https://crimea.ria.ru/20220718/khakery-nashli-spisok-rossiyan-rabotayuschikh-na-ukrainskuyu-razvedku-1123877681.html
Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку
Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку
Хакеры RaHDit нашли список россиян, работающих на украинскую разведку, среди них наркоманы и уголовники, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя хакерской РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T10:51
2022-07-18T10:51
2022-07-18T13:12
украина
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Хакеры RaHDit нашли список россиян, работающих на украинскую разведку, среди них наркоманы и уголовники, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя хакерской группы.По его словам, цель поиска состояла в обнаружении данных о сотрудниках главного разведывательного управления МО Украины, однако при этом обнаружился еще и "обширный список" с фамилиями россиян, которые работают на разведку противника. При этом, среди них есть наркозависимые, бывшие заключенные, отбывавшие сроки за грабежи, разбои, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования и другие преступления.Данные о сотрудниках украинского ГРУ и россиянах, работающих на эту структуру, переданы хакерами в профильные российские ведомства.Ранее хакеры RaHDit опубликовали данные о сотрудниках Главного разведуправления (ГУР) военного ведомства Украины. В частности информация раскрывает криминальные характеристики сотрудников – наркозависимость, судимости за разбои, грабежи, квартирные кражи, незаконные оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и так далее.
украина
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, специальная военная операция рф на украине, общество
Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку
Хакеры выявили украинских шпионов среди россиян, в их числе наркоманы и уголовники
10:51 18.07.2022 (обновлено: 13:12 18.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Хакеры RaHDit нашли список россиян, работающих на украинскую разведку, среди них наркоманы и уголовники, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя хакерской группы.
По его словам, цель поиска состояла в обнаружении данных о сотрудниках главного разведывательного управления МО Украины, однако при этом обнаружился еще и "обширный список" с фамилиями россиян, которые работают на разведку противника. При этом, среди них есть наркозависимые, бывшие заключенные, отбывавшие сроки за грабежи, разбои, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования и другие преступления.
Данные о сотрудниках украинского ГРУ и россиянах, работающих на эту структуру, переданы хакерами в профильные российские ведомства.
Ранее хакеры RaHDit опубликовали данные
о сотрудниках Главного разведуправления (ГУР) военного ведомства Украины. В частности информация раскрывает криминальные характеристики сотрудников – наркозависимость, судимости за разбои, грабежи, квартирные кражи, незаконные оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и так далее.