https://crimea.ria.ru/20230125/glavnye-novosti-kryma-25-yanvarya-1126592811.html

Главные новости Крыма: 25 января

Главные новости Крыма: 25 января - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Главные новости Крыма: 25 января

Очередной анонс украинского наступления на Крым. Новые задержания националистов и исламистов на территории полуострова. Крымский батальон "Ливадия" приступил к... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T22:16

2023-01-25T22:16

2023-01-25T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Очередной анонс украинского наступления на Крым. Новые задержания националистов и исламистов на территории полуострова. Крымский батальон "Ливадия" приступил к службе на линии фронта. Почему деньги из бюджета Севастополя не доодят до муниципалитетов в полном объеме. Продолжение скандальной истории с дельфинами в Севастополе. Выступление Зеленского на телеэкранах Крыма. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Работа спецслужб в Крыму и СевастополеСотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, подозреваемого в участии в украинском националистическом батальоне имени Номана Челебиджихана*. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.В тот же день стало известно, что в Крыму суд арестовал шестерых задержанных участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, которых ранее задержала ФСБ. Установлено, что при координации находящихся на Украине эмиссаров они "целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию".*запрещенные в Крыму террористические организацииКуда "пропали" деньги для муниципалитетов СевастополяВ муниципалитетах Севастополя заявили о проблемах из-за недофинансирования – под угрозой развитие районов - в частности, ремонты, благоустройство и очистка от свалок.Так, Ленинский муниципальный район получил лишь 3,5 из 106 миллионов рублей, оговоренных в принятом в декабре бюджете Севастополя. Тот факт, что бюджетные средства не доведены в полном объеме, подтвердили в администрации Инкермана. В бюджетной комиссии Заксобрания города происходящее связывают с "организационными вопросами". В правительстве говорят – денег и правда нет на все и сразу, но те, что есть, в районах тратят легкомысленно.Подробнее о ситуации в материале собственного корреспондента РИА Новости Крым Анны Петровой.План "Барбаросса" по "взятию Крыма"В эфире одного из украинских каналов генерал армии Украины Николай Маломуж анонсировал возможное наступление на Крым через несколько месяцев после получения танков от западных союзников.Правительство ФРГ в среду сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2.Решение Берлина передать Украине танки Leopard 2 глава Республики Крым Сергей Аксенов сравнил с планом "Барбаросса" – стратегическим планом нападения нацисткой Германии на СССР. По мнению руководителя региона, эти танки ожидает та же судьба, что и немецкие машины в годы Великой Отечественной войны.Путин оценил Севастопольский госуниверситетПрезидент России Владимир Путин назвал Севастопольский государственный университет достойным вузом с хорошими традициями."Очень хороший университет. С большими и хорошими традициями. Разумеется, это нужно поддерживать в общей системе российского образования, и мы будем это делать. Очень достойное высшее учебное заведение", - заявил Путин на встрече со студентами.Крымский батальон "Ливадия" на линии фронтаБатальон "Ливадия", созданный по инициативе главы Республики Крым Сергея Аксенова, уже находится на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил врио губенатора региона Евгений Балицкий."Могу сказать, что эти ребята уже прошли слаживание, прекрасно вооружены и уже находятся на линии фронта в районе Васильевки", - сообщил он.Еще один батальон, имени Павла Судоплатова, созданный в Запорожской области по инициативе руководства региона, на сегодняшний день завершает боевое слаживание и через несколько недель отправится на передовую, добавил он.В Крыму показали ЗеленскогоУкраинские хакеры взломали телевизионное вещание в Крыму, запустив на ряде федеральных развлекательных каналов выступление президента Украины Владимира Зеленского. Советник главы республики Олег Крючков прокомментировал ситуацию, отметив, что подобное происходит, когда российские войска успешно бьют противника на фронте.По словам советника главы Крыма, большинство уязвимостей уже устранено и скоро их не останется совсем.Продолжение истории скандального дельфинария в Севастополе Прокуратура Севастополя обязала владельца дельфинария в парке Победы выплатить штраф за то, что он выпустил в море не прирученных краснокнижных дельфинов.В ходе прокурорской проверки выяснилось, что владелец дельфинов не только нарушил условия выданной ему Россельхознадзором лицензии, но и совершил действия, которые "представляют угрозу для жизни и здоровья животных, содержавшихся на протяжении многих лет в неволе".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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