https://crimea.ria.ru/20230125/khakery-vzlomali-tv-v-krymu-i-pokazali-zelenskogo-1126586635.html

Хакеры взломали ТВ в Крыму и показали Зеленского

Хакеры взломали ТВ в Крыму и показали Зеленского - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Хакеры взломали ТВ в Крыму и показали Зеленского

Украинские хакеры взломали телевизионное вещание в Крыму, запустив на ряде федеральных развлекательных каналов выступление президента Украины Владимира... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T17:48

2023-01-25T17:48

2023-01-25T17:50

олег крючков

новости крыма

крым

владимир зеленский (президент украины)

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телевидение

хакерские атаки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Украинские хакеры взломали телевизионное вещание в Крыму, запустив на ряде федеральных развлекательных каналов выступление президента Украины Владимира Зеленского. Советник главы республики Олег Крючков прокомментировал ситуацию, отметив, что подобное происходит, когда российские войска успешно бьют противника на фронте.По словам советника главы Крыма, большинство уязвимостей уже устранено и скоро их не останется совсем.В сентябре прошлого года хакеры уже взламывали вещание телеканалов в Крыму, запустив видеообращение Зеленского, в котором он призвал живущих на полуострове украинцев "держаться подальше от военных объектов и сообщать информацию об оккупантах украинских спецслужбам".Читайте также на РИА Новости Крым:Хакеры раскрыли данные офицеров НАТО, воюющих против РоссииХакеры рассекретили данные украинских солдат и офицеров "кибервойск"Хакеры атаковали сайты российских вузов

https://crimea.ria.ru/20230124/on-slomalsya-ekspert-predrek-zamenu-zelenskogo-1126537069.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, новости крыма, крым, владимир зеленский (президент украины), украина, общество, телевидение, хакерские атаки