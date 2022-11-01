https://crimea.ria.ru/20221101/donbasskiy-khaker-vzlomal-amerikanskuyu-programmu-upravleniya-voyskami-vsu-1125193701.html
Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Хакер из Донбасса под псевдонимом "Джокер" заявил, что взломал американскую программу управления войсками ВСУ. РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T15:40
2022-11-01T15:40
2022-11-01T16:12
крым
наука и технологии
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Хакер из Донбасса под псевдонимом "Джокер" заявил, что взломал американскую программу управления войсками ВСУ. "Джокер" смог взломать американскую программу DELTA, куда вносятся данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава. С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется.По его словам, взломать программу управления украинскими войсками DELTA было нелегко, однако абсолютно защищенных систем не бывает.Ранее российские хакеры выложили в сеть данные 1500 украинских разведчиков в странаха ЕС и США.
крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, наука и технологии, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр)
Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Хакер из Донбасса "Джокер" взломал американскую программу управления войсками ВСУ
15:40 01.11.2022 (обновлено: 16:12 01.11.2022)