https://crimea.ria.ru/20221229/khakery-raskryli-dannye-ofitserov-nato-voyuyuschikh-protiv-rossii-1126182338.html

Хакеры раскрыли данные офицеров НАТО, воюющих против России

Хакеры раскрыли данные офицеров НАТО, воюющих против России - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Хакеры раскрыли данные офицеров НАТО, воюющих против России

Российская хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") раскрыли данные свыше 100 человек, которые оказывают услуги и консультации киберцентрам в... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T09:06

2022-12-29T09:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российская хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") раскрыли данные свыше 100 человек, которые оказывают услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине. Об этом со ссылкой на участника группировки сообщает РИА Новости.В список попали, в том числе, кадровые военные НАТО.Весь перечень участников и их данные опубликованы на портале проекта "Немезида" в разделе "Иностранные пособники и наемники". А раскрытые сейчас специалисты обозначены в разделе как "Кибервойска НАТО".Накануне RaHDit опубликовала данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, ведущих кибератаки на рунет, и радикальных SMM-специалистов Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои".Ранее RaHDit опубликовала на "Немезиде" информацию о более чем 70 украинских солдатах и офицерах "кибервойск", а до этого - списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа "Zаря". Тогда были "слиты" данные свыше 400 человек, которые намерены пополнить ряды украинских спецслужб, и их кураторов.В сентябре "Злые русские хакеры" рассекретили сведения о сотрудниках службы внешней разведки Украины, а летом — нашли список россиян, работающих на украинскую разведку.Читайте также на РИА Новости Крым:Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУХакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведкуНабрали по объявлению: кто работает в разведуправлении Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, общество, новости, всу (вооруженные силы украины)