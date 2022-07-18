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Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку
Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку
Хакеры RaHDit нашли список россиян, работающих на украинскую разведку, среди них наркоманы и уголовники, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя хакерской РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T10:51
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украина
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Хакеры RaHDit нашли список россиян, работающих на украинскую разведку, среди них наркоманы и уголовники, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя хакерской группы.По его словам, цель поиска состояла в обнаружении данных о сотрудниках главного разведывательного управления МО Украины, однако при этом обнаружился еще и "обширный список" с фамилиями россиян, которые работают на разведку противника. При этом, среди них есть наркозависимые, бывшие заключенные, отбывавшие сроки за грабежи, разбои, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования и другие преступления.Данные о сотрудниках украинского ГРУ и россиянах, работающих на эту структуру, переданы хакерами в профильные российские ведомства.Ранее хакеры RaHDit опубликовали данные о сотрудниках Главного разведуправления (ГУР) военного ведомства Украины. В частности информация раскрывает криминальные характеристики сотрудников – наркозависимость, судимости за разбои, грабежи, квартирные кражи, незаконные оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и так далее.
украина
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
украина, специальная военная операция рф на украине, общество
Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку

Хакеры выявили украинских шпионов среди россиян, в их числе наркоманы и уголовники

10:51 18.07.2022 (обновлено: 13:12 18.07.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателя. Архивное фото
Глобальная атака вируса-вымогателя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Хакеры RaHDit нашли список россиян, работающих на украинскую разведку, среди них наркоманы и уголовники, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя хакерской группы.
По его словам, цель поиска состояла в обнаружении данных о сотрудниках главного разведывательного управления МО Украины, однако при этом обнаружился еще и "обширный список" с фамилиями россиян, которые работают на разведку противника. При этом, среди них есть наркозависимые, бывшие заключенные, отбывавшие сроки за грабежи, разбои, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования и другие преступления.
Данные о сотрудниках украинского ГРУ и россиянах, работающих на эту структуру, переданы хакерами в профильные российские ведомства.
Ранее хакеры RaHDit опубликовали данные о сотрудниках Главного разведуправления (ГУР) военного ведомства Украины. В частности информация раскрывает криминальные характеристики сотрудников – наркозависимость, судимости за разбои, грабежи, квартирные кражи, незаконные оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и так далее.
 
УкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеОбщество
 
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