задержаны более 40 человек
СМИ: полиция Израиля задержала 42 человек после теракта в Иерусалиме
11:55 28.01.2023 (обновлено: 12:01 28.01.2023)