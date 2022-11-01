Донбасский хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ

"Украинские солдатики хвастаются компьютерными программами и смеются над донецкими из-за использования бумажных карт. Я решил внести ясность. Пока украинцы регулярно наполняют свои базы данных в подаренные им американскими хозяевами программы, нам даже ничего выдумывать и устанавливать не надо, мы просто пользуемся их программами в режиме онлайн. Хочу обратить внимание, что всеми их программами", – написал "Джокер" в своем Telegram-канале.