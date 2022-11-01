Рейтинг@Mail.ru
Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221101/donbasskiy-khaker-vzlomal-amerikanskuyu-programmu-upravleniya-voyskami-vsu-1125193701.html
Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Хакер из Донбасса под псевдонимом "Джокер" заявил, что взломал американскую программу управления войсками ВСУ. РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T15:40
2022-11-01T16:12
крым
наука и технологии
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110824/56/1108245610_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_5aeedb6c6f98a2dc440dfa4b893e0700.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Хакер из Донбасса под псевдонимом "Джокер" заявил, что взломал американскую программу управления войсками ВСУ. "Джокер" смог взломать американскую программу DELTA, куда вносятся данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава. С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется.По его словам, взломать программу управления украинскими войсками DELTA было нелегко, однако абсолютно защищенных систем не бывает.Ранее российские хакеры выложили в сеть данные 1500 украинских разведчиков в странаха ЕС и США.
крым
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110824/56/1108245610_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_b755dd7a3fc8c059879dee2f076e1578.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, наука и технологии, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр)
Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ

Хакер из Донбасса "Джокер" взломал американскую программу управления войсками ВСУ

15:40 01.11.2022 (обновлено: 16:12 01.11.2022)
 
© Fotolia/ Andrey PopovХакер
Хакер
© Fotolia/ Andrey Popov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Хакер из Донбасса под псевдонимом "Джокер" заявил, что взломал американскую программу управления войсками ВСУ.
"Джокер" смог взломать американскую программу DELTA, куда вносятся данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава. С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется.

"Украинские солдатики хвастаются компьютерными программами и смеются над донецкими из-за использования бумажных карт. Я решил внести ясность. Пока украинцы регулярно наполняют свои базы данных в подаренные им американскими хозяевами программы, нам даже ничего выдумывать и устанавливать не надо, мы просто пользуемся их программами в режиме онлайн. Хочу обратить внимание, что всеми их программами", – написал "Джокер" в своем Telegram-канале.

По его словам, взломать программу управления украинскими войсками DELTA было нелегко, однако абсолютно защищенных систем не бывает.

"Вы спросите, зачем я заявляю о доступе к вашей программе?.. Я заразил каждый компьютер, который хоть раз входил в DELTA (и не только) своим вирусом – своей идеей. А еще я там немного изменил данные, попереставлял разные квадратики с ромбиками и другими странными фигурками. Но вы же все исправите? Иногда лучше пользоваться бумажными картами", – подытожил хакер.

Ранее российские хакеры выложили в сеть данные 1500 украинских разведчиков в странаха ЕС и США.
КрымНаука и технологииВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на УкраинеДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37Обстрел села в Белгородской области: есть повреждения и пострадавший
16:31Когда может быть подписан мир между Арменией и Азербайджаном – мнение
16:08Сальдо рассказал о ситуации со снабжением в Херсоне и области
15:59ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС
15:55Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
15:40Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ
15:22Российские военные отбили атаки ВСУ на трех фронтах
15:06США передадут Украине восемь систем ПВО NASAMS — Пентагон
14:57Массированный удар по Украине нарушил координацию ВСУ - Минобороны
14:52Двое мужчин ответят за убийство пенсионера в Ялте
14:34В зоне СВО за две недели уничтожили около 200 иностранных наемников
14:32Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре
14:17Как укрепляют оборону Херсонской области - власти
14:14Более 300 грузовиков ожидают очереди на переправу в Крым
13:4387 тысяч мобилизованных направлены в зону боевых действий — Шойгу
13:37Более 30 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии
13:24РФ готова экспортировать зерно и вне зерновой сделки - Кабмин
13:17Политолог оценил итоги переговоров Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи
13:04ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе
12:58Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор
Лента новостейМолния