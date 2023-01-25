Хакеры взломали ТВ в Крыму и показали Зеленского
Советник Аксенова Крючков: украинские хакеры взломали ТВ в Крыму и показали Зеленского
17:48 25.01.2023 (обновлено: 17:50 25.01.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина пользуется пультом от приставки для приема цифрового телевизионного сигнала
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Украинские хакеры взломали телевизионное вещание в Крыму, запустив на ряде федеральных развлекательных каналов выступление президента Украины Владимира Зеленского. Советник главы республики Олег Крючков прокомментировал ситуацию, отметив, что подобное происходит, когда российские войска успешно бьют противника на фронте.
"Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных "вешалок" (телевизионных каналов вещания – ред.), через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из Сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание и запускают клоуна", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По словам советника главы Крыма, большинство уязвимостей уже устранено и скоро их не останется совсем.
"Как реагировать? Спокойно. Если украинцы пытаются получить "перемогу" (победу – ред.) в интернете – значит, наша армия наступает и бьет врага", - добавил он.
В сентябре прошлого года хакеры уже взламывали вещание телеканалов в Крыму, запустив видеообращение Зеленского, в котором он призвал живущих на полуострове украинцев "держаться подальше от военных объектов и сообщать информацию об оккупантах украинских спецслужбам".
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