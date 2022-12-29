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Хакеры раскрыли данные офицеров НАТО, воюющих против России
Хакеры раскрыли данные офицеров НАТО, воюющих против России - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Хакеры раскрыли данные офицеров НАТО, воюющих против России
Российская хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") раскрыли данные свыше 100 человек, которые оказывают услуги и консультации киберцентрам в... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T09:06
2022-12-29T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российская хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") раскрыли данные свыше 100 человек, которые оказывают услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине. Об этом со ссылкой на участника группировки сообщает РИА Новости.В список попали, в том числе, кадровые военные НАТО.Весь перечень участников и их данные опубликованы на портале проекта "Немезида" в разделе "Иностранные пособники и наемники". А раскрытые сейчас специалисты обозначены в разделе как "Кибервойска НАТО".Накануне RaHDit опубликовала данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, ведущих кибератаки на рунет, и радикальных SMM-специалистов Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои".Ранее RaHDit опубликовала на "Немезиде" информацию о более чем 70 украинских солдатах и офицерах "кибервойск", а до этого - списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа "Zаря". Тогда были "слиты" данные свыше 400 человек, которые намерены пополнить ряды украинских спецслужб, и их кураторов.В сентябре "Злые русские хакеры" рассекретили сведения о сотрудниках службы внешней разведки Украины, а летом — нашли список россиян, работающих на украинскую разведку.Читайте также на РИА Новости Крым:Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУХакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведкуНабрали по объявлению: кто работает в разведуправлении Украины
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крым, россия, общество, новости, всу (вооруженные силы украины)
Хакеры раскрыли данные офицеров НАТО, воюющих против России
Хакеры RaHDit раскрыли данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве
09:06 29.12.2022 (обновлено: 09:07 29.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Российская хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") раскрыли данные свыше 100 человек, которые оказывают услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине. Об этом со ссылкой на участника группировки сообщает РИА Новости.
В список попали, в том числе, кадровые военные НАТО.
"Именно натовские центры на самом деле стоят за кибератаками, тогда как кадровые украинские силовики и народные активисты выполняют только роль прикрытия", — сообщил он.
Весь перечень участников и их данные опубликованы на портале проекта "Немезида" в разделе "Иностранные пособники и наемники". А раскрытые сейчас специалисты обозначены в разделе как "Кибервойска НАТО".
Накануне RaHDit опубликовала данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, ведущих кибератаки на рунет, и радикальных SMM-специалистов Save UA, которые "пакостят в российских соцсетях и льют помои".
Ранее RaHDit опубликовала
на "Немезиде" информацию о более чем 70 украинских солдатах и офицерах "кибервойск", а до этого - списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа "Zаря". Тогда были "слиты" данные свыше 400 человек, которые намерены пополнить ряды украинских спецслужб, и их кураторов.
В сентябре "Злые русские хакеры" рассекретили сведения о сотрудниках службы внешней разведки Украины, а летом — нашли список россиян, работающих на украинскую разведку.
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