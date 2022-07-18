https://crimea.ria.ru/20220718/khakery-nashli-spisok-rossiyan-rabotayuschikh-na-ukrainskuyu-razvedku-1123877681.html

Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку

Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку

Хакеры RaHDit нашли список россиян, работающих на украинскую разведку, среди них наркоманы и уголовники, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя хакерской РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T10:51

2022-07-18T10:51

2022-07-18T13:12

украина

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Хакеры RaHDit нашли список россиян, работающих на украинскую разведку, среди них наркоманы и уголовники, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя хакерской группы.По его словам, цель поиска состояла в обнаружении данных о сотрудниках главного разведывательного управления МО Украины, однако при этом обнаружился еще и "обширный список" с фамилиями россиян, которые работают на разведку противника. При этом, среди них есть наркозависимые, бывшие заключенные, отбывавшие сроки за грабежи, разбои, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования и другие преступления.Данные о сотрудниках украинского ГРУ и россиянах, работающих на эту структуру, переданы хакерами в профильные российские ведомства.Ранее хакеры RaHDit опубликовали данные о сотрудниках Главного разведуправления (ГУР) военного ведомства Украины. В частности информация раскрывает криминальные характеристики сотрудников – наркозависимость, судимости за разбои, грабежи, квартирные кражи, незаконные оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и так далее.

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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